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Западные СМИ пытаются атаковать российские выборы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 07.09.2023
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16:47 07.09.2023 (обновлено: 16:59 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/smi-1894795156.html
Западные СМИ пытаются атаковать российские выборы, заявили в Совфеде
Западные СМИ пытаются атаковать российские выборы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 07.09.2023
Западные СМИ пытаются атаковать российские выборы, заявили в Совфеде
Иноагенты и спонсируемые Западом СМИ пытаются совершать информационные атаки на российские выборы, заявил член комиссии Совета Федерации по защите... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:47
2023-09-07T16:59
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
александр башкин
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Иноагенты и спонсируемые Западом СМИ пытаются совершать информационные атаки на российские выборы, заявил член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин. "Используется стандартная схема, при которой сначала подконтрольными структурами публикуются так называемые "доклады", а затем содержащиеся в них тезисы отрабатываются в западных СМИ и СМИ-иноагентах", - сказал Башкин, его слова приводятся в официальном телеграм-канале комиссии. В пример приводится статья признанного в России иноагентом издания "Deutsche Welle" - "Единый день голосования в России: есть ли смысл участвовать?". Как отметили в комиссии, в материале содержатся "попытки дискредитации избирательной кампании и призывы к порче бюллетеней". "Используется стандартная схема, при которой сначала подконтрольными структурами публикуются так называемые "доклады", а затем содержащиеся в них тезисы отрабатываются в западных СМИ и СМИ-иноагентах", - объяснил Башкин. По словам сенатора, "фактически идет спонсируемая Западом информационная кампания по подрыву доверия к выборам как таковым и к отдельным электоральным процедурам, включая дистанционное электронное голосование". "Считаем необходимым проверить распространяемые иноагентами материалы с попытками дискредитации голосования и призывами к порче бюллетеней на предмет нарушения законодательства об иноагентах", - отметил парламентарий, подчеркнув, что любые попытки вмешаться в российские выборы "будут пресекаться". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230907/vybory-1894727496.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, александр башкин, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Западные СМИ пытаются атаковать российские выборы, заявили в Совфеде

Совфед: западные СМИ пытаются совершать информационные атаки на выборы в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАгитационный баннер к Единому дню голосования
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Агитационный баннер к Единому дню голосования. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Иноагенты и спонсируемые Западом СМИ пытаются совершать информационные атаки на российские выборы, заявил член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин.
"Используется стандартная схема, при которой сначала подконтрольными структурами публикуются так называемые "доклады", а затем содержащиеся в них тезисы отрабатываются в западных СМИ и СМИ-иноагентах", - сказал Башкин, его слова приводятся в официальном телеграм-канале комиссии.
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В пример приводится статья признанного в России иноагентом издания "Deutsche Welle" - "Единый день голосования в России: есть ли смысл участвовать?". Как отметили в комиссии, в материале содержатся "попытки дискредитации избирательной кампании и призывы к порче бюллетеней".
"Используется стандартная схема, при которой сначала подконтрольными структурами публикуются так называемые "доклады", а затем содержащиеся в них тезисы отрабатываются в западных СМИ и СМИ-иноагентах", - объяснил Башкин.
По словам сенатора, "фактически идет спонсируемая Западом информационная кампания по подрыву доверия к выборам как таковым и к отдельным электоральным процедурам, включая дистанционное электронное голосование".
"Считаем необходимым проверить распространяемые иноагентами материалы с попытками дискредитации голосования и призывами к порче бюллетеней на предмет нарушения законодательства об иноагентах", - отметил парламентарий, подчеркнув, что любые попытки вмешаться в российские выборы "будут пресекаться".
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начнутся с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАлександр БашкинСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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