https://ria.ru/20230907/senator-1894654374.html

В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"

В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель" - РИА Новости, 07.09.2023

В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T02:36

2023-09-07T02:36

2023-09-07T05:39

россия

украина

российская империя

рустем умеров

сергей цеков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1920x0_80_0_0_3ab1296ef4ba0908b75bf6afe5f92610.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении "каждого сантиметра" территорий, которые Киев считает своими.Накануне Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев считает своими. Ранее киевские власти неоднократно заявляли о намерении вернуть контроль над Крымом, Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР."Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, Крым и новые регионы стали частью России по праву и согласно исторической справедливости, их возвращение под контроль Украины исключено."За эти земли наши предки положили миллионы жизней. И я надеюсь, что в состав России будут возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи и по недоразумению оказались в составе Украины. И Умеров будет однозначно свидетелем этих великих событий", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894101955.html

https://ria.ru/20230906/ministr-1894643544.html

россия

украина

российская империя

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, российская империя, рустем умеров, сергей цеков