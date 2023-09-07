https://ria.ru/20230907/senator-1894654374.html
В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"
В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель" - РИА Новости, 07.09.2023
В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T02:36
2023-09-07T02:36
2023-09-07T05:39
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российская империя
рустем умеров
сергей цеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении "каждого сантиметра" территорий, которые Киев считает своими.Накануне Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев считает своими. Ранее киевские власти неоднократно заявляли о намерении вернуть контроль над Крымом, Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР."Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, Крым и новые регионы стали частью России по праву и согласно исторической справедливости, их возвращение под контроль Украины исключено."За эти земли наши предки положили миллионы жизней. И я надеюсь, что в состав России будут возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи и по недоразумению оказались в составе Украины. И Умеров будет однозначно свидетелем этих великих событий", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894101955.html
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россия, украина, российская империя, рустем умеров, сергей цеков
Россия, Украина, Российская империя, Рустем Умеров, Сергей Цеков
В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"
Сенатор Цеков назвал слова Умерова о возвращении Украиной земель бахвальством
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении "каждого сантиметра" территорий, которые Киев считает своими.
Накануне Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев считает своими. Ранее киевские власти неоднократно заявляли о намерении вернуть контроль над Крымом, Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР.
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"Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Крым и новые регионы стали частью России по праву и согласно исторической справедливости, их возвращение под контроль Украины
исключено.
"За эти земли наши предки положили миллионы жизней. И я надеюсь, что в состав России будут возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи
и по недоразумению оказались в составе Украины. И Умеров будет однозначно свидетелем этих великих событий", - сказал сенатор.
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