Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель" - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 07.09.2023 (обновлено: 05:39 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/senator-1894654374.html
В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"
В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель" - РИА Новости, 07.09.2023
В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T02:36
2023-09-07T05:39
россия
украина
российская империя
рустем умеров
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:19:766:450_1920x0_80_0_0_3ab1296ef4ba0908b75bf6afe5f92610.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении "каждого сантиметра" территорий, которые Киев считает своими.Накануне Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев считает своими. Ранее киевские власти неоднократно заявляли о намерении вернуть контроль над Крымом, Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР."Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, Крым и новые регионы стали частью России по праву и согласно исторической справедливости, их возвращение под контроль Украины исключено."За эти земли наши предки положили миллионы жизней. И я надеюсь, что в состав России будут возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи и по недоразумению оказались в составе Украины. И Умеров будет однозначно свидетелем этих великих событий", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20230904/zelenskiy-1894101955.html
https://ria.ru/20230906/ministr-1894643544.html
россия
украина
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103060/47/1030604776_0:0:766:576_1920x0_80_0_0_f2744492fde795de04551d6e8968923c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, российская империя, рустем умеров, сергей цеков
Россия, Украина, Российская империя, Рустем Умеров, Сергей Цеков
В Совфеде ответили на слова министра обороны Украины о "возвращении земель"

Сенатор Цеков назвал слова Умерова о возвращении Украиной земель бахвальством

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал бахвальством заявление нового министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении "каждого сантиметра" территорий, которые Киев считает своими.
Накануне Умеров заявил, что сделает "все невозможное", чтобы вернуть контроль над "каждым сантиметром" территорий, которые Киев считает своими. Ранее киевские власти неоднократно заявляли о намерении вернуть контроль над Крымом, Херсонской и Запорожской областями, а также ДНР и ЛНР.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
В Британии заявили о панике Зеленского из-за вестей с фронта
4 сентября, 15:23
"Я это бахвальство от министров обороны Украины слышу уже лет десять. Были персонажи, которые собирались проводить парад в Севастополе, громко били себя в грудь, как они будут возвращать и побеждать. Но все на этом и закончилось", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Крым и новые регионы стали частью России по праву и согласно исторической справедливости, их возвращение под контроль Украины исключено.
"За эти земли наши предки положили миллионы жизней. И я надеюсь, что в состав России будут возвращаться и другие регионы, которые являлись частью Российской империи и по недоразумению оказались в составе Украины. И Умеров будет однозначно свидетелем этих великих событий", - сказал сенатор.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
СМИ: на Украине могут возбудить дело против нового министра обороны
Вчера, 22:58
 
РоссияУкраинаРоссийская империяРустем УмеровСергей Цеков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала