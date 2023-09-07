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СМИ: разведка США недооценила Россию перед украинским "контрнаступом" - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:48 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/rossiya-1894761198.html
СМИ: разведка США недооценила Россию перед украинским "контрнаступом"
СМИ: разведка США недооценила Россию перед украинским "контрнаступом" - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: разведка США недооценила Россию перед украинским "контрнаступом"
Аналитик Разведуправления минобороны США (DIA) Трент Мол признал, что Вашингтон недооценил силы РФ в преддверии украинского контрнаступления, сообщает журнал... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:48
2023-09-07T14:48
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Аналитик Разведуправления минобороны США (DIA) Трент Мол признал, что Вашингтон недооценил силы РФ в преддверии украинского контрнаступления, сообщает журнал Economist. "Он (Мол) признает, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны России и как сложно Украине будет "пробить" ее бронетехникой", - говорится в сообщении издания. При этом аналитик считает, что большая часть укреплений российских сил все еще не тронуты. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230907/kontrnastuplenie-1894703689.html
https://ria.ru/20230906/remont-1894573919.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: разведка США недооценила Россию перед украинским "контрнаступом"

Economist: американская разведка недооценила мощность обороны России в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Аналитик Разведуправления минобороны США (DIA) Трент Мол признал, что Вашингтон недооценил силы РФ в преддверии украинского контрнаступления, сообщает журнал Economist.
"Он (Мол) признает, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны России и как сложно Украине будет "пробить" ее бронетехникой", - говорится в сообщении издания. При этом аналитик считает, что большая часть укреплений российских сил все еще не тронуты.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
СМИ: представители украинской разведки отчитались перед сенаторами США
Вчера, 11:26
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Будет только хуже": СМИ раскрыли ключевую проблему ВСУ
6 сентября, 16:44
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО
Вчера, 10:12
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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