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Путин поручил мониторить эффективность расходов на исследования в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023
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Наука
 
14:15 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/raskhody-1894749886.html
Путин поручил мониторить эффективность расходов на исследования в сфере ИИ
Путин поручил мониторить эффективность расходов на исследования в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил мониторить эффективность расходов на исследования в сфере ИИ
Президент России Владимир Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:15
2023-09-07T14:15
наука
владимир путин
геннадий красников
михаил мишустин
российская академия наук
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" обеспечить мониторинг эффективности расходования средств федерального бюджета в рамках государственной программы РФ "Научно­-технологическое развитие РФ" на финансирование научных исследований в сфере искусственного интеллекта и использования технологий искусственного интеллекта при проведении научных исследований", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РАН Геннадий Красников.
https://ria.ru/20230907/ii-1894747206.html
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владимир путин, геннадий красников, михаил мишустин, российская академия наук
Наука, Владимир Путин, Геннадий Красников, Михаил Мишустин, Российская академия наук
Путин поручил мониторить эффективность расходов на исследования в сфере ИИ

Путин поручил мониторить эффективность расходов на научные исследования ИИ

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" обеспечить мониторинг эффективности расходования средств федерального бюджета в рамках государственной программы РФ "Научно­-технологическое развитие РФ" на финансирование научных исследований в сфере искусственного интеллекта и использования технологий искусственного интеллекта при проведении научных исследований", - говорится в сообщении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РАН Геннадий Красников.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Путин поручил обеспечить поддержку центрам в сфере ИИ
Вчера, 14:09
 
НаукаВладимир ПутинГеннадий КрасниковМихаил МишустинРоссийская академия наук
 
 
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