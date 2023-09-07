https://ria.ru/20230907/raskhody-1894749886.html

Путин поручил мониторить эффективность расходов на исследования в сфере ИИ

Путин поручил мониторить эффективность расходов на исследования в сфере ИИ - РИА Новости, 07.09.2023

Путин поручил мониторить эффективность расходов на исследования в сфере ИИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:15

2023-09-07T14:15

2023-09-07T14:15

наука

владимир путин

геннадий красников

михаил мишустин

российская академия наук

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и РАН мониторить эффективность расходов на научные исследования в сфере искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" обеспечить мониторинг эффективности расходования средств федерального бюджета в рамках государственной программы РФ "Научно­-технологическое развитие РФ" на финансирование научных исследований в сфере искусственного интеллекта и использования технологий искусственного интеллекта при проведении научных исследований", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и президент РАН Геннадий Красников.

https://ria.ru/20230907/ii-1894747206.html

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владимир путин, геннадий красников, михаил мишустин, российская академия наук