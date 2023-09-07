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Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 07.09.2023 (обновлено: 13:09 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/rabotino-1894718965.html
Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз
Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз - РИА Новости, 07.09.2023
Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз
Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских войск, несмотря на то, что Украина уже минимум семь раз заявляла о его взятии,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:21
2023-09-07T13:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
токмак
вооруженные силы украины
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских войск, несмотря на то, что Украина уже минимум семь раз заявляла о его взятии, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов."Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители Зеленского говорили большое количество раз, я даже сбился со счета. По Работино я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, но это не соответствует действительности", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, все Работино находится под огневым контролем ВС РФ."Все попытки вылазки противника в южную часть поселка заканчиваются для него болезненно и с летальными исходами по живой силе и уничтожением техники", - сказал Рогов.В беседе с РИА Новости он уточнил, что бои за Работино продолжаются. Российские войска удерживают юго-западные окраины села и все находящиеся южнее господствующие высоты."По противнику ведется огонь, в том числе минометный и артиллерийский. При необходимости также применяются управляемые бомбы ФАБ-500", - подчеркнул Рогов.В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял агентству боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20230907/udar-1894710401.html
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запорожская область, украина, токмак, вооруженные силы украины, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Токмак, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз

Рогов: Работино остается под огневым контролем ВС России

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских войск, несмотря на то, что Украина уже минимум семь раз заявляла о его взятии, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители Зеленского говорили большое количество раз, я даже сбился со счета. По Работино я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, но это не соответствует действительности", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
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По его словам, все Работино находится под огневым контролем ВС РФ.
"Все попытки вылазки противника в южную часть поселка заканчиваются для него болезненно и с летальными исходами по живой силе и уничтожением техники", - сказал Рогов.
В беседе с РИА Новости он уточнил, что бои за Работино продолжаются. Российские войска удерживают юго-западные окраины села и все находящиеся южнее господствующие высоты.
"По противнику ведется огонь, в том числе минометный и артиллерийский. При необходимости также применяются управляемые бомбы ФАБ-500", - подчеркнул Рогов.
В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял агентству боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьУкраинаТокмакВооруженные силы УкраиныВладимир РоговВооруженные силы РФ
 
 
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