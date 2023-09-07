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Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз
Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз - РИА Новости, 07.09.2023
Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз
Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских войск, несмотря на то, что Украина уже минимум семь раз заявляла о его взятии,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:21
2023-09-07T12:21
2023-09-07T13:09
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
токмак
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских войск, несмотря на то, что Украина уже минимум семь раз заявляла о его взятии, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов."Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители Зеленского говорили большое количество раз, я даже сбился со счета. По Работино я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, но это не соответствует действительности", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, все Работино находится под огневым контролем ВС РФ."Все попытки вылазки противника в южную часть поселка заканчиваются для него болезненно и с летальными исходами по живой силе и уничтожением техники", - сказал Рогов.В беседе с РИА Новости он уточнил, что бои за Работино продолжаются. Российские войска удерживают юго-западные окраины села и все находящиеся южнее господствующие высоты."По противнику ведется огонь, в том числе минометный и артиллерийский. При необходимости также применяются управляемые бомбы ФАБ-500", - подчеркнул Рогов.В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял агентству боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз
Рогов: Работино остается под огневым контролем ВС России