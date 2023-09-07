https://ria.ru/20230907/rabotino-1894718965.html

Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз

Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз - РИА Новости, 07.09.2023

Рогов заявил, что ВСУ ложно утверждали о взятии Работино семь раз

Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских войск, несмотря на то, что Украина уже минимум семь раз заявляла о его взятии,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:21

2023-09-07T12:21

2023-09-07T13:09

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

токмак

вооруженные силы украины

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Село Работино в Запорожской области остается под огневым контролем российских войск, несмотря на то, что Украина уже минимум семь раз заявляла о его взятии, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов."Работино повторяет, по сути, судьбу Пятихаток и Урожайного, о взятии которых представители Зеленского говорили большое количество раз, я даже сбился со счета. По Работино я насчитал семь раз с разницей в несколько недель, что село якобы под контролем ВСУ, но это не соответствует действительности", - сказал Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, все Работино находится под огневым контролем ВС РФ."Все попытки вылазки противника в южную часть поселка заканчиваются для него болезненно и с летальными исходами по живой силе и уничтожением техники", - сказал Рогов.В беседе с РИА Новости он уточнил, что бои за Работино продолжаются. Российские войска удерживают юго-западные окраины села и все находящиеся южнее господствующие высоты."По противнику ведется огонь, в том числе минометный и артиллерийский. При необходимости также применяются управляемые бомбы ФАБ-500", - подчеркнул Рогов.В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял агентству боец армейского спецназа "Осман" с позывным "Горец", украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20230907/udar-1894710401.html

запорожская область

украина

токмак

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запорожская область, украина, токмак, вооруженные силы украины, владимир рогов, вооруженные силы рф