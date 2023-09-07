"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО
AT: успехи России в вооруженном конфликте на Украине показали уязвимость НАТО
© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Военные маневры России в вооруженном конфликте на Украине показали уязвимость Североатлантического альянса, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times.
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"И хотя причины начала боевых действий различаются, они неизбежно становятся полигоном для отработки технологий, тактики и стратегии. Конфликт на Украине ничем не отличается в этом плане, более того, в некотором смысле он — образчик изменений в современной войне. К сожалению для НАТО, он также несет плохие новости", — говорится в материале.
По словам аналитика, украинский конфликт показал уязвимость НАТО: несмотря на оснащение украинских солдат западным вооружением, ВСУ не смогли захватить территории под контролем России, поскольку оружие, бронетехника и системы ПВО альянса оказались неэффективными.
Россия же, подчеркнул обозреватель, показала свое превосходство в плане не только тактическом, но и технологическом: ее оружие и техника превосходят западные варианты, а дроны, в особенности "Ланцеты", аналогов которых нет на Западе, продолжают быть серьезной угрозой для ВСУ.
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"Один из итогов конфликта на Украине — доказательство того, что НАТО не готова защищать даже свои собственные территории", — подытожил эксперт.
Пятого сентября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого контрнаступления потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц техники. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.