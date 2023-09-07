https://ria.ru/20230907/proval-1894682908.html

"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО

"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО - РИА Новости, 07.09.2023

"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО

Военные маневры России в вооруженном конфликте на Украине показали уязвимость Североатлантического альянса, пишет старший научный сотрудник Центра политики... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:12

2023-09-07T10:12

2023-09-07T14:55

украина

россия

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нато

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Военные маневры России в вооруженном конфликте на Украине показали уязвимость Североатлантического альянса, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times."И хотя причины начала боевых действий различаются, они неизбежно становятся полигоном для отработки технологий, тактики и стратегии. Конфликт на Украине ничем не отличается в этом плане, более того, в некотором смысле он — образчик изменений в современной войне. К сожалению для НАТО, он также несет плохие новости", — говорится в материале.По словам аналитика, украинский конфликт показал уязвимость НАТО: несмотря на оснащение украинских солдат западным вооружением, ВСУ не смогли захватить территории под контролем России, поскольку оружие, бронетехника и системы ПВО альянса оказались неэффективными.Россия же, подчеркнул обозреватель, показала свое превосходство в плане не только тактическом, но и технологическом: ее оружие и техника превосходят западные варианты, а дроны, в особенности "Ланцеты", аналогов которых нет на Западе, продолжают быть серьезной угрозой для ВСУ."Один из итогов конфликта на Украине — доказательство того, что НАТО не готова защищать даже свои собственные территории", — подытожил эксперт.Пятого сентября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого контрнаступления потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц техники. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.

https://ria.ru/20230906/zelenskiy-1894452428.html

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украина, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире