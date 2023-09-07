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"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО - РИА Новости, 07.09.2023
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10:12 07.09.2023 (обновлено: 14:55 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/proval-1894682908.html
"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО
"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО - РИА Новости, 07.09.2023
"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО
Военные маневры России в вооруженном конфликте на Украине показали уязвимость Североатлантического альянса, пишет старший научный сотрудник Центра политики... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:12
2023-09-07T14:55
украина
россия
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Военные маневры России в вооруженном конфликте на Украине показали уязвимость Североатлантического альянса, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times.&quot;И хотя причины начала боевых действий различаются, они неизбежно становятся полигоном для отработки технологий, тактики и стратегии. Конфликт на Украине ничем не отличается в этом плане, более того, в некотором смысле он — образчик изменений в современной войне. К сожалению для НАТО, он также несет плохие новости&quot;, — говорится в материале.По словам аналитика, украинский конфликт показал уязвимость НАТО: несмотря на оснащение украинских солдат западным вооружением, ВСУ не смогли захватить территории под контролем России, поскольку оружие, бронетехника и системы ПВО альянса оказались неэффективными.Россия же, подчеркнул обозреватель, показала свое превосходство в плане не только тактическом, но и технологическом: ее оружие и техника превосходят западные варианты, а дроны, в особенности "Ланцеты", аналогов которых нет на Западе, продолжают быть серьезной угрозой для ВСУ.&quot;Один из итогов конфликта на Украине — доказательство того, что НАТО не готова защищать даже свои собственные территории&quot;, — подытожил эксперт.Пятого сентября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого контрнаступления потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц техники. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
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украина, россия, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
"Плохие новости". СМИ раскрыли последствия провалов ВСУ для НАТО

AT: успехи России в вооруженном конфликте на Украине показали уязвимость НАТО

© AP Photo / LIBKOSУкраинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинский солдат в окопе на линии фронта в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Военные маневры России в вооруженном конфликте на Украине показали уязвимость Североатлантического альянса, пишет старший научный сотрудник Центра политики безопасности Стивен Браен в статье для издания Asia Times.
«

"И хотя причины начала боевых действий различаются, они неизбежно становятся полигоном для отработки технологий, тактики и стратегии. Конфликт на Украине ничем не отличается в этом плане, более того, в некотором смысле он — образчик изменений в современной войне. К сожалению для НАТО, он также несет плохие новости", — говорится в материале.

По словам аналитика, украинский конфликт показал уязвимость НАТО: несмотря на оснащение украинских солдат западным вооружением, ВСУ не смогли захватить территории под контролем России, поскольку оружие, бронетехника и системы ПВО альянса оказались неэффективными.
Россия же, подчеркнул обозреватель, показала свое превосходство в плане не только тактическом, но и технологическом: ее оружие и техника превосходят западные варианты, а дроны, в особенности "Ланцеты", аналогов которых нет на Западе, продолжают быть серьезной угрозой для ВСУ.
«

"Один из итогов конфликта на Украине — доказательство того, что НАТО не готова защищать даже свои собственные территории", — подытожил эксперт.

Пятого сентября министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководством Вооруженных сил заявил, что украинская армия с начала так называемого контрнаступления потеряла более 66 000 человек и 7600 единиц техники. Российская армия продолжает уничтожать военную инфраструктуру Украины, констатировал он. В августе под ударом оказались 34 командных пункта ВСУ. Кроме того, за прошедший месяц сбиты 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи дронов и 13 крылатых ракет.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция ВСУ провалилась.
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