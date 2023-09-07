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"Были удивлены". В США назвали главный просчет по России на Украине - РИА Новости, 07.09.2023
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15:08 07.09.2023 (обновлено: 16:03 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/proschet-1894766177.html
"Были удивлены". В США назвали главный просчет по России на Украине
"Были удивлены". В США назвали главный просчет по России на Украине - РИА Новости, 07.09.2023
"Были удивлены". В США назвали главный просчет по России на Украине
На Западе совершенно не ожидали решимости российских военных защищать свои территории в конфликте на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:08
2023-09-07T16:03
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На Западе совершенно не ожидали решимости российских военных защищать свои территории в конфликте на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.&quot;У Запада есть очень плохая привычка, и они повторяли ее на протяжении всего этого противостояния с Россией и даже до него, – они недооценили решимость русских&quot;, — указал эксперт.Он отметил, что для россиян, в отличие от западных спонсоров Киева, этот конфликт представляет собой вопрос выживания, поэтому они будут готовы пойти на все, чтобы одержать победу.&quot;Их удивило, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы, которые должны были их легко одолеть&quot;, — подытожил бывший морпех.Украинские войска 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений за несколько месяцев наступления, не достигнув своих целей ни на одном из направлений.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Были удивлены". В США назвали главный просчет по России на Украине

Экс-морпех Берлетик: на Западе удивились решимости российских солдат

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На Западе совершенно не ожидали решимости российских военных защищать свои территории в конфликте на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале.
«

"У Запада есть очень плохая привычка, и они повторяли ее на протяжении всего этого противостояния с Россией и даже до него, – они недооценили решимость русских", — указал эксперт.

Он отметил, что для россиян, в отличие от западных спонсоров Киева, этот конфликт представляет собой вопрос выживания, поэтому они будут готовы пойти на все, чтобы одержать победу.
«

"Их удивило, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы, которые должны были их легко одолеть", — подытожил бывший морпех.

Украинские войска 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений за несколько месяцев наступления, не достигнув своих целей ни на одном из направлений.
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