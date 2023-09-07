https://ria.ru/20230907/proschet-1894766177.html

"Были удивлены". В США назвали главный просчет по России на Украине

"Были удивлены". В США назвали главный просчет по России на Украине - РИА Новости, 07.09.2023

"Были удивлены". В США назвали главный просчет по России на Украине

На Западе совершенно не ожидали решимости российских военных защищать свои территории в конфликте на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:08

2023-09-07T15:08

2023-09-07T16:03

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. На Западе совершенно не ожидали решимости российских военных защищать свои территории в конфликте на Украине, заявил бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в интервью бывшему члену британского парламента и главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю на его YouTube-канале."У Запада есть очень плохая привычка, и они повторяли ее на протяжении всего этого противостояния с Россией и даже до него, – они недооценили решимость русских", — указал эксперт.Он отметил, что для россиян, в отличие от западных спонсоров Киева, этот конфликт представляет собой вопрос выживания, поэтому они будут готовы пойти на все, чтобы одержать победу."Их удивило, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооруженные Североатлантическим альянсом украинские силы, которые должны были их легко одолеть", — подытожил бывший морпех.Украинские войска 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений за несколько месяцев наступления, не достигнув своих целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20230907/ugroza-1894751610.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато