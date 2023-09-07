Голубев рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Повреждения после падения беспилотника в Ростове-на-Дону получили 10 машин, одна из них сгорела, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. "С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 автомашин, в том числе одна сгорела", - говорится в сообщении. По словам Голубева, в Ростове-на-Дону завершается устранение последствий падения БПЛА. Так, спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции, коммунальные службы убирают территорию. Помимо этого, восстановлено электроснабжение 20 домов, проводятся работы на трех поврежденных жилых зданиях. Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для них организовано горячее питание, выдача сухого пайка. "Для определения ущерба работают шесть оперативных групп, созданные администрацией Ленинского района для обследования жилых помещений. По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций", - уточнил глава региона. Он также отметил, что и в Ростове-на-Дону, и в Батайске продолжаются следственные действия. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался.
Автомобили, поврежденные в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Повреждения после падения беспилотника в Ростове-на-Дону получили 10 машин, одна из них сгорела, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
"С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 автомашин, в том числе одна сгорела", - говорится в сообщении.
По словам Голубева, в Ростове-на-Дону завершается устранение последствий падения БПЛА. Так, спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции, коммунальные службы убирают территорию. Помимо этого, восстановлено электроснабжение 20 домов, проводятся работы на трех поврежденных жилых зданиях. Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для них организовано горячее питание, выдача сухого пайка.
"Для определения ущерба работают шесть оперативных групп, созданные администрацией Ленинского района для обследования жилых помещений. По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций", - уточнил глава региона.
Он также отметил, что и в Ростове-на-Дону, и в Батайске продолжаются следственные действия.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался.
Жители Ростова-на-Дону рассказали о падении дрона в центре города
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