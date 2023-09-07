https://ria.ru/20230907/posledstviya-1894789775.html

Голубев рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове-на-Дону

Голубев рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 07.09.2023

Голубев рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове-на-Дону

Повреждения после падения беспилотника в Ростове-на-Дону получили 10 машин, одна из них сгорела, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:34

2023-09-07T16:34

2023-09-07T16:34

происшествия

ростов-на-дону

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Повреждения после падения беспилотника в Ростове-на-Дону получили 10 машин, одна из них сгорела, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. "С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 автомашин, в том числе одна сгорела", - говорится в сообщении. По словам Голубева, в Ростове-на-Дону завершается устранение последствий падения БПЛА. Так, спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции, коммунальные службы убирают территорию. Помимо этого, восстановлено электроснабжение 20 домов, проводятся работы на трех поврежденных жилых зданиях. Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для них организовано горячее питание, выдача сухого пайка. "Для определения ущерба работают шесть оперативных групп, созданные администрацией Ленинского района для обследования жилых помещений. По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций", - уточнил глава региона. Он также отметил, что и в Ростове-на-Дону, и в Батайске продолжаются следственные действия. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался.

https://ria.ru/20230907/dron-1894673739.html

ростов-на-дону

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростов-на-дону, василий голубев