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Голубев рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 07.09.2023
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16:34 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/posledstviya-1894789775.html
Голубев рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове-на-Дону
Голубев рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 07.09.2023
Голубев рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове-на-Дону
Повреждения после падения беспилотника в Ростове-на-Дону получили 10 машин, одна из них сгорела, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:34
2023-09-07T16:34
происшествия
ростов-на-дону
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Повреждения после падения беспилотника в Ростове-на-Дону получили 10 машин, одна из них сгорела, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. "С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 автомашин, в том числе одна сгорела", - говорится в сообщении. По словам Голубева, в Ростове-на-Дону завершается устранение последствий падения БПЛА. Так, спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции, коммунальные службы убирают территорию. Помимо этого, восстановлено электроснабжение 20 домов, проводятся работы на трех поврежденных жилых зданиях. Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для них организовано горячее питание, выдача сухого пайка. "Для определения ущерба работают шесть оперативных групп, созданные администрацией Ленинского района для обследования жилых помещений. По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций", - уточнил глава региона. Он также отметил, что и в Ростове-на-Дону, и в Батайске продолжаются следственные действия. Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался.
https://ria.ru/20230907/dron-1894673739.html
ростов-на-дону
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происшествия, ростов-на-дону, василий голубев
Происшествия, Ростов-на-Дону, Василий Голубев
Голубев рассказал о последствиях падения БПЛА в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону после падения БПЛА повреждены 10 машин, одна из них сгорела

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкАвтомобили, поврежденные в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону
Автомобили, поврежденные в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Автомобили, поврежденные в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сен - РИА Новости. Повреждения после падения беспилотника в Ростове-на-Дону получили 10 машин, одна из них сгорела, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
"С улицы вывезены пострадавшие автомобили: всего получили повреждения 10 автомашин, в том числе одна сгорела", - говорится в сообщении.
По словам Голубева, в Ростове-на-Дону завершается устранение последствий падения БПЛА. Так, спасатели сняли со зданий нависавшие аварийные конструкции, коммунальные службы убирают территорию. Помимо этого, восстановлено электроснабжение 20 домов, проводятся работы на трех поврежденных жилых зданиях. Планируется, что уже сегодня все жители смогут вернуться в свои квартиры. Пока же для них организовано горячее питание, выдача сухого пайка.
"Для определения ущерба работают шесть оперативных групп, созданные администрацией Ленинского района для обследования жилых помещений. По итогам их работы на основании заявлений пострадавших будет принято решение о выплате компенсаций", - уточнил глава региона.
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

Сотрудник ДПС у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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1 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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2 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Повреждены фасады трех зданий и машины.

Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Повреждены фасады трех зданий и машины.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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3 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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4 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Пострадал один человек.

Сотрудники экстренных служб у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Пострадал один человек.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

От госпитализации он отказался.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

От госпитализации он отказался.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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6 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники экстренных служб у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Проводятся следственные действия.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Проводятся следственные действия.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают аварийные бригады.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

На месте ЧП работают аварийные бригады.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
9 из 9

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 9

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 9

Повреждены фасады трех зданий и машины.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 9

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 9

Пострадал один человек.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
5 из 9

От госпитализации он отказался.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
6 из 9

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
7 из 9

Проводятся следственные действия.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте ЧП работают аварийные бригады.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
9 из 9
Он также отметил, что и в Ростове-на-Дону, и в Батайске продолжаются следственные действия.
Ранее Минобороны России сообщило, что в Ростовской области уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один из сбитых ПВО беспилотных аппаратов упал за городом в западной части, второй - в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. Повреждены фасады трех зданий и машины, за медпомощью обратился один человек с резаными ранами ног, от госпитализации он отказался.
Кадры с места падения беспилотника в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Жители Ростова-на-Дону рассказали о падении дрона в центре города
Вчера, 09:23
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуВасилий Голубев
 
 
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