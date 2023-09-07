https://ria.ru/20230907/parshin-1894761627.html

Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы

Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы - РИА Новости, 07.09.2023

Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы

Басманный суд в Москве в четверг продлил срок ареста до 12 декабря бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину по делу о получении особо... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:49

2023-09-07T14:49

2023-09-07T14:49

максим паршин

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884130960_0:111:1142:753_1920x0_80_0_0_9f8b84dc5dbfb4ebc128b470e0b82f4b.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Басманный суд в Москве в четверг продлил срок ареста до 12 декабря бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину по делу о получении особо крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решения суда Наталия Дударь. Вместе с ним суд продлил срок ареста другому фигуранту - бизнесмену Александру Моносову, ему вменяют дачу взятки. Заседание началось с задержкой на час с ходатайства следователя о слушании в закрытом режиме, прокурор поддержал его, защита и сами обвиняемые единодушно согласились. В итоге судья пошла им навстречу, так что детали заседания остались скрыты от СМИ. В открытом режиме состоялось лишь оглашение. Тот же Басманный суд в середине июля отправил Паршина под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав, что Паршин на свободе может "использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им". В конце концов Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО. Кроме того, во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин не признает. Паршин - бывший замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, президент Федерации спортивного программирования. Занимался такими темами, как развитие и поддержка IT, цифровое импортозамещение, льготы для сотрудников этой сферы.

https://ria.ru/20230906/prigovor-1894436563.html

https://ria.ru/20230831/zaderzhanie-1893523622.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), москва