Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/parshin-1894761627.html
Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы
Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы - РИА Новости, 07.09.2023
Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы
Басманный суд в Москве в четверг продлил срок ареста до 12 декабря бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину по делу о получении особо... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:49
2023-09-07T14:49
максим паршин
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884130960_0:111:1142:753_1920x0_80_0_0_9f8b84dc5dbfb4ebc128b470e0b82f4b.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Басманный суд в Москве в четверг продлил срок ареста до 12 декабря бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину по делу о получении особо крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решения суда Наталия Дударь. Вместе с ним суд продлил срок ареста другому фигуранту - бизнесмену Александру Моносову, ему вменяют дачу взятки. Заседание началось с задержкой на час с ходатайства следователя о слушании в закрытом режиме, прокурор поддержал его, защита и сами обвиняемые единодушно согласились. В итоге судья пошла им навстречу, так что детали заседания остались скрыты от СМИ. В открытом режиме состоялось лишь оглашение. Тот же Басманный суд в середине июля отправил Паршина под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав, что Паршин на свободе может "использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им". В конце концов Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО. Кроме того, во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года. Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин не признает. Паршин - бывший замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, президент Федерации спортивного программирования. Занимался такими темами, как развитие и поддержка IT, цифровое импортозамещение, льготы для сотрудников этой сферы.
https://ria.ru/20230906/prigovor-1894436563.html
https://ria.ru/20230831/zaderzhanie-1893523622.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884130960_138:0:1142:753_1920x0_80_0_0_37e61e1cfd24d3e155ba91e6ce8db622.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим паршин, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), москва
Максим Паршин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Москва
Суд оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до зимы

Суд в Москве оставил экс-замглавы Минцифры Паршина в СИЗО до 12 декабря

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкМаксим Паршин
Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Максим Паршин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Басманный суд в Москве в четверг продлил срок ареста до 12 декабря бывшему заместителю министра цифрового развития РФ Максиму Паршину по делу о получении особо крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить", - огласила решения суда Наталия Дударь.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Экс-замглавы района в Кузбассе получил десять лет строгого режима за взятки
6 сентября, 07:38
Вместе с ним суд продлил срок ареста другому фигуранту - бизнесмену Александру Моносову, ему вменяют дачу взятки.
Заседание началось с задержкой на час с ходатайства следователя о слушании в закрытом режиме, прокурор поддержал его, защита и сами обвиняемые единодушно согласились. В итоге судья пошла им навстречу, так что детали заседания остались скрыты от СМИ. В открытом режиме состоялось лишь оглашение.
Тот же Басманный суд в середине июля отправил Паршина под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу. Прокуратура обжаловала это решение, посчитав, что Паршин на свободе может "использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей, в том числе угрожать им".
В конце концов Мосгорсуд отправил Паршина в СИЗО. Кроме того, во время рассмотрения представления прокуратуры в Мосгорсуде стало известно, что оперативные мероприятия в отношении Паршина проводились в течение года.
Дело возбуждено по статье УК о получении должностным лицом особо крупной взятки, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет. Вину Паршин не признает.
Паршин - бывший замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, президент Федерации спортивного программирования. Занимался такими темами, как развитие и поддержка IT, цифровое импортозамещение, льготы для сотрудников этой сферы.
Наручники - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Москве подполковника полиции задержали по делу о взятке
31 августа, 23:31
 
Максим ПаршинМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала