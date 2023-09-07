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Названы пять мест в России, где стоит встретить золотую осень - РИА Новости, 07.09.2023
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Туризм
 
04:00 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/osen-1894585065.html
Названы пять мест в России, где стоит встретить золотую осень
Названы пять мест в России, где стоит встретить золотую осень - РИА Новости, 07.09.2023
Названы пять мест в России, где стоит встретить золотую осень
Сервис бронирования отелей составил подборку живописных мест в России, где очень красиво золотой осенью, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T04:00
2023-09-07T04:00
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новости - туризм
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плес
кронштадт
самарская область
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сервис бронирования отелей составил подборку живописных мест в России, где очень красиво золотой осенью, сообщает МТС Travel.Плес, Ивановская областьПривлекательность Плеса в том, что, несмотря на статус города, урбанизация его не затронула. Он остался практически таким же, каким был сто – двести лет назад.Полюбоваться золотой осенью в Плесе можно в конце сентября — начале октября. Стоит прогуляться по старинным улицам, заглянуть в Дом-музей Исаака Левитана и попробовать "углы" с лещом — так называются местные рыбные пирожки. Для памятных снимков нужно подняться на Соборную гору. Здесь часто можно увидеть художников, которые пишут волжские пейзажи.Остановиться в Плесе туристы могут, по данным сервиса, за 3 600 рублей в сутки. Также найти современные и комфортные, при этом бюджетные варианты размещения можно в городе Иваново, расположенном в часе езды от Плеса. Средний ценник на отели там аналогичный.Самарская лука, Самарская область"Самарская лука" – это национальный парк в Самарской области. Здесь над Волгой возвышаются Жигулевские горы, такой пейзаж нетипичен для Восточно-Европейской равнины. Самая высокая точка — 381-метровая гора Наблюдатель. Место привлекает не только любителей пешего туризма, но и скалолазов. В границы Самарской луки входит Куйбышевское водохранилище, которое нередко сравнивают по масштабу, живописности и чистоте с Байкалом. Тут проложено множество пешеходных, автомобильных и конных маршрутов, поэтому организовать поездку выходного дня или короткий отпуск несложно. Можно осмотреть парк с вершины горы Стрельной, заглянуть в заброшенные известковые штольни горы Верблюд, поискать автограф Петра Первого на Лысой горе, посетить дом-музей художника Ильи Репина в Ширяево и музей "Самарская лука" в Жигулёвске.По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Самаре этой осенью составляет 4 800 рублей в сутки. До Самарской луки также удобно добираться из Тольятти, где цены на отели значительно дешевле – в сутки придется заплатить порядка 3 600 рублей.Пушкиногорье, Псковская областьВ окрестностях поселка Пушкинские Горы находится родовое имение семьи Александра Пушкина — Михайловское. Неподалеку расположен музей-усадьба "Петровское".В этих местах поэт работал над известными произведениями — трагедией "Борис Годунов", главами романа "Евгений Онегин", поэмой "Цыганы", а в стихах воспевал окрестные красоты.Сюда стоит приехать, чтобы взглянуть на те самые "в багрец и в золото одетые леса" и полюбоваться пышным увяданием природы. Также будет любопытно заглянуть в восстановленный дом Пушкина, где поэт отбывал ссылку с 1824 до 1826 год. Рядом, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, можно увидеть родовую усыпальницу Пушкиных — Ганнибалов.По данным сервиса, средняя цена на размещение в поселке Пушкинские Горы этой осенью составляет 5 000 рублей в сутки.Кронштадт, Санкт-ПетербургСейчас Кронштадт становится всё более привлекательным для туристов. В частности, здесь появился "Остров фортов" с прогулочными аллеями, панорамными качелями, садом камней, пляжем, фудкортом и кафе. Осенью меньше туристов, а море из-за ветров волнуется сильнее обычного, что производит впечатление. В Летнем саду и Петровском парке деревья окрашены в десятки оттенков. В городе можно побродить по скверам, рассмотреть скульптуры и памятники, заглянуть в Никольский Морской собор — главный храм российского флота. Если времени много, стоит отправиться на западную оконечность острова Котлин, где находится форт "Риф". По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Кронштадте этой осенью составляет 5 400 рублей в сутки.Байкал, Иркутская область и БурятияОсенью на Байкале завершается высокий туристический сезон, из-за чего отдыхающих меньше, а цены на перелеты снижаются. Кроме того, становится меньше комаров. Температура падает, но гулять или заниматься другими активностями достаточно комфортно.Один из вариантов досуга — организовать поход по Большой Байкальской тропе из Листвянки до поселка Большие Коты. Это шесть-восемь часов неспешным шагом через несложные подъемы и спуски над самой кромкой Байкала. Обратно в посёлок можно вернуться на арендованном катере.Другие варианты — покататься на джипах по Тажеранской степи, посетить этномузей "Тальцы" и остров Ольхон. Еще можно полюбоваться на Байкал из окна поезда Кругобайкальской железной дороги.Остановиться на берегу озера Байкал, по данным МТС Travel, можно за 5 000 рублей в сутки.
https://ria.ru/20230822/samara-1891269298.html
https://ria.ru/20230621/kronshtadt-1879566057.html
https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html
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новости - туризм, туризм, туристы, байкал, плес , кронштадт, самарская область, псковская область
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Байкал, Плес , Кронштадт, Самарская область, Псковская область
Названы пять мест в России, где стоит встретить золотую осень

В МТС Travel составили подборку самых живописных мест в России для встречи осени

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкЗолотая осень в Плёсе
Золотая осень в Плёсе - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сервис бронирования отелей составил подборку живописных мест в России, где очень красиво золотой осенью, сообщает МТС Travel.

Плес, Ивановская область

Привлекательность Плеса в том, что, несмотря на статус города, урбанизация его не затронула. Он остался практически таким же, каким был сто – двести лет назад.
Полюбоваться золотой осенью в Плесе можно в конце сентября — начале октября. Стоит прогуляться по старинным улицам, заглянуть в Дом-музей Исаака Левитана и попробовать "углы" с лещом — так называются местные рыбные пирожки. Для памятных снимков нужно подняться на Соборную гору. Здесь часто можно увидеть художников, которые пишут волжские пейзажи.
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПриток Волги река Шохонка в городе Плёс.
Приток Волги река Шохонка в городе Плёс
Приток Волги река Шохонка в городе Плёс.
© РИА Новости / Мария Плотникова
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1 из 3
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкОсень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы.
Осень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы
Осень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы.
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкОсень в городе Плёс. Вид на Волгу.
Осень в городе Плёс. Вид на Волгу
Осень в городе Плёс. Вид на Волгу.
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Приток Волги река Шохонка в городе Плёс.
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
1 из 3
Осень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы.
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Осень в городе Плёс. Вид на Волгу.
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Остановиться в Плесе туристы могут, по данным сервиса, за 3 600 рублей в сутки. Также найти современные и комфортные, при этом бюджетные варианты размещения можно в городе Иваново, расположенном в часе езды от Плеса. Средний ценник на отели там аналогичный.

Самарская лука, Самарская область

"Самарская лука" – это национальный парк в Самарской области. Здесь над Волгой возвышаются Жигулевские горы, такой пейзаж нетипичен для Восточно-Европейской равнины. Самая высокая точка — 381-метровая гора Наблюдатель.
Место привлекает не только любителей пешего туризма, но и скалолазов. В границы Самарской луки входит Куйбышевское водохранилище, которое нередко сравнивают по масштабу, живописности и чистоте с Байкалом.
© РИА Новости / Юрий СтрелецС заботой о природе: новые деревья и экотропы в "Самарской луке"
С заботой о природе: новые деревья и экотропы в Самарской луке
С заботой о природе: новые деревья и экотропы в "Самарской луке"
© РИА Новости / Юрий Стрелец
1 из 2
© iStock.com / Евгений ХабаровЖигулевские горы. Самарская Лука
Жигулевские горы. Самарская Лука
Жигулевские горы. Самарская Лука
© iStock.com / Евгений Хабаров
2 из 2
С заботой о природе: новые деревья и экотропы в "Самарской луке"
© РИА Новости / Юрий Стрелец
1 из 2
Жигулевские горы. Самарская Лука
© iStock.com / Евгений Хабаров
2 из 2
Тут проложено множество пешеходных, автомобильных и конных маршрутов, поэтому организовать поездку выходного дня или короткий отпуск несложно. Можно осмотреть парк с вершины горы Стрельной, заглянуть в заброшенные известковые штольни горы Верблюд, поискать автограф Петра Первого на Лысой горе, посетить дом-музей художника Ильи Репина в Ширяево и музей "Самарская лука" в Жигулёвске.
По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Самаре этой осенью составляет 4 800 рублей в сутки. До Самарской луки также удобно добираться из Тольятти, где цены на отели значительно дешевле – в сутки придется заплатить порядка 3 600 рублей.
Стела Ладья на набережной в Самаре - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Бункер Сталина, готика и пляжи: что посетить в Самаре за выходные
22 августа, 08:00

Пушкиногорье, Псковская область

В окрестностях поселка Пушкинские Горы находится родовое имение семьи Александра Пушкина — Михайловское. Неподалеку расположен музей-усадьба "Петровское".
В этих местах поэт работал над известными произведениями — трагедией "Борис Годунов", главами романа "Евгений Онегин", поэмой "Цыганы", а в стихах воспевал окрестные красоты.
Сюда стоит приехать, чтобы взглянуть на те самые "в багрец и в золото одетые леса" и полюбоваться пышным увяданием природы. Также будет любопытно заглянуть в восстановленный дом Пушкина, где поэт отбывал ссылку с 1824 до 1826 год. Рядом, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, можно увидеть родовую усыпальницу Пушкиных — Ганнибалов.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный дом усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике. С августа 1824 по сентябрь 1826 года Пушкин проживал здесь в ссылке.
Главный дом усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике
Главный дом усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике. С августа 1824 по сентябрь 1826 года Пушкин проживал здесь в ссылке.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители в парке усадьбы Михайловское.
Посетители в парке усадьбы Михайловское
Посетители в парке усадьбы Михайловское.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЯблоки в саду усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике.
Яблоки в саду усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике
Яблоки в саду усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Главный дом усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике. С августа 1824 по сентябрь 1826 года Пушкин проживал здесь в ссылке.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
1 из 3
Посетители в парке усадьбы Михайловское.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
2 из 3
Яблоки в саду усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
3 из 3
По данным сервиса, средняя цена на размещение в поселке Пушкинские Горы этой осенью составляет 5 000 рублей в сутки.

Кронштадт, Санкт-Петербург

Сейчас Кронштадт становится всё более привлекательным для туристов. В частности, здесь появился "Остров фортов" с прогулочными аллеями, панорамными качелями, садом камней, пляжем, фудкортом и кафе.
© www.reedmidemphotos.comТуристический кластер "Остров фортов" в Кронштадте
Туристический кластер Остров фортов в Кронштадте
Туристический кластер "Остров фортов" в Кронштадте
© www.reedmidemphotos.com
1 из 3
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте.
Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 Ленинский комсомол в музейно-историческом парке Остров фортов в Кронштадте
Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 3
© РИА Новости / Андрей Бессонов | Перейти в медиабанкОтдыхающие у гребного винта корабля в нише Николая Кузнецова в парке "Остров фортов". В Санкт-Петербурге открылся водный маршрут сообщением между центром города и музейно-историческим парком "Остров фортов" в Кронштадте.
Отдыхающие у гребного винта корабля в нише Николая Кузнецова в парке Остров фортов
Отдыхающие у гребного винта корабля в нише Николая Кузнецова в парке "Остров фортов". В Санкт-Петербурге открылся водный маршрут сообщением между центром города и музейно-историческим парком "Остров фортов" в Кронштадте.
© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Туристический кластер "Остров фортов" в Кронштадте
© www.reedmidemphotos.com
1 из 3
Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
2 из 3
Отдыхающие у гребного винта корабля в нише Николая Кузнецова в парке "Остров фортов". В Санкт-Петербурге открылся водный маршрут сообщением между центром города и музейно-историческим парком "Остров фортов" в Кронштадте.
© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в медиабанк
3 из 3
Осенью меньше туристов, а море из-за ветров волнуется сильнее обычного, что производит впечатление. В Летнем саду и Петровском парке деревья окрашены в десятки оттенков.
В городе можно побродить по скверам, рассмотреть скульптуры и памятники, заглянуть в Никольский Морской собор — главный храм российского флота. Если времени много, стоит отправиться на западную оконечность острова Котлин, где находится форт "Риф".
По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Кронштадте этой осенью составляет 5 400 рублей в сутки.
Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 Ленинский комсомол в музейно-историческом парке Остров фортов в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
В Кронштадте туристов впервые пригласят на подводную лодку
21 июня, 15:19

Байкал, Иркутская область и Бурятия

Осенью на Байкале завершается высокий туристический сезон, из-за чего отдыхающих меньше, а цены на перелеты снижаются. Кроме того, становится меньше комаров. Температура падает, но гулять или заниматься другими активностями достаточно комфортно.
Один из вариантов досуга — организовать поход по Большой Байкальской тропе из Листвянки до поселка Большие Коты. Это шесть-восемь часов неспешным шагом через несложные подъемы и спуски над самой кромкой Байкала. Обратно в посёлок можно вернуться на арендованном катере.
© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкВид с острова Ольхон на озеро Байкал.
Вид с острова Ольхон на озеро Байкал
Вид с острова Ольхон на озеро Байкал.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
1 из 4
© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкЮжная часть острова Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море.
Южная часть острова Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море
Южная часть острова Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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2 из 4
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОсень в Прибайкальском национальном парке.
Уборка побережья Байкала
Осень в Прибайкальском национальном парке.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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3 из 4
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области.
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
4 из 4
Вид с острова Ольхон на озеро Байкал.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
1 из 4
Южная часть острова Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море.
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
2 из 4
Осень в Прибайкальском национальном парке.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
3 из 4
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
4 из 4
Другие варианты — покататься на джипах по Тажеранской степи, посетить этномузей "Тальцы" и остров Ольхон. Еще можно полюбоваться на Байкал из окна поезда Кругобайкальской железной дороги.
Остановиться на берегу озера Байкал, по данным МТС Travel, можно за 5 000 рублей в сутки.
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
НЛО, духи и неземная красота. Самые интересные факты о Байкале
22 июля, 08:00
 
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