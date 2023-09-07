https://ria.ru/20230907/osen-1894585065.html

Названы пять мест в России, где стоит встретить золотую осень

Названы пять мест в России, где стоит встретить золотую осень - РИА Новости, 07.09.2023

Названы пять мест в России, где стоит встретить золотую осень

Сервис бронирования отелей составил подборку живописных мест в России, где очень красиво золотой осенью, сообщает МТС Travel. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T04:00

2023-09-07T04:00

2023-09-07T04:00

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сервис бронирования отелей составил подборку живописных мест в России, где очень красиво золотой осенью, сообщает МТС Travel.Плес, Ивановская областьПривлекательность Плеса в том, что, несмотря на статус города, урбанизация его не затронула. Он остался практически таким же, каким был сто – двести лет назад.Полюбоваться золотой осенью в Плесе можно в конце сентября — начале октября. Стоит прогуляться по старинным улицам, заглянуть в Дом-музей Исаака Левитана и попробовать "углы" с лещом — так называются местные рыбные пирожки. Для памятных снимков нужно подняться на Соборную гору. Здесь часто можно увидеть художников, которые пишут волжские пейзажи.Остановиться в Плесе туристы могут, по данным сервиса, за 3 600 рублей в сутки. Также найти современные и комфортные, при этом бюджетные варианты размещения можно в городе Иваново, расположенном в часе езды от Плеса. Средний ценник на отели там аналогичный.Самарская лука, Самарская область"Самарская лука" – это национальный парк в Самарской области. Здесь над Волгой возвышаются Жигулевские горы, такой пейзаж нетипичен для Восточно-Европейской равнины. Самая высокая точка — 381-метровая гора Наблюдатель. Место привлекает не только любителей пешего туризма, но и скалолазов. В границы Самарской луки входит Куйбышевское водохранилище, которое нередко сравнивают по масштабу, живописности и чистоте с Байкалом. Тут проложено множество пешеходных, автомобильных и конных маршрутов, поэтому организовать поездку выходного дня или короткий отпуск несложно. Можно осмотреть парк с вершины горы Стрельной, заглянуть в заброшенные известковые штольни горы Верблюд, поискать автограф Петра Первого на Лысой горе, посетить дом-музей художника Ильи Репина в Ширяево и музей "Самарская лука" в Жигулёвске.По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Самаре этой осенью составляет 4 800 рублей в сутки. До Самарской луки также удобно добираться из Тольятти, где цены на отели значительно дешевле – в сутки придется заплатить порядка 3 600 рублей.Пушкиногорье, Псковская областьВ окрестностях поселка Пушкинские Горы находится родовое имение семьи Александра Пушкина — Михайловское. Неподалеку расположен музей-усадьба "Петровское".В этих местах поэт работал над известными произведениями — трагедией "Борис Годунов", главами романа "Евгений Онегин", поэмой "Цыганы", а в стихах воспевал окрестные красоты.Сюда стоит приехать, чтобы взглянуть на те самые "в багрец и в золото одетые леса" и полюбоваться пышным увяданием природы. Также будет любопытно заглянуть в восстановленный дом Пушкина, где поэт отбывал ссылку с 1824 до 1826 год. Рядом, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, можно увидеть родовую усыпальницу Пушкиных — Ганнибалов.По данным сервиса, средняя цена на размещение в поселке Пушкинские Горы этой осенью составляет 5 000 рублей в сутки.Кронштадт, Санкт-ПетербургСейчас Кронштадт становится всё более привлекательным для туристов. В частности, здесь появился "Остров фортов" с прогулочными аллеями, панорамными качелями, садом камней, пляжем, фудкортом и кафе. Осенью меньше туристов, а море из-за ветров волнуется сильнее обычного, что производит впечатление. В Летнем саду и Петровском парке деревья окрашены в десятки оттенков. В городе можно побродить по скверам, рассмотреть скульптуры и памятники, заглянуть в Никольский Морской собор — главный храм российского флота. Если времени много, стоит отправиться на западную оконечность острова Котлин, где находится форт "Риф". По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Кронштадте этой осенью составляет 5 400 рублей в сутки.Байкал, Иркутская область и БурятияОсенью на Байкале завершается высокий туристический сезон, из-за чего отдыхающих меньше, а цены на перелеты снижаются. Кроме того, становится меньше комаров. Температура падает, но гулять или заниматься другими активностями достаточно комфортно.Один из вариантов досуга — организовать поход по Большой Байкальской тропе из Листвянки до поселка Большие Коты. Это шесть-восемь часов неспешным шагом через несложные подъемы и спуски над самой кромкой Байкала. Обратно в посёлок можно вернуться на арендованном катере.Другие варианты — покататься на джипах по Тажеранской степи, посетить этномузей "Тальцы" и остров Ольхон. Еще можно полюбоваться на Байкал из окна поезда Кругобайкальской железной дороги.Остановиться на берегу озера Байкал, по данным МТС Travel, можно за 5 000 рублей в сутки.

https://ria.ru/20230822/samara-1891269298.html

https://ria.ru/20230621/kronshtadt-1879566057.html

https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, байкал, плес , кронштадт, самарская область, псковская область