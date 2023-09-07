Названы пять мест в России, где стоит встретить золотую осень
В МТС Travel составили подборку самых живописных мест в России для встречи осени
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сервис бронирования отелей составил подборку живописных мест в России, где очень красиво золотой осенью, сообщает МТС Travel.
Плес, Ивановская область
Привлекательность Плеса в том, что, несмотря на статус города, урбанизация его не затронула. Он остался практически таким же, каким был сто – двести лет назад.
Полюбоваться золотой осенью в Плесе можно в конце сентября — начале октября. Стоит прогуляться по старинным улицам, заглянуть в Дом-музей Исаака Левитана и попробовать "углы" с лещом — так называются местные рыбные пирожки. Для памятных снимков нужно подняться на Соборную гору. Здесь часто можно увидеть художников, которые пишут волжские пейзажи.
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкОсень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы.
Осень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы.
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Осень в городе Плёс. Справа колокольня церкви Варвары Великомученицы.
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Остановиться в Плесе туристы могут, по данным сервиса, за 3 600 рублей в сутки. Также найти современные и комфортные, при этом бюджетные варианты размещения можно в городе Иваново, расположенном в часе езды от Плеса. Средний ценник на отели там аналогичный.
Самарская лука, Самарская область
"Самарская лука" – это национальный парк в Самарской области. Здесь над Волгой возвышаются Жигулевские горы, такой пейзаж нетипичен для Восточно-Европейской равнины. Самая высокая точка — 381-метровая гора Наблюдатель.
Место привлекает не только любителей пешего туризма, но и скалолазов. В границы Самарской луки входит Куйбышевское водохранилище, которое нередко сравнивают по масштабу, живописности и чистоте с Байкалом.
© iStock.com / Евгений ХабаровЖигулевские горы. Самарская Лука
Жигулевские горы. Самарская Лука
© iStock.com / Евгений Хабаров
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Жигулевские горы. Самарская Лука
© iStock.com / Евгений Хабаров
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Тут проложено множество пешеходных, автомобильных и конных маршрутов, поэтому организовать поездку выходного дня или короткий отпуск несложно. Можно осмотреть парк с вершины горы Стрельной, заглянуть в заброшенные известковые штольни горы Верблюд, поискать автограф Петра Первого на Лысой горе, посетить дом-музей художника Ильи Репина в Ширяево и музей "Самарская лука" в Жигулёвске.
По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Самаре этой осенью составляет 4 800 рублей в сутки. До Самарской луки также удобно добираться из Тольятти, где цены на отели значительно дешевле – в сутки придется заплатить порядка 3 600 рублей.
Пушкиногорье, Псковская область
В окрестностях поселка Пушкинские Горы находится родовое имение семьи Александра Пушкина — Михайловское. Неподалеку расположен музей-усадьба "Петровское".
В этих местах поэт работал над известными произведениями — трагедией "Борис Годунов", главами романа "Евгений Онегин", поэмой "Цыганы", а в стихах воспевал окрестные красоты.
Сюда стоит приехать, чтобы взглянуть на те самые "в багрец и в золото одетые леса" и полюбоваться пышным увяданием природы. Также будет любопытно заглянуть в восстановленный дом Пушкина, где поэт отбывал ссылку с 1824 до 1826 год. Рядом, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, можно увидеть родовую усыпальницу Пушкиных — Ганнибалов.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавный дом усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике. С августа 1824 по сентябрь 1826 года Пушкин проживал здесь в ссылке.
Главный дом усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике. С августа 1824 по сентябрь 1826 года Пушкин проживал здесь в ссылке.
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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЯблоки в саду усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике.
Яблоки в саду усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике.
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Главный дом усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике. С августа 1824 по сентябрь 1826 года Пушкин проживал здесь в ссылке.
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Яблоки в саду усадьбы Михайловское в Пушкинском заповеднике.
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По данным сервиса, средняя цена на размещение в поселке Пушкинские Горы этой осенью составляет 5 000 рублей в сутки.
Кронштадт, Санкт-Петербург
Сейчас Кронштадт становится всё более привлекательным для туристов. В частности, здесь появился "Остров фортов" с прогулочными аллеями, панорамными качелями, садом камней, пляжем, фудкортом и кафе.
© www.reedmidemphotos.comТуристический кластер "Остров фортов" в Кронштадте
Туристический кластер "Остров фортов" в Кронштадте
© www.reedmidemphotos.com
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте.
Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте.
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© РИА Новости / Андрей Бессонов | Перейти в медиабанкОтдыхающие у гребного винта корабля в нише Николая Кузнецова в парке "Остров фортов". В Санкт-Петербурге открылся водный маршрут сообщением между центром города и музейно-историческим парком "Остров фортов" в Кронштадте.
Отдыхающие у гребного винта корабля в нише Николая Кузнецова в парке "Остров фортов". В Санкт-Петербурге открылся водный маршрут сообщением между центром города и музейно-историческим парком "Остров фортов" в Кронштадте.
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Туристический кластер "Остров фортов" в Кронштадте
© www.reedmidemphotos.com
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Полноразмерный макет первой советской атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" в музейно-историческом парке "Остров фортов" в Кронштадте.
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Отдыхающие у гребного винта корабля в нише Николая Кузнецова в парке "Остров фортов". В Санкт-Петербурге открылся водный маршрут сообщением между центром города и музейно-историческим парком "Остров фортов" в Кронштадте.
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Осенью меньше туристов, а море из-за ветров волнуется сильнее обычного, что производит впечатление. В Летнем саду и Петровском парке деревья окрашены в десятки оттенков.
В городе можно побродить по скверам, рассмотреть скульптуры и памятники, заглянуть в Никольский Морской собор — главный храм российского флота. Если времени много, стоит отправиться на западную оконечность острова Котлин, где находится форт "Риф".
По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Кронштадте этой осенью составляет 5 400 рублей в сутки.
Байкал, Иркутская область и Бурятия
Осенью на Байкале завершается высокий туристический сезон, из-за чего отдыхающих меньше, а цены на перелеты снижаются. Кроме того, становится меньше комаров. Температура падает, но гулять или заниматься другими активностями достаточно комфортно.
Один из вариантов досуга — организовать поход по Большой Байкальской тропе из Листвянки до поселка Большие Коты. Это шесть-восемь часов неспешным шагом через несложные подъемы и спуски над самой кромкой Байкала. Обратно в посёлок можно вернуться на арендованном катере.
© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкЮжная часть острова Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море.
Южная часть острова Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море.
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области.
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области.
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Южная часть острова Ольхон на озере Байкал и пролив Малое море.
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Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области.
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Другие варианты — покататься на джипах по Тажеранской степи, посетить этномузей "Тальцы" и остров Ольхон. Еще можно полюбоваться на Байкал из окна поезда Кругобайкальской железной дороги.
Остановиться на берегу озера Байкал, по данным МТС Travel, можно за 5 000 рублей в сутки.