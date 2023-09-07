https://ria.ru/20230907/oon-1894845433.html

Гутерреш планирует встретиться с Эрдоганом на сессии Генассамблеи ООН

Гутерреш планирует встретиться с Эрдоганом на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 07.09.2023

Гутерреш планирует встретиться с Эрдоганом на сессии Генассамблеи ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш хочет провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:05

2023-09-07T20:05

2023-09-07T20:10

в мире

россия

турция

нью-йорк (город)

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

антониу гутерреш

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856620679_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8d6f4067ffe1cc71b292af2b9f295881.jpg

ООН, 7 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш хочет провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, мероприятие будет проходить 19-26 сентября. "Генсек ООН определенно желает провести встречу с президентом Турции, когда он прибудет на Генассамблею", - сказал Хак, отвечая на вопрос о каких-либо планируемых переговорах на Генассаблее по поводу "черноморской зерновой инициативы". Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, указывали в МИД России.

https://ria.ru/20230901/otvet-1893761327.html

https://ria.ru/20230907/zasedanie-1894839172.html

россия

турция

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, турция, нью-йорк (город), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон