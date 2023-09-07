https://ria.ru/20230907/oon-1894845433.html
Гутерреш планирует встретиться с Эрдоганом на сессии Генассамблеи ООН
Гутерреш планирует встретиться с Эрдоганом на сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 07.09.2023
Гутерреш планирует встретиться с Эрдоганом на сессии Генассамблеи ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш хочет провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:05
2023-09-07T20:05
2023-09-07T20:10
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ООН, 7 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш хочет провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, мероприятие будет проходить 19-26 сентября. "Генсек ООН определенно желает провести встречу с президентом Турции, когда он прибудет на Генассамблею", - сказал Хак, отвечая на вопрос о каких-либо планируемых переговорах на Генассаблее по поводу "черноморской зерновой инициативы". Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки. Эрдоган отметил, что Анкара готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, указывали в МИД России.
https://ria.ru/20230901/otvet-1893761327.html
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в мире, россия, турция, нью-йорк (город), реджеп тайип эрдоган, владимир путин, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Турция, Нью-Йорк (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Гутерреш планирует встретиться с Эрдоганом на сессии Генассамблеи ООН
Гутерреш хочет встретиться с Эрдоганом на сессии ГА ООН в Нью-Йорке
ООН, 7 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш хочет провести встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в ходе недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, мероприятие будет проходить 19-26 сентября.
"Генсек ООН определенно желает провести встречу с президентом Турции, когда он прибудет на Генассамблею", - сказал Хак, отвечая на вопрос о каких-либо планируемых переговорах на Генассаблее по поводу "черноморской зерновой инициативы".
ООН не получила ответ Лаврова на предложение Гутерреша по зерновой сделке
Президенты России
и Турции Владимир Путин
и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в понедельник в Сочи
. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы. Путин заявил, что Россия через пару-тройку недель начнет поставку бесплатного зерна шести странам Африки
. Эрдоган отметил, что Анкара
готова содействовать в переработке российского зерна для дальнейшей отправки в нуждающиеся страны и надеется на совместную реализацию шагов по доставке продовольствия африканским странам.
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил главе российского МИД Сергею Лаврову
письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки. В нем, как предполагается, "подводится итог предыдущим идеям ООН, которые не сработали". Новые предложения ООН по зерновой сделке не содержат ничего нового и не могут стать основой для нормализации сельхозэкспорта России, указывали в МИД России.
Россия запросила заседание СБ ООН по диверсии на "Северных потоках"