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Киев начал использовать в ЛНР отряды из боевиков "Азова"*, заявил Марочко - РИА Новости, 07.09.2023
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08:14 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/natsionalisty-1894667469.html
Киев начал использовать в ЛНР отряды из боевиков "Азова"*, заявил Марочко
Киев начал использовать в ЛНР отряды из боевиков "Азова"*, заявил Марочко - РИА Новости, 07.09.2023
Киев начал использовать в ЛНР отряды из боевиков "Азова"*, заявил Марочко
Украинское командование стало все чаще использовать националистов из "Азова"* на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:14
2023-09-07T08:14
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Украинское командование стало все чаще использовать националистов из "Азова"* на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Не достигнув результата при прорыве нашей линии обороны юго-западнее населенного пункта Кременная, украинское командование все чаще начало использовать националистов с отдельного отряда специального назначения "Азов"*, - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что украинское командование делает ставку на националистов из-за их высокой мотивации и лучшей подготовки по сравнению с другими подразделениями. Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении за сутки на краснолиманском направлении до 50 украинских солдат, двух боевых бронемашин, САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30. Отмечалось, что подразделения группировки войск "Центр" вместе с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения и 63-й механизированной бригады украинских войск в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества. Кроме того, начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук заявлял в среду РИА Новости, что в районе Серебрянского лесничества российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков "Азова"*, а также штурмовиков 67-й бригады украинских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.
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андрей марочко, вооруженные силы украины
Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Киев начал использовать в ЛНР отряды из боевиков "Азова"*, заявил Марочко

Марочко: Киев использует отряды националистов на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Украинское командование стало все чаще использовать националистов из "Азова"* на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Не достигнув результата при прорыве нашей линии обороны юго-западнее населенного пункта Кременная, украинское командование все чаще начало использовать националистов с отдельного отряда специального назначения "Азов"*, - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт отметил, что украинское командование делает ставку на националистов из-за их высокой мотивации и лучшей подготовки по сравнению с другими подразделениями.
Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении за сутки на краснолиманском направлении до 50 украинских солдат, двух боевых бронемашин, САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30. Отмечалось, что подразделения группировки войск "Центр" вместе с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения и 63-й механизированной бригады украинских войск в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества.
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Кроме того, начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук заявлял в среду РИА Новости, что в районе Серебрянского лесничества российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков "Азова"*, а также штурмовиков 67-й бригады украинских войск.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Андрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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