https://ria.ru/20230907/natsionalisty-1894667469.html

Киев начал использовать в ЛНР отряды из боевиков "Азова"*, заявил Марочко

Киев начал использовать в ЛНР отряды из боевиков "Азова"*, заявил Марочко - РИА Новости, 07.09.2023

Киев начал использовать в ЛНР отряды из боевиков "Азова"*, заявил Марочко

Украинское командование стало все чаще использовать националистов из "Азова"* на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:14

2023-09-07T08:14

2023-09-07T08:14

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. Украинское командование стало все чаще использовать националистов из "Азова"* на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Не достигнув результата при прорыве нашей линии обороны юго-западнее населенного пункта Кременная, украинское командование все чаще начало использовать националистов с отдельного отряда специального назначения "Азов"*, - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт отметил, что украинское командование делает ставку на националистов из-за их высокой мотивации и лучшей подготовки по сравнению с другими подразделениями. Накануне Минобороны РФ сообщало об уничтожении за сутки на краснолиманском направлении до 50 украинских солдат, двух боевых бронемашин, САУ "Гвоздика" и гаубицы Д-30. Отмечалось, что подразделения группировки войск "Центр" вместе с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения и 63-й механизированной бригады украинских войск в районах Червоной Дибровы в ЛНР и Серебрянского лесничества. Кроме того, начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Центр" Александр Савчук заявлял в среду РИА Новости, что в районе Серебрянского лесничества российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков "Азова"*, а также штурмовиков 67-й бригады украинских войск.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230905/sudoplatov-1893472973.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, вооруженные силы украины