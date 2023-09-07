https://ria.ru/20230907/narkotiki-1894786121.html

В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков

В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 07.09.2023

В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков

Суд в Дагестане рассмотрит уголовное дело против иностранного гражданина, который обвиняется в контрабанде наркотиков общей массой около 135 килограммов,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:21

2023-09-07T16:21

2023-09-07T16:36

происшествия

кизлярский район

россия

сша

здоровье - общество

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МАХАЧКАЛА, 7 сен - РИА Новости. Суд в Дагестане рассмотрит уголовное дело против иностранного гражданина, который обвиняется в контрабанде наркотиков общей массой около 135 килограммов, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (контрабанда и покушение на незаконный сбыт наркотических средств)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Кизлярский районный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемый в ходе переписки в интернете договорился с другим иностранцем за вознаграждение в 20 тысяч долларов США заняться сбытом наркотиков на территории Дагестана. В сентябре 2022 года он в Кизлярском районе на лодке вышел в акваторию Каспийского моря, где получил от прибывших с территории иностранного государства более 114 килограммов гашиша и свыше 20,4 килограмма каннабиса. Наркотики мужчина незаконно переместил через таможенную границу и доставил на берег в Кизлярском районе.

https://ria.ru/20230830/narkotiki-1893286350.html

кизлярский район

россия

сша

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происшествия, кизлярский район, россия, сша, здоровье - общество