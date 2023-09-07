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В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 07.09.2023
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16:21 07.09.2023 (обновлено: 16:36 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/narkotiki-1894786121.html
В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков
В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков - РИА Новости, 07.09.2023
В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков
Суд в Дагестане рассмотрит уголовное дело против иностранного гражданина, который обвиняется в контрабанде наркотиков общей массой около 135 килограммов,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:21
2023-09-07T16:36
происшествия
кизлярский район
россия
сша
здоровье - общество
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МАХАЧКАЛА, 7 сен - РИА Новости. Суд в Дагестане рассмотрит уголовное дело против иностранного гражданина, который обвиняется в контрабанде наркотиков общей массой около 135 килограммов, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (контрабанда и покушение на незаконный сбыт наркотических средств)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Кизлярский районный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. По данным следствия, обвиняемый в ходе переписки в интернете договорился с другим иностранцем за вознаграждение в 20 тысяч долларов США заняться сбытом наркотиков на территории Дагестана. В сентябре 2022 года он в Кизлярском районе на лодке вышел в акваторию Каспийского моря, где получил от прибывших с территории иностранного государства более 114 килограммов гашиша и свыше 20,4 килограмма каннабиса. Наркотики мужчина незаконно переместил через таможенную границу и доставил на берег в Кизлярском районе.
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происшествия, кизлярский район, россия, сша, здоровье - общество
Происшествия, Кизлярский район, Россия, США, Здоровье - Общество
В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду наркотиков

В Дагестане будут судить иностранца за контрабанду 135 килограммов наркотиков

© iStock.com / thodonalЮрист
Юрист - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© iStock.com / thodonal
Юрист. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 7 сен - РИА Новости. Суд в Дагестане рассмотрит уголовное дело против иностранного гражданина, который обвиняется в контрабанде наркотиков общей массой около 135 килограммов, сообщили в четверг в пресс-службе прокуратуры региона.
«
"Прокуратурой республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, обвиняемого по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (контрабанда и покушение на незаконный сбыт наркотических средств)… Уголовное дело прокуратурой направлено в Кизлярский районный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый в ходе переписки в интернете договорился с другим иностранцем за вознаграждение в 20 тысяч долларов США заняться сбытом наркотиков на территории Дагестана. В сентябре 2022 года он в Кизлярском районе на лодке вышел в акваторию Каспийского моря, где получил от прибывших с территории иностранного государства более 114 килограммов гашиша и свыше 20,4 килограмма каннабиса. Наркотики мужчина незаконно переместил через таможенную границу и доставил на берег в Кизлярском районе.
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