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В Британии создали огромную монету с бриллиантами в память о Елизавете II

В Британии создали огромную монету с бриллиантами в память о Елизавете II - РИА Новости, 07.09.2023

В Британии создали огромную монету с бриллиантами в память о Елизавете II

Британская Ост-Индская компания накануне первой годовщины кончины британской королевы Елизаветы II представила огромную памятную монету весом в несколько... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:27

2023-09-07T18:27

2023-09-07T18:27

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Британская Ост-Индская компания накануне первой годовщины кончины британской королевы Елизаветы II представила огромную памятную монету весом в несколько килограмм и усыпанную с двух сторон тысячами бриллиантов. "Необычайная памятная монета создана, чтобы отметить прочное наследие Ее Величества королевы Елизаветы II", - говорится в сообщении компании в соцсети X (бывшая Twitter). Само памятное произведение под названием "Корона" украшено с двух сторон более мелкими золотыми монетами и усыпано бриллиантами. Реверс содержит золотую вставку с изображением последнего портрета Елизаветы II, вокруг которого тысячи бриллиантов образуют флаг Соединенного Королевства. Лицевая сторона украшена четырьмя монетами с более ранними портретами королевы и шестью монетами с изображением добродетелей, с этой стороны драгоценные камни образуют изящный узор. В создании монеты принимали участие 83 специалиста из восьми стран. Для этого потребовалось 3,61 килограмма золота высшей пробы и 6426 бриллиантов, сказано на сайте компании. По информации телеканала Sky News, памятная монета размером с баскетбольный мяч, а ее стоимость оценивается примерно в 18,5 миллиона фунтов. В случае ее продажи она может стать самой дорогой монетой в мире, предыдущий рекорд принадлежит монете "Двойной Орел", которая ушла с молотка в 2021 году за 15,2 миллиона фунтов. Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября 2022 года в Шотландии в возрасте 96 лет. Ее похороны состоялись в Вестминстерском аббатстве 19 сентября.

https://ria.ru/20230823/moneta-1891765154.html

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в мире, великобритания, елизавета ii, twitter, шотландия, справки