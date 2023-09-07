https://ria.ru/20230907/mchs-1894833970.html

МЧС проведет учения со странами БРИКС в Подмосковье в 2024 году

МЧС проведет учения со странами БРИКС в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 07.09.2023

МЧС проведет учения со странами БРИКС в Подмосковье в 2024 году

МЧС РФ проведет в следующем году учения со странами БРИКС в подмосковной Кубинке, заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T18:58

2023-09-07T18:58

2023-09-07T18:59

россия

юар

кубинка

александр куренков (мчс)

брикс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДУРБАН (ЮАР), 7 сен - РИА Новости. МЧС РФ проведет в следующем году учения со странами БРИКС в подмосковной Кубинке, заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар. "Председательство в БРИКС переходит к РФ в следующем году... Одним из ярчайших мероприятий, которое мы предлагаем посетить всем странам-участникам БРИКС и принять участие как в деловой, так и в активной тренировочной программе, - это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность - 2024", который пройдет в конце мая-начале июня 2024 года в подмосковной Кубинке", - сообщил он журналистам в четверг во время участия в мероприятии, приуроченного к БРИКС, в ЮАР. 7-8 сентября глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с делегацией находится с рабочим визитом в городе Дурбан в ЮАР. В пятницу на полях БРИКС состоится заседание рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС. "В мае следующего года в Москве и Подмосковье состоятся учения пожарных стран БРИКС. Основные мероприятия будут организованы на базе Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ и Ногинского спасательного центра ведомства", - сказал министр во время рабочей поездки в ЮАР в четверг. БРИКС - межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.

https://ria.ru/20230907/briks-1894802481.html

https://ria.ru/20230907/sammit-1894676820.html

россия

юар

кубинка

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россия, юар, кубинка, александр куренков (мчс), брикс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)