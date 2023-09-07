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МЧС проведет учения со странами БРИКС в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 07.09.2023
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18:58 07.09.2023 (обновлено: 18:59 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/mchs-1894833970.html
МЧС проведет учения со странами БРИКС в Подмосковье в 2024 году
МЧС проведет учения со странами БРИКС в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 07.09.2023
МЧС проведет учения со странами БРИКС в Подмосковье в 2024 году
МЧС РФ проведет в следующем году учения со странами БРИКС в подмосковной Кубинке, заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:58
2023-09-07T18:59
россия
юар
кубинка
александр куренков (мчс)
брикс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДУРБАН (ЮАР), 7 сен - РИА Новости. МЧС РФ проведет в следующем году учения со странами БРИКС в подмосковной Кубинке, заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар. "Председательство в БРИКС переходит к РФ в следующем году... Одним из ярчайших мероприятий, которое мы предлагаем посетить всем странам-участникам БРИКС и принять участие как в деловой, так и в активной тренировочной программе, - это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность - 2024", который пройдет в конце мая-начале июня 2024 года в подмосковной Кубинке", - сообщил он журналистам в четверг во время участия в мероприятии, приуроченного к БРИКС, в ЮАР. 7-8 сентября глава МЧС РФ Александр Куренков совместно с делегацией находится с рабочим визитом в городе Дурбан в ЮАР. В пятницу на полях БРИКС состоится заседание рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС. "В мае следующего года в Москве и Подмосковье состоятся учения пожарных стран БРИКС. Основные мероприятия будут организованы на базе Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ и Ногинского спасательного центра ведомства", - сказал министр во время рабочей поездки в ЮАР в четверг. БРИКС - межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.
https://ria.ru/20230907/briks-1894802481.html
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россия, юар, кубинка, александр куренков (мчс), брикс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, ЮАР, Кубинка, Александр Куренков (МЧС), БРИКС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС проведет учения со странами БРИКС в Подмосковье в 2024 году

МЧС проведет учения со странами БРИКС в подмосковной Кубинке в 2024 году

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС России
Сотрудники спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудники спасательной службы МЧС России. Архивное фото
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ДУРБАН (ЮАР), 7 сен - РИА Новости. МЧС РФ проведет в следующем году учения со странами БРИКС в подмосковной Кубинке, заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар.
"Председательство в БРИКС переходит к РФ в следующем году... Одним из ярчайших мероприятий, которое мы предлагаем посетить всем странам-участникам БРИКС и принять участие как в деловой, так и в активной тренировочной программе, - это участие в учениях на полях салона "Комплексная безопасность - 2024", который пройдет в конце мая-начале июня 2024 года в подмосковной Кубинке", - сообщил он журналистам в четверг во время участия в мероприятии, приуроченного к БРИКС, в ЮАР.
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"В мае следующего года в Москве и Подмосковье состоятся учения пожарных стран БРИКС. Основные мероприятия будут организованы на базе Академии государственной противопожарной службы МЧС РФ и Ногинского спасательного центра ведомства", - сказал министр во время рабочей поездки в ЮАР в четверг.
БРИКС - межгосударственное объединение пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки.
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РоссияЮАРКубинкаАлександр Куренков (МЧС)БРИКСМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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