https://ria.ru/20230907/mchs-1894755728.html

В МЧС заявили, что готовы поделиться опытом с коллегами из ЮАР

В МЧС заявили, что готовы поделиться опытом с коллегами из ЮАР - РИА Новости, 07.09.2023

В МЧС заявили, что готовы поделиться опытом с коллегами из ЮАР

МЧС России готово поделиться с коллегами из ЮАР опытом использования космических технологий, беспилотной авиации и системами раннего предупреждения ЧС, сообщил... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:34

2023-09-07T14:34

2023-09-07T14:34

в мире

россия

юар

дурбан

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

брикс

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ДУРБАН (ЮАР), 7 сен - РИА Новости. МЧС России готово поделиться с коллегами из ЮАР опытом использования космических технологий, беспилотной авиации и системами раннего предупреждения ЧС, сообщил в четверг глава российского чрезвычайного ведомства Александр Куренков в рамках рабочего визита. "У России есть немалый опыт в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С помощью космический технологий и беспилотной авиации мы делаем так называемые ортофотопланы, которые накладываются на обстановку прогнозируемых осадков и возможных рисков наводнений, землетрясений и даже цунами. Точность этого прогнозирования достигает иногда конкретного дома. Такими технологиями мы с огромным удовольствием поделимся с коллегами", - сказал министр в ходе посещения Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Южно-Африканской республики. Куренков подчеркнул, что самое важное - это сохранение человеческих жизней, и у России есть возможности предупреждать людей о ЧС, вовремя проводить эвакуацию и спасать их жизни. "РФ обладает и сильно продвинулась в системе раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций, использовании дронов при ликвидации ЧС и готова поделиться этим опытом", - отметил российский министр. Со своей стороны заммэра Дурбана Зандиле Муени сообщила, что город заинтересован в создании эффективной системы предупреждения и ликвидации ЧС: "Мы рассчитываем на сотрудничество, потому что многие чрезвычайные ситуации для двух стран одинаковые. Также мы рассчитываем на взаимодействие, особенно между городами-побратимами". Куренков в рамках первого рабочего дня в ЮАР посетил также пожарную часть Дурбана, центр спасения людей на воде, где ознакомился с опытом и наработками коллег. Седьмого-восьмого сентября глава МЧС России Александр Куренков находится с рабочим визитом в городе Дурбан в ЮАР, где примет участие в заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

https://ria.ru/20230831/pozhar-1893358743.html

https://ria.ru/20230903/briks-1893979705.html

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в мире, россия, юар, дурбан, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс