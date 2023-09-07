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В МЧС заявили, что готовы поделиться опытом с коллегами из ЮАР - РИА Новости, 07.09.2023
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14:34 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/mchs-1894755728.html
В МЧС заявили, что готовы поделиться опытом с коллегами из ЮАР
В МЧС заявили, что готовы поделиться опытом с коллегами из ЮАР - РИА Новости, 07.09.2023
В МЧС заявили, что готовы поделиться опытом с коллегами из ЮАР
МЧС России готово поделиться с коллегами из ЮАР опытом использования космических технологий, беспилотной авиации и системами раннего предупреждения ЧС, сообщил... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:34
2023-09-07T14:34
в мире
россия
юар
дурбан
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
брикс
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ДУРБАН (ЮАР), 7 сен - РИА Новости. МЧС России готово поделиться с коллегами из ЮАР опытом использования космических технологий, беспилотной авиации и системами раннего предупреждения ЧС, сообщил в четверг глава российского чрезвычайного ведомства Александр Куренков в рамках рабочего визита. "У России есть немалый опыт в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С помощью космический технологий и беспилотной авиации мы делаем так называемые ортофотопланы, которые накладываются на обстановку прогнозируемых осадков и возможных рисков наводнений, землетрясений и даже цунами. Точность этого прогнозирования достигает иногда конкретного дома. Такими технологиями мы с огромным удовольствием поделимся с коллегами", - сказал министр в ходе посещения Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Южно-Африканской республики. Куренков подчеркнул, что самое важное - это сохранение человеческих жизней, и у России есть возможности предупреждать людей о ЧС, вовремя проводить эвакуацию и спасать их жизни. "РФ обладает и сильно продвинулась в системе раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций, использовании дронов при ликвидации ЧС и готова поделиться этим опытом", - отметил российский министр. Со своей стороны заммэра Дурбана Зандиле Муени сообщила, что город заинтересован в создании эффективной системы предупреждения и ликвидации ЧС: "Мы рассчитываем на сотрудничество, потому что многие чрезвычайные ситуации для двух стран одинаковые. Также мы рассчитываем на взаимодействие, особенно между городами-побратимами". Куренков в рамках первого рабочего дня в ЮАР посетил также пожарную часть Дурбана, центр спасения людей на воде, где ознакомился с опытом и наработками коллег. Седьмого-восьмого сентября глава МЧС России Александр Куренков находится с рабочим визитом в городе Дурбан в ЮАР, где примет участие в заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
https://ria.ru/20230831/pozhar-1893358743.html
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в мире, россия, юар, дурбан, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), брикс
В мире, Россия, ЮАР, Дурбан, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), БРИКС
В МЧС заявили, что готовы поделиться опытом с коллегами из ЮАР

Куренков: МЧС готово поделиться опытом использования новейших технологий с ЮАР

© МЧС России по Республике ХакасияРабота МЧС России
Работа МЧС России
© МЧС России по Республике Хакасия
Работа МЧС России. Архивное фото
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ДУРБАН (ЮАР), 7 сен - РИА Новости. МЧС России готово поделиться с коллегами из ЮАР опытом использования космических технологий, беспилотной авиации и системами раннего предупреждения ЧС, сообщил в четверг глава российского чрезвычайного ведомства Александр Куренков в рамках рабочего визита.
"У России есть немалый опыт в рамках предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С помощью космический технологий и беспилотной авиации мы делаем так называемые ортофотопланы, которые накладываются на обстановку прогнозируемых осадков и возможных рисков наводнений, землетрясений и даже цунами. Точность этого прогнозирования достигает иногда конкретного дома. Такими технологиями мы с огромным удовольствием поделимся с коллегами", - сказал министр в ходе посещения Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Южно-Африканской республики.
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Куренков подчеркнул, что самое важное - это сохранение человеческих жизней, и у России есть возможности предупреждать людей о ЧС, вовремя проводить эвакуацию и спасать их жизни. "РФ обладает и сильно продвинулась в системе раннего предупреждения чрезвычайных ситуаций, использовании дронов при ликвидации ЧС и готова поделиться этим опытом", - отметил российский министр.
Со своей стороны заммэра Дурбана Зандиле Муени сообщила, что город заинтересован в создании эффективной системы предупреждения и ликвидации ЧС: "Мы рассчитываем на сотрудничество, потому что многие чрезвычайные ситуации для двух стран одинаковые. Также мы рассчитываем на взаимодействие, особенно между городами-побратимами".
Куренков в рамках первого рабочего дня в ЮАР посетил также пожарную часть Дурбана, центр спасения людей на воде, где ознакомился с опытом и наработками коллег.
Седьмого-восьмого сентября глава МЧС России Александр Куренков находится с рабочим визитом в городе Дурбан в ЮАР, где примет участие в заседании рабочей группы БРИКС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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В миреРоссияЮАРДурбанАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)БРИКС
 
 
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