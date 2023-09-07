https://ria.ru/20230907/mamedov-1894670774.html

Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов

Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов - РИА Новости, 07.09.2023

Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов

Умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, об этом РИА Новости сообщили его близкие. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:55

2023-09-07T08:55

2023-09-07T09:58

энвер мамедов

совинформбюро

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152650/44/1526504437_0:22:1247:723_1920x0_80_0_0_edad0351a5529d5c600e6ab1553461ef.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, об этом РИА Новости сообщили его близкие. Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского.Коллеги отзывались о нем, как о талантливом руководителе, называли его патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР.Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова делилась своими впечатлениями о первой встрече с Мамедовым, отметив, что он сочетал в себе деловой подход даже к мелочам рабочего процесса и умение оценить рациональное предложение. Она призналась, что Мамедов представлялся ей князем — "высокий, серый костюм, прямая спина, ни на кого не глядит, князь".Политический обозреватель Гостелерадио Александр Тихомиров вспоминал, как приносил свои материалы к передачам и показывал их Энверу Назимовичу. По его словам, Мамедов при нем материалы "не смотрел практически, а говорил по телефону все время, какие-то реплики бросал", ему это было обидно."Потом выяснялось, что он абсолютно все смотрит, очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек", — подчеркивал Тихомиров.Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Он участвовал в Великой Отечественной войне, но его демобилизовали в 1942 году из-за ранения. Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).В 1956-1959 годах — советник-посланник советского посольства в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 — главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961-го занял пост первого зампреда АПН. С 1962-го до 1985 года — первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени работал советником главного редактора РАМИ "РИА Новости".Награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энвер мамедов, совинформбюро, общество