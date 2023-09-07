https://ria.ru/20230907/mamedov-1894670774.html
Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов - РИА Новости, 07.09.2023
Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
Умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, об этом РИА Новости сообщили его близкие. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:55
2023-09-07T08:55
2023-09-07T09:58
энвер мамедов
совинформбюро
общество
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, об этом РИА Новости сообщили его близкие. Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского.Коллеги отзывались о нем, как о талантливом руководителе, называли его патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР.Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова делилась своими впечатлениями о первой встрече с Мамедовым, отметив, что он сочетал в себе деловой подход даже к мелочам рабочего процесса и умение оценить рациональное предложение. Она призналась, что Мамедов представлялся ей князем — "высокий, серый костюм, прямая спина, ни на кого не глядит, князь".Политический обозреватель Гостелерадио Александр Тихомиров вспоминал, как приносил свои материалы к передачам и показывал их Энверу Назимовичу. По его словам, Мамедов при нем материалы "не смотрел практически, а говорил по телефону все время, какие-то реплики бросал", ему это было обидно."Потом выяснялось, что он абсолютно все смотрит, очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек", — подчеркивал Тихомиров.Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Он участвовал в Великой Отечественной войне, но его демобилизовали в 1942 году из-за ранения. Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).В 1956-1959 годах — советник-посланник советского посольства в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 — главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961-го занял пост первого зампреда АПН. С 1962-го до 1985 года — первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени работал советником главного редактора РАМИ "РИА Новости".Награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энвер мамедов, совинформбюро, общество
Энвер Мамедов, Совинформбюро, Общество
Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
Умер известный журналист и переводчик на Нюрнбергском процессе Мамедов
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, об этом РИА Новости сообщили его близкие.
Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского.
Коллеги отзывались о нем, как о талантливом руководителе, называли его патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР
.
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова делилась своими впечатлениями о первой встрече с Мамедовым, отметив, что он сочетал в себе деловой подход даже к мелочам рабочего процесса и умение оценить рациональное предложение. Она призналась, что Мамедов представлялся ей князем — "высокий, серый костюм, прямая спина, ни на кого не глядит, князь".
Политический обозреватель Гостелерадио Александр Тихомиров вспоминал, как приносил свои материалы к передачам и показывал их Энверу Назимовичу. По его словам, Мамедов при нем материалы "не смотрел практически, а говорил по телефону все время, какие-то реплики бросал", ему это было обидно.
"Потом выяснялось, что он абсолютно все смотрит, очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек", — подчеркивал Тихомиров.
Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку
. Он участвовал в Великой Отечественной войне, но его демобилизовали в 1942 году из-за ранения. Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).
В 1956-1959 годах — советник-посланник советского посольства в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 — главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро
, с 1961-го занял пост первого зампреда АПН. С 1962-го до 1985 года — первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени работал советником главного редактора РАМИ "РИА Новости".
Награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.