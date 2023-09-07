Рейтинг@Mail.ru
Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:55 07.09.2023 (обновлено: 09:58 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/mamedov-1894670774.html
Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов - РИА Новости, 07.09.2023
Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов
Умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, об этом РИА Новости сообщили его близкие. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:55
2023-09-07T09:58
энвер мамедов
совинформбюро
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152650/44/1526504437_0:22:1247:723_1920x0_80_0_0_edad0351a5529d5c600e6ab1553461ef.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, об этом РИА Новости сообщили его близкие. Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского.Коллеги отзывались о нем, как о талантливом руководителе, называли его патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР.Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова делилась своими впечатлениями о первой встрече с Мамедовым, отметив, что он сочетал в себе деловой подход даже к мелочам рабочего процесса и умение оценить рациональное предложение. Она призналась, что Мамедов представлялся ей князем — "высокий, серый костюм, прямая спина, ни на кого не глядит, князь".Политический обозреватель Гостелерадио Александр Тихомиров вспоминал, как приносил свои материалы к передачам и показывал их Энверу Назимовичу. По его словам, Мамедов при нем материалы "не смотрел практически, а говорил по телефону все время, какие-то реплики бросал", ему это было обидно."Потом выяснялось, что он абсолютно все смотрит, очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек", — подчеркивал Тихомиров.Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Он участвовал в Великой Отечественной войне, но его демобилизовали в 1942 году из-за ранения. Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).В 1956-1959 годах — советник-посланник советского посольства в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 — главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961-го занял пост первого зампреда АПН. С 1962-го до 1985 года — первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени работал советником главного редактора РАМИ "РИА Новости".Награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152650/44/1526504437_129:0:1120:743_1920x0_80_0_0_e39a8d3534c8d0f0b84ba1a3dd23b7a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энвер мамедов, совинформбюро, общество
Энвер Мамедов, Совинформбюро, Общество
Умер экс-главред Совинформбюро Энвер Мамедов

Умер известный журналист и переводчик на Нюрнбергском процессе Мамедов

© РИА Новости / Владимир ВяткинЖурналист Энвер Мамедов
Журналист Энвер Мамедов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Журналист Энвер Мамедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер легендарный журналист, бывший главный редактор Совинформбюро, переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов, об этом РИА Новости сообщили его близкие.
Мамедов 15 августа отметил свой 100-летний юбилей. Накануне этого события он был представлен к Ордену Александра Невского.
Коллеги отзывались о нем, как о талантливом руководителе, называли его патриархом советской и российской журналистики, князем Гостелерадио СССР.
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова делилась своими впечатлениями о первой встрече с Мамедовым, отметив, что он сочетал в себе деловой подход даже к мелочам рабочего процесса и умение оценить рациональное предложение. Она призналась, что Мамедов представлялся ей князем — "высокий, серый костюм, прямая спина, ни на кого не глядит, князь".
Политический обозреватель Гостелерадио Александр Тихомиров вспоминал, как приносил свои материалы к передачам и показывал их Энверу Назимовичу. По его словам, Мамедов при нем материалы "не смотрел практически, а говорил по телефону все время, какие-то реплики бросал", ему это было обидно.
"Потом выяснялось, что он абсолютно все смотрит, очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек", — подчеркивал Тихомиров.
Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Он участвовал в Великой Отечественной войне, но его демобилизовали в 1942 году из-за ранения. Мамедов работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве замначальника бюро переводов. В МИДе проработал на различных должностях до февраля 1950 года. До 1956 года занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета (вещание за рубеж).
В 1956-1959 годах — советник-посланник советского посольства в Вашингтоне, главный редактор журнала "СССР". В период с 1959-1960 — главный редактор, первый заместитель начальника Совинформбюро, с 1961-го занял пост первого зампреда АПН. С 1962-го до 1985 года — первый заместитель председателя Госкомитета СССР по телевидению и радиовещанию. В 1986-1992 годах был политобозревателем АПН, также на протяжении длительного времени работал советником главного редактора РАМИ "РИА Новости".
Награжден семью орденами и десятью медалями, владеет английским, немецким, итальянским и французским языками.
 
Энвер МамедовСовинформбюроОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала