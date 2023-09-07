Будапешт заявил, что больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона
Ковач: Венгрия не будет принимать критику своей политической системы от США
Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона касательно состояния демократии в стране с учетом последних внутриполитических событий в самих США, сообщил в четверг представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
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"Он (Сийярто) объявил, что Венгрия больше не будет принимать какую-то критику от США относительно состояния демократии, сославшись на недавние внутриполитические события в Америке", - написал Ковач в Х (бывшая Twitter).
Глава МИД Венгрии, в частности, осудил США за попытку исключить экс-президента Дональда Трампа из президентской гонки. Он также призвал Белый дом воздержаться от "снисходительных" заявлений по поводу демократии и институтов в Венгрии.
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"Он заявил, что, если США могут дисквалифицировать одного из ведущих кандидатов... Венгрия не будет рассматривать какую-либо критику своей собственной политической системы", - добавил Ковач со ссылкой на главу МИД.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. При этом он добавил, что у него нет никакого интереса соглашаться на подобные предложения.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.