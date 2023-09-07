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Будапешт заявил, что больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона - РИА Новости, 07.09.2023
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14:42 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kritika-1894758299.html
Будапешт заявил, что больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона
Будапешт заявил, что больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона - РИА Новости, 07.09.2023
Будапешт заявил, что больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона касательно состояния демократии в стране с учетом... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:42
2023-09-07T14:42
в мире
венгрия
дональд трамп
twitter
сша
будапешт
золтан ковач
петер сийярто
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона касательно состояния демократии в стране с учетом последних внутриполитических событий в самих США, сообщил в четверг представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. "Он (Сийярто) объявил, что Венгрия больше не будет принимать какую-то критику от США относительно состояния демократии, сославшись на недавние внутриполитические события в Америке", - написал Ковач в Х (бывшая Twitter). Глава МИД Венгрии, в частности, осудил США за попытку исключить экс-президента Дональда Трампа из президентской гонки. Он также призвал Белый дом воздержаться от "снисходительных" заявлений по поводу демократии и институтов в Венгрии. "Он заявил, что, если США могут дисквалифицировать одного из ведущих кандидатов... Венгрия не будет рассматривать какую-либо критику своей собственной политической системы", - добавил Ковач со ссылкой на главу МИД. Ранее экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. При этом он добавил, что у него нет никакого интереса соглашаться на подобные предложения. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
https://ria.ru/20230907/sholts-1894723869.html
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в мире, венгрия, дональд трамп, twitter, сша, будапешт, золтан ковач, петер сийярто
В мире, Венгрия, Дональд Трамп, Twitter, США, Будапешт, Золтан Ковач, Петер Сийярто
Будапешт заявил, что больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона

Ковач: Венгрия не будет принимать критику своей политической системы от США

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРека Дунай в Будапеште
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Река Дунай в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт больше не потерпит упреков со стороны Вашингтона касательно состояния демократии в стране с учетом последних внутриполитических событий в самих США, сообщил в четверг представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.
«
"Он (Сийярто) объявил, что Венгрия больше не будет принимать какую-то критику от США относительно состояния демократии, сославшись на недавние внутриполитические события в Америке", - написал Ковач в Х (бывшая Twitter).
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Вчера, 12:42
Глава МИД Венгрии, в частности, осудил США за попытку исключить экс-президента Дональда Трампа из президентской гонки. Он также призвал Белый дом воздержаться от "снисходительных" заявлений по поводу демократии и институтов в Венгрии.
«
"Он заявил, что, если США могут дисквалифицировать одного из ведущих кандидатов... Венгрия не будет рассматривать какую-либо критику своей собственной политической системы", - добавил Ковач со ссылкой на главу МИД.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. При этом он добавил, что у него нет никакого интереса соглашаться на подобные предложения.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
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В миреВенгрияДональд ТрампTwitterСШАБудапештЗолтан КовачПетер Сийярто
 
 
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