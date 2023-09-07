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СМИ: в США предполагают окончание "контрнаступа" через шесть-семь недель - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kontrnastuplenie-1894762724.html
СМИ: в США предполагают окончание "контрнаступа" через шесть-семь недель
СМИ: в США предполагают окончание "контрнаступа" через шесть-семь недель - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: в США предполагают окончание "контрнаступа" через шесть-семь недель
В администрации США предполагают, что украинское контрнаступление может завершиться через 6-7 недель, сообщает журнал Economist. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:57
2023-09-07T14:57
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В администрации США предполагают, что украинское контрнаступление может завершиться через 6-7 недель, сообщает журнал Economist. "Один чиновник из администрации (президента США Джо) Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится", - говорится в сообщении. Отмечается, что должностные лица спорят по поводу оценок успехов, которых ВСУ могут достичь за этот период. "Некоторые считают, что украинская армия, бросившая (в бой) большую часть резервов... и понесшая тяжелые потери... вряд ли сможет далеко продвинуться", - отмечает издание. Аналитик Разведуправления минобороны США (DIA) Трент Мол в свою очередь полагает, что существует "реалистическая возможность" (40-50%) того, что ВСУ к концу года прорвет линии российской обороны. Однако он указывает на то, что из-за ограниченного количества боеприпасов и ухудшающихся погодных условий этого будет "очень сложно" добиться. Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230907/vsu-1894663823.html
https://ria.ru/20230906/nastuplenie-1894601669.html
https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html
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безопасность, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в США предполагают окончание "контрнаступа" через шесть-семь недель

Economist: Белый дом считает, что у ВСУ для наступления есть шесть-семь недель

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В администрации США предполагают, что украинское контрнаступление может завершиться через 6-7 недель, сообщает журнал Economist.
"Один чиновник из администрации (президента США Джо) Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится", - говорится в сообщении.
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Экс-агент MI-6 объяснил, почему Запад игнорирует катастрофу ВСУ
Вчера, 07:00
Отмечается, что должностные лица спорят по поводу оценок успехов, которых ВСУ могут достичь за этот период. "Некоторые считают, что украинская армия, бросившая (в бой) большую часть резервов... и понесшая тяжелые потери... вряд ли сможет далеко продвинуться", - отмечает издание.
Аналитик Разведуправления минобороны США (DIA) Трент Мол в свою очередь полагает, что существует "реалистическая возможность" (40-50%) того, что ВСУ к концу года прорвет линии российской обороны. Однако он указывает на то, что из-за ограниченного количества боеприпасов и ухудшающихся погодных условий этого будет "очень сложно" добиться.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Сенатор прокомментировал слова Блинкена о прогрессе украинского наступления
6 сентября, 18:18
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала "контрнаступа" ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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2 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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