https://ria.ru/20230907/konflikt-1894769217.html

Киев подстрекает Румынию и НАТО к конфликту с Россией, считают эксперты

Киев подстрекает Румынию и НАТО к конфликту с Россией, считают эксперты - РИА Новости, 07.09.2023

Киев подстрекает Румынию и НАТО к конфликту с Россией, считают эксперты

Киев пытается вовлечь Румынию в конфликт с Россией провокациями с БПЛА, но такое развитие событий маловероятно, поскольку Западу в лице США это не нужно, а... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T15:20

2023-09-07T15:20

2023-09-07T15:20

румыния

йенс столтенберг

нато

киев

клаус йоханнис

россия

олег николенко

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Киев пытается вовлечь Румынию в конфликт с Россией провокациями с БПЛА, но такое развитие событий маловероятно, поскольку Западу в лице США это не нужно, а Бухарест пока сохраняет хладнокровие, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Логика понятна: на фронте у них успехов нет, но результат показать надо. Если его не будет, то Киев принудят к миру. А втягивание НАТО может стать для Украины решением, или как минимум они хотят сделать Россию неким всемирным злом и заставить альянс давать больше средств", - сказал агентству глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич. Эксперт усомнился, что в Румынии упал российский дрон. На основе обломков упавших на Украине дронов производства России в Киеве могли собрать летающий аппарат и в дальнейшем использовать для провокации, заключил Клинцевич. "Только это ни к чему не приведет. США не хотят расширения конфликта за пределы Украины и применения там уже других сил и средств", - заключил эксперт. Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в разговоре с РИА Новости сравнил Киев с утопающим, который "цепляется за любую соломинку". "Киев ведет себя как утопающий, цепляющийся за любую соломинку, когда пытается трактовать события в ущерб России. Он заинтересован в вовлечении большего числа соседей в конфликт, и этот инцидент в русле такой подстрекательской позиции. Но Румыния пока сохраняет хладнокровие", - сказал Бартош. В то же время падение БПЛА или даже ракет на территории сопредельных государств это не экстраординарное событие: такое случалось и раньше, подчеркнул эксперт. В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с падением БПЛА. Накануне румынские СМИ сообщили со ссылкой на министра обороны страны, что на ее территории найдены обломки - возможно, части беспилотников. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".

https://ria.ru/20230907/zerno-1894762307.html

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https://ria.ru/20230907/proschet-1894766177.html

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киев

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румыния, йенс столтенберг, нато, киев, клаус йоханнис, россия, олег николенко