Киев подстрекает Румынию и НАТО к конфликту с Россией, считают эксперты
Эксперты: Киев подстрекает Румынию и НАТО к конфликту с РФ, но это маловероятно
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Киев пытается вовлечь Румынию в конфликт с Россией провокациями с БПЛА, но такое развитие событий маловероятно, поскольку Западу в лице США это не нужно, а Бухарест пока сохраняет хладнокровие, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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"Логика понятна: на фронте у них успехов нет, но результат показать надо. Если его не будет, то Киев принудят к миру. А втягивание НАТО может стать для Украины решением, или как минимум они хотят сделать Россию неким всемирным злом и заставить альянс давать больше средств", - сказал агентству глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Эксперт усомнился, что в Румынии упал российский дрон. На основе обломков упавших на Украине дронов производства России в Киеве могли собрать летающий аппарат и в дальнейшем использовать для провокации, заключил Клинцевич.
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"Только это ни к чему не приведет. США не хотят расширения конфликта за пределы Украины и применения там уже других сил и средств", - заключил эксперт.
Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в разговоре с РИА Новости сравнил Киев с утопающим, который "цепляется за любую соломинку".
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"Киев ведет себя как утопающий, цепляющийся за любую соломинку, когда пытается трактовать события в ущерб России. Он заинтересован в вовлечении большего числа соседей в конфликт, и этот инцидент в русле такой подстрекательской позиции. Но Румыния пока сохраняет хладнокровие", - сказал Бартош.
В то же время падение БПЛА или даже ракет на территории сопредельных государств это не экстраординарное событие: такое случалось и раньше, подчеркнул эксперт.
В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса данных о "преднамеренной атаке России" в контексте инцидента с падением БПЛА. Накануне румынские СМИ сообщили со ссылкой на министра обороны страны, что на ее территории найдены обломки - возможно, части беспилотников. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.
В ночь на понедельник в Одесской области на Украине была объявлена воздушная тревога, украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" информировало, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на украинскую пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".