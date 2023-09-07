https://ria.ru/20230907/kirillova-1894686181.html

Ольга Кириллова: Москва готова к выборам мэра

Ольга Кириллова: Москва готова к выборам мэра - РИА Новости, 07.09.2023

Ольга Кириллова: Москва готова к выборам мэра

Уже с пятницы начнется голосование на выборах мэра Москвы. Накануне старта председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова рассказала в РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:00

2023-09-07T11:00

2023-09-07T11:01

интервью

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москва

новая москва

ольга кириллова

владислав даванков

борис чернышов (депутат)

московская городская избирательная комиссия

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Уже с пятницы начнется голосование на выборах мэра Москвы. Накануне старта председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова рассказала в интервью РИА Новости о готовности Москвы к внештатным ситуациям и попыткам дискредитации выборов, о том, как проходила избирательная кампания, и почему эти выборы, безусловно, можно назвать конкурентными. Беседовала Мария Зыбина.– До старта голосования на выборах мэра Москвы остался один день. Все ли проходит штатно? Подводя итоги этой избирательной кампании, чем, по вашему мнению, она отличилась?– Отличие этой кампании в том, что она идет достаточно ровно, спокойно, со взаимным уважением. Важно, что в отличие от выборов пятилетней давности, в судах не рассматривается ни одного избирательного спора, связанного с выборами градоначальника, не было и ситуаций, когда соперники пытались снять друг друга с выборов. Все пять зарегистрированных кандидатов активно вели свою агитационную кампанию в соответствии с законом. Поэтому я считаю, что отличительная черта этих выборов на данном этапе – это то, что они проходят чисто, прозрачно, и с взаимным уважением.– Можно ли назвать эти выборы конкурентными, если многие говорят, что победа действующего градоначальника очевидна?– Эти выборы безусловно можно назвать конкурентными, в них принимают участие кандидаты, представляющие все пять парламентских партий. Если говорить о личностях, то они все абсолютно известные. Одних только заместителей председателя Государственной думы участвуют двое – Владислав Даванков от "Новых людей" и Борис Чернышов от ЛДПР, при этом Дмитрий Гусев от СРЗП входит в состав руководства одного из главных комитетов думы – комитета по контролю. КПРФ представляет депутат Московской городской думыЛеонид Зюганов. Действующий мэр Сергей Собянин выдвинут "Единой Россией". То есть люди все абсолютно узнаваемые, имеющие опыт политической борьбы и имеющие вес и уважение в среде своих избирателей. Время покажет, кто выйдет в лидеры, а то, что многие говорят, что предопределена победа нынешнего мэра столицы, то это говорит скорее о том, что все-таки немало сделано, и город живет по очень высоким стандартам. А выборы – это всегда соперничество идей, программ и взглядов, и текущие выборы – не исключение, так что не будем забегать вперед.– Наблюдали ли вы за ходом дебатов кандидатов на пост мэра? Как вы можете их оценить?– Они, конечно, на мой взгляд, могли бы быть более бурными, и с большим участием. Однако кандидаты сами определяют тактику своей агитационной кампании и принимают решение об участии или не участии в дебатах. Наша задача как организаторов выборов – обеспечить равные возможности для кандидатов по доступу к эфиру, что и было сделано. Но одно можно точно сказать о состоявшихся дебатах: все они проходили в строгом соответствии с требованиями Избирательного кодекса города Москвы.– Как вы можете оценить готовность столицы к выборам, к внештатным ситуациям, вдруг, например, не хватит бюллетеней или сломается терминал для электронного голосования?– Во-первых, я думаю, что всем бюллетеней хватит, к тому же на участке мы имеем возможность решить этот вопрос оперативно. Но как показали все предыдущие выборы, Москва подхватила и активно пользуется инструментом электронного голосования, и большинство избирателей скорее всего выберет именно его. Во-вторых, что касается терминалов, то на каждом избирательном участке расположен не один терминал, и, если сломалась одна машина, то спокойно можно перейти ко второму или к третьему терминалу и быть уверенным, что в этом вопросе избирателя оперативно сориентируют. Более того, на прошедшем перед выборами тестировании терминалы себя проявили неплохо. У нас не было информации, что кто-то пришел, и из-за того, что терминал не работал, не смог проголосовать. На всех участках, которые были задействованы в тестовом режиме, терминалы работали. И мы надеемся, что и в дни выборов такой проблемы не будет. И наконец, в местах голосования задействованы наши сотрудники – члены участковых комиссий, которые проходили специальное обучение, и которые знают, как себя вести в случае каких-то непредвиденных технических сбоев.– То есть, если еще раз подвести итог, в том числе и тестирования, то Москва готова к предстоящим выборам?– Да, тестирование, на мой взгляд, показало себя удовлетворительно, работоспособность техники была подтверждена. Это была черновая проверка, и она показала, что Москва готова к выборам: люди обучены, техника поставлена, все условия по видеонаблюдению и остальные моменты и обязательные условия выполнены. Мы ждем москвичей на избирательных участках.– Вы упомянули видеонаблюдение, им будут охвачены все участки, за исключением специальных?– Все так. Действительно, на режимных объектах, где голосуют, допустим, военнослужащие, и командир части просит нас не осуществлять видеонаблюдение, его заменяет видеофиксация.– А в чем ее отличие от обычного видеонаблюдения?– Видеофиксация идет без трансляции в общедоступную сеть. Но, тем не менее, все равно фиксация идет, запись все равно есть, посмотреть ее могут сотрудники, имеющие доступ.– В Москве довольно много участков расположено на территориях школ, и при многодневном голосовании занятия приходится переносить в другие места. Планируется ли в будущем сокращать их количество и устраивать участки в других местах, например, в досуговых центрах, в МФЦ?– Около 1700 участковых избирательных комиссий из более чем двух тысяч расположены на территориях школ. Более того, в некоторых зданиях участки расположены на нескольких этажах. Мы стараемся перейти к тому, чтобы избирательные участки располагались только на первом этаже, были доступны для маломобильных граждан и удобны пенсионерам, но в силу обстоятельств нам пока что не удалось на 100% выполнить эти требования. В ближайшее время сокращения числа участков в школах не прогнозируется. К тому же члены комиссий в большинстве случаев представлены педагогами этих же школ, поэтому в ближайшее время из школ мы не уйдем. Размещение мест голосования в иных помещениях, например, в частных предприятиях, сопряжено со значительным числом издержек, которые могут усложнить организацию выборов. Если посмотреть на те же МФЦ, то, там, где удобно, можно рассматривать, но это не делается общим росчерком. Или, например, если участок расположен в библиотеке, и это удобно людям, то почему не оставить. Важно, чтобы условия были удобны и приятны избирателю. К слову, нам неоднократно рассказывали, что, допустим, в каком-то регионе избирательный участок располагался на территории кожно-венерологического диспансера, и, соответственно, людям было не очень приятно туда идти. Поэтому мы стараемся исходить из общих тенденций, чтобы было и доступно, и удобно. И чтобы мы там могли организовать нормальные условия для проведения выборов.– Раньше понаблюдать за выборами в Москве приходили иностранные делегации. Приглашен ли кто-то в этом году? И из каких стран?– Мы на сегодняшний день уже имеем информацию о нескольких международных делегациях, которые прибудут, и у них в программе – посещение наших избирательных участков. Также в обязательном режиме все хотят посмотреть организацию работы нашего Общественного штаба по наблюдению за выборами при Общественной палате города Москвы, поэтому, программа есть, а какой будет перечень стран – посмотрим.– В последние пару лет, благодаря использованию дистанционного электронного голосования, результаты были готовы довольно быстро. Как это будет в этом году? Можно ли ожидать, что первые итоги будут уже вечером?– Сначала у нас закончится подсчет электронного голосования, и будем надеяться, что это пройдет достаточно оперативно. Далее, будет проходить подсчет бумажных бюллетеней, и если мы говорим о территории Москвы, где не проводится муниципальная кампания, то мы полагаем, что там подсчет голосов тоже пройдет достаточно быстро. Что касается Новой Москвы, где проходят муниципальные выборы, то там подсчет более сложный, поскольку выборы там проходят по многомандатным округам и считать надо не по одному голосу в бюллетене. Так что на опережение мне бы не хотелось говорить, когда мы ждем результата. Все сопряжено с тем, насколько члены комиссии сумеют быстро все подсчитать.– А как вы сами планируете голосовать на этих выборах, каким способом отдадите свой голос?– Я буду на своем рабочем месте и проголосую онлайн, через телефон. Я уже проверила себя на тестировании. Так что все нормально, все работает, буду использовать. Учитывая, что люди очень заняты и особенно в Москве, самое дорогое, чего нам не хватает, – это времени, поэтому, если есть возможность проголосовать, не отрываясь от своих дел, и в то же время выполнить свой гражданский долг – мне удобно. И, тем более, на сегодняшний день, если проанализировать, как обыватель, то все мы доверяем уже электронным устройствам и сервисам, даже в поликлинику записываемся в электронном виде и смотрим дневник школьника, и здесь никаких элементов недоверия у нас не возникает. Мы привыкли жить в этом электронном мире. И в этом плане выбор электронного голосования для москвичей – это абсолютная норма.– Ожидаете ли вы каких-то атак в дни голосования и попыток дискредитации этих выборов?– Конечно, ожидаем. Ожидаем и готовимся все, кто задействован в организации выборов, в том числе и технические специалисты. Мы понимаем, что весь город обеспокоен атаками разного рода, мы живем не в самое спокойное время, и попытки сорвать проведение выборов, как-то нарушить традиционный их ход, праздничное настроение в связи с празднованием Дня города, могут быть. Приложим все усилия, для того, чтобы это не отразилось на ходе голосования. Каждый, кто на своем участке, отвечает за организацию работы. Мы, в частности, отвечаем за выборы, кто-то отвечает за безопасность неба. Поэтому, я понимаю, что весь город на посту, и мы постараемся, чтобы все прошло ровно, без каких-то потрясений. Поэтому, конечно, приглашаю всех москвичей на выборы. От того, придут они, или не придут, зависит качество вынесенного решения, а так как мы определяем градоначальника, нашего мэра на ближайшие годы, то это очень важно.

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Варвара Скокшина

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