Сериалы со Стояновым и Прилучным покажут на фестивале "Новый сезон"
Сериалы со Стояновым и Прилучным покажут на фестивале "Новый сезон" в Сочи
© Фестиваль "Новый сезон"Постер фестиваля "Новый сезон"
© Фестиваль "Новый сезон"
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отечественные новинки представят на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", который с 7 по 12 сентября пройдет на сочинском курорте "Роза Хутор". В программе — 16 сериалов и шесть полнометражных проектов Kion, Wink, "Иви", Okko, Start, Premier и "Кинопоиск".
«
"Фестиваль "Новый сезон" — это индустриальное перемирие, на которое конкуренты приезжают общаться и вместе решать общие проблемы и вопросы, которые важны для всех и для каждой платформы в отдельности", — рассказала РИА Новости директор и продюсер фестиваля Полина Зуева.
У фестиваля, который впервые прошел в 2022 году, нет программного директора: платформы сами выбирают, что представить.
«
"Стриминги — главные звезды фестиваля, и мы хотим превратить "Новый сезон" в инструмент продвижения контента", — пояснила Зуева.
Голосовать за лучшие проекты смогут гости и участники фестиваля. Они назовут "Лучший фильм", "Самый ожидаемый сериал", "Героя Нового сезона" и "Героиню Нового сезона". В номинации "Открытие Нового сезона" победителя выберет Попечительский совет под председательством продюсера по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева.
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из фильма "Триггер"
Кадр из фильма "Триггер"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из фильма "Чувства Анны"
Кадр из фильма "Чувства Анны"
© Фестиваль "Новый сезон"
2 из 6
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из фильма "Лунатики"
Кадр из фильма "Лунатики"
© Фестиваль "Новый сезон"
3 из 6
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из фильма "Единица Монтевидео"
Кадр из фильма "Единица Монтевидео"
© Фестиваль "Новый сезон"
4 из 6
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из фильма "Страсти по Матвею"
Кадр из фильма "Страсти по Матвею"
© Фестиваль "Новый сезон"
5 из 6
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из фильма "Эт"
Кадр из фильма "Эт"
© Фестиваль "Новый сезон"
6 из 6
Кадр из фильма "Триггер"
© Фестиваль "Новый сезон"
1 из 6
Кадр из фильма "Чувства Анны"
© Фестиваль "Новый сезон"
2 из 6
Кадр из фильма "Лунатики"
© Фестиваль "Новый сезон"
3 из 6
Кадр из фильма "Единица Монтевидео"
© Фестиваль "Новый сезон"
4 из 6
Кадр из фильма "Страсти по Матвею"
© Фестиваль "Новый сезон"
5 из 6
Кадр из фильма "Эт"
© Фестиваль "Новый сезон"
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За награду "Лучший фильм" будут бороться основанные на реальных событиях "Лунатики" Юрия Мороза с Викторией Исаковой, драма Татьяны Лютаевой "Единица Монтевидео" с Алексеем Серебряковым, лента о молодежи Сергея Ильина "Страсти по Матвею" с Ольгой Медынич, сиквел сериала "Триггер" Александры Ремизовой с Максимом Матвеевым и Ириной Старшенбаум, а также продолжение киноальманаха "Ыт" Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова — "Эт", в котором авторы исследуют человеческие отношения через призму городской среды.
Вне конкурса на фестивале покажут "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян с Анной Михалковой в главной роли.
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Кеша должен умереть"
Кадр из сериала "Кеша должен умереть"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Бар "Один звонок"
Кадр из сериала "Бар "Один звонок"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Бедные Абрамовичи"
Кадр из сериала "Бедные Абрамовичи"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фото : Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Престиж"
Кадр из сериала "Престиж"
© Фото : Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Слово пацана"
Кадр из сериала "Слово пацана"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Плакса"
Кадр из сериала "Плакса"
© Фестиваль "Новый сезон"
6 из 6
Кадр из сериала "Кеша должен умереть"
© Фестиваль "Новый сезон"
1 из 6
Кадр из сериала "Бар "Один звонок"
© Фестиваль "Новый сезон"
2 из 6
Кадр из сериала "Бедные Абрамовичи"
© Фестиваль "Новый сезон"
3 из 6
Кадр из сериала "Престиж"
© Фото : Фестиваль "Новый сезон"
4 из 6
Кадр из сериала "Слово пацана"
© Фестиваль "Новый сезон"
5 из 6
Кадр из сериала "Плакса"
© Фестиваль "Новый сезон"
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Онлайн-кинотеатр Kion представит в Сочи сериал Константина Богомолова "Кеша должен умереть" с Александрой Ребенок и Юлией Снигирь и мистический детектив "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским. Start покажет комедию "Бедные Арбамовичи", "Престиж" с Ириной Розановой и совместный с Wink многосерийный фильм Жоры Крыжовникова "Слово пацана". В программе и другой проект Wink — "Плакса" с Никой Жуковой и Агатой Муцениеце.
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Очевидное невероятное"
Кадр из сериала "Очевидное невероятное"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Золотое дно"
Кадр из сериала "Золотое дно"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Лада Голд"
Кадр из сериала "Лада Голд"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Кибердеревня"
Кадр из сериала "Кибердеревня"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Цикады"
Кадр из сериала "Цикады"
© Фестиваль "Новый сезон"
5 из 5
Кадр из сериала "Очевидное невероятное"
© Фестиваль "Новый сезон"
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Кадр из сериала "Золотое дно"
© Фестиваль "Новый сезон"
2 из 5
Кадр из сериала "Лада Голд"
© Фестиваль "Новый сезон"
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Кадр из сериала "Кибердеревня"
© Фестиваль "Новый сезон"
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Кадр из сериала "Цикады"
© Фестиваль "Новый сезон"
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"Иви" привезет сериалы "Золотое дно" с Юлией Снигирь и Алексеем Гуськовым и "Лада Голд" с Павлом Прилучным, а "Кинопоиск" — "Кибердеревню" о будущем и "Цикады" Евгения Стычкина. Проекты Okko будут представлены многосерийными "Очевидное невероятное" со Светланой Ходченковой и "Черное облако" с Филиппом Янковским, а также режиссерским дебютом Дарьи Мороз "Секс. До и после". Premier выступит с сериалами "Прелесть" с Олегом Меньшиковым, "Трепачи" с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным, комедийным роуд-муви "Пять копеек".
© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Трепачи"
Кадр из сериала "Трепачи"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Секс. До и после"
Кадр из сериала "Секс. До и после"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Прелесть"
Кадр из сериала "Прелесть"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Пять копеек"
Кадр из сериала "Пять копеек"
© Фестиваль "Новый сезон"
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© Фестиваль "Новый сезон"Кадр из сериала "Черное облако"
Кадр из сериала "Черное облако"
© Фестиваль "Новый сезон"
5 из 5
Кадр из сериала "Трепачи"
© Фестиваль "Новый сезон"
1 из 5
Кадр из сериала "Секс. До и после"
© Фестиваль "Новый сезон"
2 из 5
Кадр из сериала "Прелесть"
© Фестиваль "Новый сезон"
3 из 5
Кадр из сериала "Пять копеек"
© Фестиваль "Новый сезон"
4 из 5
Кадр из сериала "Черное облако"
© Фестиваль "Новый сезон"
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Помимо зрительской программы на фестивале организовали и деловаю. Участники расскажут об обновлениях сервисов, инновационных решениях и новых проектах. Также они проведут панель, посвященную искусственному интеллекту, питчинг литературных произведений для экранизаций и дискуссию "Точка входа" о том, как создателям контента пробиться на онлайн-платформу.