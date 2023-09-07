https://ria.ru/20230907/kino-1894126620.html

Сериалы со Стояновым и Прилучным покажут на фестивале "Новый сезон"

Сериалы со Стояновым и Прилучным покажут на фестивале "Новый сезон" - РИА Новости, 07.09.2023

Сериалы со Стояновым и Прилучным покажут на фестивале "Новый сезон"

Отечественные новинки представят на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", который с 7 по 12 сентября пройдет на сочинском курорте "Роза Хутор". В... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:30

2023-09-07T16:30

2023-09-07T16:30

культура

кино и сериалы

сочи

кинопоиск

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алексей серебряков

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отечественные новинки представят на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", который с 7 по 12 сентября пройдет на сочинском курорте "Роза Хутор". В программе — 16 сериалов и шесть полнометражных проектов Kion, Wink, "Иви", Okko, Start, Premier и "Кинопоиск"."Фестиваль "Новый сезон" — это индустриальное перемирие, на которое конкуренты приезжают общаться и вместе решать общие проблемы и вопросы, которые важны для всех и для каждой платформы в отдельности", — рассказала РИА Новости директор и продюсер фестиваля Полина Зуева.У фестиваля, который впервые прошел в 2022 году, нет программного директора: платформы сами выбирают, что представить."Стриминги — главные звезды фестиваля, и мы хотим превратить "Новый сезон" в инструмент продвижения контента", — пояснила Зуева.Голосовать за лучшие проекты смогут гости и участники фестиваля. Они назовут "Лучший фильм", "Самый ожидаемый сериал", "Героя Нового сезона" и "Героиню Нового сезона". В номинации "Открытие Нового сезона" победителя выберет Попечительский совет под председательством продюсера по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева.За награду "Лучший фильм" будут бороться основанные на реальных событиях "Лунатики" Юрия Мороза с Викторией Исаковой, драма Татьяны Лютаевой "Единица Монтевидео" с Алексеем Серебряковым, лента о молодежи Сергея Ильина "Страсти по Матвею" с Ольгой Медынич, сиквел сериала "Триггер" Александры Ремизовой с Максимом Матвеевым и Ириной Старшенбаум, а также продолжение киноальманаха "Ыт" Степана Бурнашева и Дмитрия Давыдова — "Эт", в котором авторы исследуют человеческие отношения через призму городской среды.Вне конкурса на фестивале покажут "Чувства Анны" режиссера Анны Меликян с Анной Михалковой в главной роли.Онлайн-кинотеатр Kion представит в Сочи сериал Константина Богомолова "Кеша должен умереть" с Александрой Ребенок и Юлией Снигирь и мистический детектив "Бар "Один звонок" с Данилой Козловским. Start покажет комедию "Бедные Арбамовичи", "Престиж" с Ириной Розановой и совместный с Wink многосерийный фильм Жоры Крыжовникова "Слово пацана". В программе и другой проект Wink — "Плакса" с Никой Жуковой и Агатой Муцениеце."Иви" привезет сериалы "Золотое дно" с Юлией Снигирь и Алексеем Гуськовым и "Лада Голд" с Павлом Прилучным, а "Кинопоиск" — "Кибердеревню" о будущем и "Цикады" Евгения Стычкина. Проекты Okko будут представлены многосерийными "Очевидное невероятное" со Светланой Ходченковой и "Черное облако" с Филиппом Янковским, а также режиссерским дебютом Дарьи Мороз "Секс. До и после". Premier выступит с сериалами "Прелесть" с Олегом Меньшиковым, "Трепачи" с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным, комедийным роуд-муви "Пять копеек".Помимо зрительской программы на фестивале организовали и деловаю. Участники расскажут об обновлениях сервисов, инновационных решениях и новых проектах. Также они проведут панель, посвященную искусственному интеллекту, питчинг литературных произведений для экранизаций и дискуссию "Точка входа" о том, как создателям контента пробиться на онлайн-платформу.

https://ria.ru/20230906/muzyka-1894487556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кино и сериалы, сочи, кинопоиск, константин богомолов, виктория исакова, юлия снигирь, алексей серебряков, дарья мороз, юрий стоянов, кино