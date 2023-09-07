https://ria.ru/20230907/kanatka-1894758915.html

Канатную дорогу построят в Великом Новгороде

Канатную дорогу построят в Великом Новгороде - РИА Новости, 07.09.2023

Канатную дорогу построят в Великом Новгороде

Канатную дорогу в Великом Новгороде построят, средства заложены, она замкнет набережные, рассказал губернатор региона Андрей Никитин, выступая на совете при... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:43

2023-09-07T14:43

2023-09-07T14:43

новгородская область

великий новгород

андрей никитин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795503041_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7db1e0e2b664b9c1cf366c22f992db29.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Канатную дорогу в Великом Новгороде построят, средства заложены, она замкнет набережные, рассказал губернатор региона Андрей Никитин, выступая на совете при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Развитие туризма в регионах Северо-Запада обсуждали на молодежном форуме "Ладога" в Ленинградской области. Никитин рассказал, что Новгородская область одна из первых открыла туристический центр "Русь Новгородская". Теперь туристы, въезжая в регион со стороны Москвы, могут получить информацию и спланировать маршрут. "В Новгороде в ближайшее время появится канатная дорога через Волхов, средства уже определены. Она замкнет наши прекрасные набережные с обеих сторон. Мы в марте (2024 года – ред.) откроем пятизвездочную гостиницу – первую в Новгородской области. Это тоже важно... Мы понимаем, что нам нужны и недорогие отели и хотя бы один-два премиальных отеля", - рассказал губернатор. Никитин также пояснил, что за последние четыре года улучшилась транспортная логистика в регионе – появились маршруты в Архангельск, Калининград, Мурманск, Псков, Карелию. Таким образом, были восстановлены все пригородные маршруты с советских времен. Из новых – Санкт-Петербург – Старая Русса, запущенный 26 мая. "Разработка этого года очень успешная – это мультимодальный маршрут от Петербурга до Новгорода на "Ласточке", дальше на судне с подводными крыльями через Волхов в Старую Руссу. 70% наполняемость в этом году. Оказалось, что это работает, и дальше будем продолжать", - отметил Никитин. По его словам, в 2024 году появится дополнительная возможность туристических маршрутов на север Ленинградской области.

https://ria.ru/20230901/sotspolitika-1893719738.html

новгородская область

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик)