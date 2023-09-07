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Канатную дорогу построят в Великом Новгороде - РИА Новости, 07.09.2023
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14:43 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kanatka-1894758915.html
Канатную дорогу построят в Великом Новгороде
Канатную дорогу построят в Великом Новгороде - РИА Новости, 07.09.2023
Канатную дорогу построят в Великом Новгороде
Канатную дорогу в Великом Новгороде построят, средства заложены, она замкнет набережные, рассказал губернатор региона Андрей Никитин, выступая на совете при... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:43
2023-09-07T14:43
новгородская область
великий новгород
андрей никитин (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Канатную дорогу в Великом Новгороде построят, средства заложены, она замкнет набережные, рассказал губернатор региона Андрей Никитин, выступая на совете при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Развитие туризма в регионах Северо-Запада обсуждали на молодежном форуме "Ладога" в Ленинградской области. Никитин рассказал, что Новгородская область одна из первых открыла туристический центр "Русь Новгородская". Теперь туристы, въезжая в регион со стороны Москвы, могут получить информацию и спланировать маршрут. "В Новгороде в ближайшее время появится канатная дорога через Волхов, средства уже определены. Она замкнет наши прекрасные набережные с обеих сторон. Мы в марте (2024 года – ред.) откроем пятизвездочную гостиницу – первую в Новгородской области. Это тоже важно... Мы понимаем, что нам нужны и недорогие отели и хотя бы один-два премиальных отеля", - рассказал губернатор. Никитин также пояснил, что за последние четыре года улучшилась транспортная логистика в регионе – появились маршруты в Архангельск, Калининград, Мурманск, Псков, Карелию. Таким образом, были восстановлены все пригородные маршруты с советских времен. Из новых – Санкт-Петербург – Старая Русса, запущенный 26 мая. "Разработка этого года очень успешная – это мультимодальный маршрут от Петербурга до Новгорода на "Ласточке", дальше на судне с подводными крыльями через Волхов в Старую Руссу. 70% наполняемость в этом году. Оказалось, что это работает, и дальше будем продолжать", - отметил Никитин. По его словам, в 2024 году появится дополнительная возможность туристических маршрутов на север Ленинградской области.
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новгородская область, великий новгород, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Великий Новгород, Андрей Никитин (политик)

Канатную дорогу построят в Великом Новгороде

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНовгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде
Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Канатную дорогу в Великом Новгороде построят, средства заложены, она замкнет набережные, рассказал губернатор региона Андрей Никитин, выступая на совете при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Развитие туризма в регионах Северо-Запада обсуждали на молодежном форуме "Ладога" в Ленинградской области. Никитин рассказал, что Новгородская область одна из первых открыла туристический центр "Русь Новгородская". Теперь туристы, въезжая в регион со стороны Москвы, могут получить информацию и спланировать маршрут.
"В Новгороде в ближайшее время появится канатная дорога через Волхов, средства уже определены. Она замкнет наши прекрасные набережные с обеих сторон. Мы в марте (2024 года – ред.) откроем пятизвездочную гостиницу – первую в Новгородской области. Это тоже важно... Мы понимаем, что нам нужны и недорогие отели и хотя бы один-два премиальных отеля", - рассказал губернатор.
Никитин также пояснил, что за последние четыре года улучшилась транспортная логистика в регионе – появились маршруты в Архангельск, Калининград, Мурманск, Псков, Карелию. Таким образом, были восстановлены все пригородные маршруты с советских времен. Из новых – Санкт-ПетербургСтарая Русса, запущенный 26 мая.
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"Разработка этого года очень успешная – это мультимодальный маршрут от Петербурга до Новгорода на "Ласточке", дальше на судне с подводными крыльями через Волхов в Старую Руссу. 70% наполняемость в этом году. Оказалось, что это работает, и дальше будем продолжать", - отметил Никитин.
По его словам, в 2024 году появится дополнительная возможность туристических маршрутов на север Ленинградской области.
 
Новгородская областьВеликий НовгородАндрей Никитин (политик)
 
 
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