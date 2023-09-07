Канатную дорогу построят в Великом Новгороде
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНовгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде
Новгородский кремль и Софийский собор в Великом Новгороде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Канатную дорогу в Великом Новгороде построят, средства заложены, она замкнет набережные, рассказал губернатор региона Андрей Никитин, выступая на совете при полномочном представителе президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Развитие туризма в регионах Северо-Запада обсуждали на молодежном форуме "Ладога" в Ленинградской области. Никитин рассказал, что Новгородская область одна из первых открыла туристический центр "Русь Новгородская". Теперь туристы, въезжая в регион со стороны Москвы, могут получить информацию и спланировать маршрут.
"В Новгороде в ближайшее время появится канатная дорога через Волхов, средства уже определены. Она замкнет наши прекрасные набережные с обеих сторон. Мы в марте (2024 года – ред.) откроем пятизвездочную гостиницу – первую в Новгородской области. Это тоже важно... Мы понимаем, что нам нужны и недорогие отели и хотя бы один-два премиальных отеля", - рассказал губернатор.
Никитин также пояснил, что за последние четыре года улучшилась транспортная логистика в регионе – появились маршруты в Архангельск, Калининград, Мурманск, Псков, Карелию. Таким образом, были восстановлены все пригородные маршруты с советских времен. Из новых – Санкт-Петербург – Старая Русса, запущенный 26 мая.
"Разработка этого года очень успешная – это мультимодальный маршрут от Петербурга до Новгорода на "Ласточке", дальше на судне с подводными крыльями через Волхов в Старую Руссу. 70% наполняемость в этом году. Оказалось, что это работает, и дальше будем продолжать", - отметил Никитин.
По его словам, в 2024 году появится дополнительная возможность туристических маршрутов на север Ленинградской области.