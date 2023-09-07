https://ria.ru/20230907/genotsid-1894726320.html

ГП Белоруссии в ноябре направит в суд первые материалы по делу о геноциде

ГП Белоруссии в ноябре направит в суд первые материалы по делу о геноциде - РИА Новости, 07.09.2023

ГП Белоруссии в ноябре направит в суд первые материалы по делу о геноциде

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в ноябре в суд будут направлены первые материалы в рамках расследования уголовного дела о геноциде... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:53

2023-09-07T12:53

2023-09-07T12:54

белоруссия

в мире

хатынь

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/vic70chronicle/08/98/089823_0:183:2989:1864_1920x0_80_0_0_59ecfcc168b9b246f6d50b9a1453feda.jpg

МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в ноябре в суд будут направлены первые материалы в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны."В ноябре мы планируем направить (в суд) первые материалы в отношении (Владимира) Катрюка. Это палач, который служил в украинском националистическом карательном батальоне. Работа практически завершена", - сказал Швед журналистам.Он рассказал, что сейчас уточняются юридические процедуры, в том числе идет поиск его родственников, чтобы оповестить их о начале судебного процесса.Катрюк известен как один из подозреваемых в сожжении белорусской деревни Хатынь в 1943 году. После Второй мировой войны уехал в Канаду. По данным Центра Симона Визенталя, на год смерти в 2015 году Катрюк числился вторым в списке оставшихся в живых самых разыскиваемых нацистских военных преступников.Генпрокурор рассказал, что в текущем году в суд уйдут материалы уголовного дела в отношении еще двух карателей. "В следующем году мы планируем не менее 15-20 материалов направить в наши национальные суды, чтобы в порядке, установленном законом доказать и определить вину палачей, которые истребляли здесь мирных людей и военнопленных", - подчеркнул генпрокурор. Он добавил, что продолжается фиксация доказательств против лиц, пусть и умерших, которые причастны к геноциду, но не понесли наказание. Швед подчеркнул, что судебные процессы в рамках дела о геноциде скоро начнутся в Белоруссии - уже до конца года.В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. В феврале генпрокурор говорил, что уже в конце 2023 года могут начаться заочные процессы в белорусских судах в отношении причастных к геноциду. При этом уголовные процессы планируется организовать не только в отношении живых преступников, но и уже умерших.Весной генпрокурор сообщал, что основной массив процессуальных действий, связанных с допросом свидетелей и потерпевших по делу , завершен. Он приводил в пример сожжение в годы войны нацистами белорусской деревни Хатынь вместе с жителями. Швед отмечал, что "по Катрюку достаточно доказательств в материалах уголовного дела, которые можно сформировать, предъявить обвинение и направить дело в суд".

https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html

https://ria.ru/20230904/genotsid-1894036865.html

белоруссия

хатынь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, хатынь, великая отечественная война (1941-1945)