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ГП Белоруссии в ноябре направит в суд первые материалы по делу о геноциде - РИА Новости, 07.09.2023
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12:53 07.09.2023 (обновлено: 12:54 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/genotsid-1894726320.html
ГП Белоруссии в ноябре направит в суд первые материалы по делу о геноциде
ГП Белоруссии в ноябре направит в суд первые материалы по делу о геноциде - РИА Новости, 07.09.2023
ГП Белоруссии в ноябре направит в суд первые материалы по делу о геноциде
Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в ноябре в суд будут направлены первые материалы в рамках расследования уголовного дела о геноциде... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:53
2023-09-07T12:54
белоруссия
в мире
хатынь
великая отечественная война (1941-1945)
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МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в ноябре в суд будут направлены первые материалы в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны."В ноябре мы планируем направить (в суд) первые материалы в отношении (Владимира) Катрюка. Это палач, который служил в украинском националистическом карательном батальоне. Работа практически завершена", - сказал Швед журналистам.Он рассказал, что сейчас уточняются юридические процедуры, в том числе идет поиск его родственников, чтобы оповестить их о начале судебного процесса.Катрюк известен как один из подозреваемых в сожжении белорусской деревни Хатынь в 1943 году. После Второй мировой войны уехал в Канаду. По данным Центра Симона Визенталя, на год смерти в 2015 году Катрюк числился вторым в списке оставшихся в живых самых разыскиваемых нацистских военных преступников.Генпрокурор рассказал, что в текущем году в суд уйдут материалы уголовного дела в отношении еще двух карателей. "В следующем году мы планируем не менее 15-20 материалов направить в наши национальные суды, чтобы в порядке, установленном законом доказать и определить вину палачей, которые истребляли здесь мирных людей и военнопленных", - подчеркнул генпрокурор. Он добавил, что продолжается фиксация доказательств против лиц, пусть и умерших, которые причастны к геноциду, но не понесли наказание. Швед подчеркнул, что судебные процессы в рамках дела о геноциде скоро начнутся в Белоруссии - уже до конца года.В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. В феврале генпрокурор говорил, что уже в конце 2023 года могут начаться заочные процессы в белорусских судах в отношении причастных к геноциду. При этом уголовные процессы планируется организовать не только в отношении живых преступников, но и уже умерших.Весной генпрокурор сообщал, что основной массив процессуальных действий, связанных с допросом свидетелей и потерпевших по делу , завершен. Он приводил в пример сожжение в годы войны нацистами белорусской деревни Хатынь вместе с жителями. Швед отмечал, что "по Катрюку достаточно доказательств в материалах уголовного дела, которые можно сформировать, предъявить обвинение и направить дело в суд".
https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html
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белоруссия, в мире, хатынь, великая отечественная война (1941-1945)
Белоруссия, В мире, Хатынь, Великая Отечественная война (1941-1945)
ГП Белоруссии в ноябре направит в суд первые материалы по делу о геноциде

ГП Белоруссии в ноябре направит в суд материалы по делу о геноциде в годы ВОВ

© РИА-СовИнформБюро / Петр Бернштейн | Перейти в медиабанкМинск в годы Великой Отечественной войны
Минск в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в ноябре в суд будут направлены первые материалы в рамках расследования уголовного дела о геноциде жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны.
"В ноябре мы планируем направить (в суд) первые материалы в отношении (Владимира) Катрюка. Это палач, который служил в украинском националистическом карательном батальоне. Работа практически завершена", - сказал Швед журналистам.
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Он рассказал, что сейчас уточняются юридические процедуры, в том числе идет поиск его родственников, чтобы оповестить их о начале судебного процесса.
Катрюк известен как один из подозреваемых в сожжении белорусской деревни Хатынь в 1943 году. После Второй мировой войны уехал в Канаду. По данным Центра Симона Визенталя, на год смерти в 2015 году Катрюк числился вторым в списке оставшихся в живых самых разыскиваемых нацистских военных преступников.
Генпрокурор рассказал, что в текущем году в суд уйдут материалы уголовного дела в отношении еще двух карателей. "В следующем году мы планируем не менее 15-20 материалов направить в наши национальные суды, чтобы в порядке, установленном законом доказать и определить вину палачей, которые истребляли здесь мирных людей и военнопленных", - подчеркнул генпрокурор. Он добавил, что продолжается фиксация доказательств против лиц, пусть и умерших, которые причастны к геноциду, но не понесли наказание. Швед подчеркнул, что судебные процессы в рамках дела о геноциде скоро начнутся в Белоруссии - уже до конца года.
В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. В феврале генпрокурор говорил, что уже в конце 2023 года могут начаться заочные процессы в белорусских судах в отношении причастных к геноциду. При этом уголовные процессы планируется организовать не только в отношении живых преступников, но и уже умерших.
Весной генпрокурор сообщал, что основной массив процессуальных действий, связанных с допросом свидетелей и потерпевших по делу , завершен. Он приводил в пример сожжение в годы войны нацистами белорусской деревни Хатынь вместе с жителями. Швед отмечал, что "по Катрюку достаточно доказательств в материалах уголовного дела, которые можно сформировать, предъявить обвинение и направить дело в суд".
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