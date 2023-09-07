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Татарстан надеется, что российско-китайский форум "Ростки" станет ежегодным - РИА Новости, 07.09.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
11:41 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/forum-1894706902.html
Татарстан надеется, что российско-китайский форум "Ростки" станет ежегодным
Татарстан надеется, что российско-китайский форум "Ростки" станет ежегодным - РИА Новости, 07.09.2023
Татарстан надеется, что российско-китайский форум "Ростки" станет ежегодным
Татарстан рассчитывает, что международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" станет ежегодным, и планирует в следующем году провести РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:41
2023-09-07T11:41
республика татарстан
китай
рустам минниханов
казань
россия
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КАЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Татарстан рассчитывает, что международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" станет ежегодным, и планирует в следующем году провести его в Казани 14-15 ноября, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Первый форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" открылся в Казани в четверг. Для участия в нем зарегистрировались более 5,5 тысячи человек из 34 стран. В течение двух дней пройдут 42 деловые сессии, состоятся две выставки, пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы". Запланирована обширная культурная программа. "Казань впервые принимает гостей из Китая на данной площадке в таком формате… У нас есть огромное желание проводить данное мероприятие на этой площадке ежегодно, и мы предлагаем новую дату на следующий год: 14-15 ноября, с нетерпением ждем наших китайских партнеров на втором российско-китайском форуме в Казани", - сказал Минниханов на открытии форума. Глава Татарстана отметил, что сегодня благодаря личным усилиям глав двух государств - России и Китая - существует возможность максимально активно работать и на межрегиональном уровне. По его словам, важная задача, которую предстоит решить в ближайшее время, - повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях. Минниханов напомнил, что для участников форума подготовлено более 40 сессий по 11 тематическим направлениям и пригласил принять в них участие и предложить новые инициативы по итогам обсуждений. "Мы ждем конкретных договоренностей и подписания взаимовыгодных соглашений между российскими и китайскими компаниями в рамках форума", - подчеркнул он. По словам советника по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Юй Хунчи, Китай уже 13 лет является главным торговым партнером России. Объем двусторонней торговли с января по июнь текущего года достиг 134 миллиардов долларов и вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Татарстаном развивается стабильно, в 2022 году объем торговли достиг 1,6 миллиарда долларов. "Надеемся, что форум станет своеобразным мостом для создания новой платформы для торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, будет полностью соответствовать потребностям и приведет к большим результатам сотрудничества", - сказал он.
https://ria.ru/20230901/chernyshenko-1893730823.html
https://ria.ru/20230831/tatarstan-1893393491.html
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китай, рустам минниханов, казань, россия
Республика Татарстан, Китай, Рустам Минниханов, Казань, Россия
Татарстан надеется, что российско-китайский форум "Ростки" станет ежегодным

Татарстан надеется, что российско-китайский форум "Ростки" станет ежегодным

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный бизнес-форум "Ростки" в Казани
Международный бизнес-форум Ростки в Казани - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный бизнес-форум "Ростки" в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Татарстан рассчитывает, что международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" станет ежегодным, и планирует в следующем году провести его в Казани 14-15 ноября, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
Первый форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" открылся в Казани в четверг. Для участия в нем зарегистрировались более 5,5 тысячи человек из 34 стран. В течение двух дней пройдут 42 деловые сессии, состоятся две выставки, пленарное заседание "Россия – Китай: экономическое сближение, крупные проекты, инфраструктурные перспективы". Запланирована обширная культурная программа.
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"Казань впервые принимает гостей из Китая на данной площадке в таком формате… У нас есть огромное желание проводить данное мероприятие на этой площадке ежегодно, и мы предлагаем новую дату на следующий год: 14-15 ноября, с нетерпением ждем наших китайских партнеров на втором российско-китайском форуме в Казани", - сказал Минниханов на открытии форума.
Глава Татарстана отметил, что сегодня благодаря личным усилиям глав двух государств - России и Китая - существует возможность максимально активно работать и на межрегиональном уровне. По его словам, важная задача, которую предстоит решить в ближайшее время, - повышение устойчивости производственной сферы в новых условиях.
Минниханов напомнил, что для участников форума подготовлено более 40 сессий по 11 тематическим направлениям и пригласил принять в них участие и предложить новые инициативы по итогам обсуждений. "Мы ждем конкретных договоренностей и подписания взаимовыгодных соглашений между российскими и китайскими компаниями в рамках форума", - подчеркнул он.
По словам советника по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в РФ Юй Хунчи, Китай уже 13 лет является главным торговым партнером России. Объем двусторонней торговли с января по июнь текущего года достиг 134 миллиардов долларов и вырос на 36,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В последние годы торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Татарстаном развивается стабильно, в 2022 году объем торговли достиг 1,6 миллиарда долларов.
"Надеемся, что форум станет своеобразным мостом для создания новой платформы для торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, будет полностью соответствовать потребностям и приведет к большим результатам сотрудничества", - сказал он.
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