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ЕС уступит Киеву по зерновому эмбарго, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2023
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16:28 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/embargo-1894787323.html
ЕС уступит Киеву по зерновому эмбарго, считает эксперт
ЕС уступит Киеву по зерновому эмбарго, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2023
ЕС уступит Киеву по зерновому эмбарго, считает эксперт
ЕС, скорее всего, уступит Украине в вопросе зернового эмбарго, заплатив обеспокоенным странам-членам Евросоюза, сказал РИА Новости лидер французской партии... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:28
2023-09-07T16:28
цены на нефть
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польша
урсула фон дер ляйен
владимир зеленский
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. ЕС, скорее всего, уступит Украине в вопросе зернового эмбарго, заплатив обеспокоенным странам-членам Евросоюза, сказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино. Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС. "Эту угрозу Зеленского очень плохо воспринимают в Европе, но всех парализует тот факт, что ничего нельзя сказать против Украины, которая считает себя 28-м членом ЕС, выше всех остальных кандидатов на вступление. Единственный вариант, который я вижу для (председателя Европейской комиссии - ред.) Урсулы фон дер Ляйен и ее комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, это заплатить всем, чтобы все замолчали, деньги из карманов европейских налогоплательщиков... Чтобы избежать арбитражного судебного процесса против Украины или против своих собственных государств-членов, ЕС, скорее всего, раздаст всем деньги", - полагает эксперт. По словам Асселино, если дело все-таки дойдет до арбитража, то это будет означать, что Украине потребуется время для преодоления введенных против ее сельскохозяйственного экспорта ограничений. Ждать придется, конечно, меньше, чем при полноценном судебном процессе, но на ожидание результатов арбитража и принятие официального решения могут уйти месяцы. "Так что, полагаю, Зеленский прекрасно знает, что Еврокомиссия представит свои оправдания и смущенно примет требования, озвученные Киевом", - считает эксперт. По его мнению, практика диктовки решений ЕС со стороны Киева приводит к подъему в Европе партий евроскептиков вроде "Альтернативы для Германии". Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.
https://ria.ru/20230907/zerno-1894780694.html
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цены на нефть, украина, киев, польша, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, зерновая сделка
Цены на нефть, Украина, Киев, Польша, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Евросоюз, Еврокомиссия, Зерновая сделка
ЕС уступит Киеву по зерновому эмбарго, считает эксперт

Эксперт: ЕС уступит Киеву по зерновому эмбарго, заплатив обеспокоенным странам

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен - РИА Новости. ЕС, скорее всего, уступит Украине в вопросе зернового эмбарго, заплатив обеспокоенным странам-членам Евросоюза, сказал РИА Новости лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политолог Франсуа Асселино.
Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября будет продолжать действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии, заявили в Киеве
Вчера, 16:03
«
"Эту угрозу Зеленского очень плохо воспринимают в Европе, но всех парализует тот факт, что ничего нельзя сказать против Украины, которая считает себя 28-м членом ЕС, выше всех остальных кандидатов на вступление. Единственный вариант, который я вижу для (председателя Европейской комиссии - ред.) Урсулы фон дер Ляйен и ее комиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского, это заплатить всем, чтобы все замолчали, деньги из карманов европейских налогоплательщиков... Чтобы избежать арбитражного судебного процесса против Украины или против своих собственных государств-членов, ЕС, скорее всего, раздаст всем деньги", - полагает эксперт.
По словам Асселино, если дело все-таки дойдет до арбитража, то это будет означать, что Украине потребуется время для преодоления введенных против ее сельскохозяйственного экспорта ограничений. Ждать придется, конечно, меньше, чем при полноценном судебном процессе, но на ожидание результатов арбитража и принятие официального решения могут уйти месяцы.
«
"Так что, полагаю, Зеленский прекрасно знает, что Еврокомиссия представит свои оправдания и смущенно примет требования, озвученные Киевом", - считает эксперт.
По его мнению, практика диктовки решений ЕС со стороны Киева приводит к подъему в Европе партий евроскептиков вроде "Альтернативы для Германии".
Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.
Саммит Украина - ЕС в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Эксперт: обращение Киева в суд не изменит позицию ЕС по помощи Украине
Вчера, 14:55
 
Цены на нефтьУкраинаКиевПольшаУрсула фон дер ЛяйенВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕврокомиссияЗерновая сделка
 
 
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