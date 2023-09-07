Рейтинг@Mail.ru
Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Дубае - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
02:19 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/dubay-1894565027.html
Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Дубае
Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Дубае - РИА Новости, 07.09.2023
Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Дубае
Эксперты рассказали, как в Дубае получить максимум впечатлений без лишних затрат, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T02:19
2023-09-07T02:19
туризм
новости - туризм
дубай
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885111126_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_baeb39125b5495cfba9dcc070341b4d8.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, как в Дубае получить максимум впечатлений без лишних затрат, сообщает АТОР. Осмотреть 48 главных достопримечательностей одного из самых популярных у россиян города можно с абонементом Dubai Pass. Размер скидки – 40, 50 или 60 процентов – зависит от его стоимости, желаемого числа посещений или дней использования.По абонементу Go Dubai Pass можно посетить более 45 достопримечательностей и развлекательных центров. Есть два типа скидочных карт: один позволяет осмотреть неограниченное количество объектов за период от двух до семи дней. Второй предлагает сосредоточиться на нескольких – до семи – достопримечательностях.Сэкономить можно и на транспорте, если самый популярный его вид – такси – заменить на метро или автобус. Лучше купить многоразовый абонемент Nol (Nol Card), поскольку в автобусе оплатить проезд у водителя невозможно.Многие достопримечательности Дубая доступны для посещения бесплатно. Так, можно приехать в Dubai Mall и сделать запоминающееся фотографии у огромного аквариума Dubai Aquarium &amp; Underwater Zoo, самой высокой в мире башни Burj Khalifa, а потом посетить шоу танцующих фонтанов.Также в Dubai Mall находится скелет диплодока, которому около 155 миллионов лет. Посмотреть на один из самых хорошо сохранившихся скелетов динозавра можно совершенно бесплатно.Не придется тратить деньги за наблюдением за фламинго со смотровой площадки в заповеднике Рас-Аль-Хор.Не берут плату за визит в Музей кофе и Музей верблюдов, прогулку по кварталу современного искусства Alserkal Avenue или фотографии небоскребов со смотровой площадки The Viewing Point.
https://ria.ru/20230906/amerika-1894452901.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885111126_252:79:2877:2048_1920x0_80_0_0_ee1596854a1520c39a055606ee62592e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, Туризм
Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Дубае

АТОР: на отдыхе в Дубае можно сэкономить, если купить туристический абонемент

© iStock.com / frantic00Девушка гуляет по набережной в районе Дубай Марина
Девушка гуляет по набережной в районе Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© iStock.com / frantic00
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен РИА Новости. Эксперты рассказали, как в Дубае получить максимум впечатлений без лишних затрат, сообщает АТОР.
Осмотреть 48 главных достопримечательностей одного из самых популярных у россиян города можно с абонементом Dubai Pass. Размер скидки – 40, 50 или 60 процентов – зависит от его стоимости, желаемого числа посещений или дней использования.
По абонементу Go Dubai Pass можно посетить более 45 достопримечательностей и развлекательных центров. Есть два типа скидочных карт: один позволяет осмотреть неограниченное количество объектов за период от двух до семи дней. Второй предлагает сосредоточиться на нескольких – до семи – достопримечательностях.
Сэкономить можно и на транспорте, если самый популярный его вид – такси – заменить на метро или автобус. Лучше купить многоразовый абонемент Nol (Nol Card), поскольку в автобусе оплатить проезд у водителя невозможно.
Многие достопримечательности Дубая доступны для посещения бесплатно. Так, можно приехать в Dubai Mall и сделать запоминающееся фотографии у огромного аквариума Dubai Aquarium & Underwater Zoo, самой высокой в мире башни Burj Khalifa, а потом посетить шоу танцующих фонтанов.
Также в Dubai Mall находится скелет диплодока, которому около 155 миллионов лет. Посмотреть на один из самых хорошо сохранившихся скелетов динозавра можно совершенно бесплатно.
Не придется тратить деньги за наблюдением за фламинго со смотровой площадки в заповеднике Рас-Аль-Хор.
Не берут плату за визит в Музей кофе и Музей верблюдов, прогулку по кварталу современного искусства Alserkal Avenue или фотографии небоскребов со смотровой площадки The Viewing Point.
Пляж в Варадеро, Куба - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Туроператоры назвали самые популярные у россиян страны Латинской Америки
Вчера, 10:03
 
ТуризмНовости - ТуризмДубайАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в РоссииТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала