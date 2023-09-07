https://ria.ru/20230907/dubay-1894565027.html

Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Дубае

Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Дубае - РИА Новости, 07.09.2023

Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в Дубае

Эксперты рассказали, как в Дубае получить максимум впечатлений без лишних затрат, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T02:19

2023-09-07T02:19

2023-09-07T02:19

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Эксперты рассказали, как в Дубае получить максимум впечатлений без лишних затрат, сообщает АТОР. Осмотреть 48 главных достопримечательностей одного из самых популярных у россиян города можно с абонементом Dubai Pass. Размер скидки – 40, 50 или 60 процентов – зависит от его стоимости, желаемого числа посещений или дней использования.По абонементу Go Dubai Pass можно посетить более 45 достопримечательностей и развлекательных центров. Есть два типа скидочных карт: один позволяет осмотреть неограниченное количество объектов за период от двух до семи дней. Второй предлагает сосредоточиться на нескольких – до семи – достопримечательностях.Сэкономить можно и на транспорте, если самый популярный его вид – такси – заменить на метро или автобус. Лучше купить многоразовый абонемент Nol (Nol Card), поскольку в автобусе оплатить проезд у водителя невозможно.Многие достопримечательности Дубая доступны для посещения бесплатно. Так, можно приехать в Dubai Mall и сделать запоминающееся фотографии у огромного аквариума Dubai Aquarium & Underwater Zoo, самой высокой в мире башни Burj Khalifa, а потом посетить шоу танцующих фонтанов.Также в Dubai Mall находится скелет диплодока, которому около 155 миллионов лет. Посмотреть на один из самых хорошо сохранившихся скелетов динозавра можно совершенно бесплатно.Не придется тратить деньги за наблюдением за фламинго со смотровой площадки в заповеднике Рас-Аль-Хор.Не берут плату за визит в Музей кофе и Музей верблюдов, прогулку по кварталу современного искусства Alserkal Avenue или фотографии небоскребов со смотровой площадки The Viewing Point.

https://ria.ru/20230906/amerika-1894452901.html

дубай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, туризм