В МВД рассказали о пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедистках
После ДТП в Ленобласти госпитализировали семь девочек-велосипедисток и тренера
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Место ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после в ДТП в Ленинградской области, где погибли две спортсменки, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. По данным властей Ленинградской области, двое детей погибли.
По данным ГУМВД, на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача "Скания", гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшемся в попутном направлении легковой автомобиль "Форд", сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет.
"От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении ведомства.