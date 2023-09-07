https://ria.ru/20230907/dtp-1894743315.html

В МВД рассказали о пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедистках

В МВД рассказали о пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедистках - РИА Новости, 07.09.2023

В МВД рассказали о пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедистках

Семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после в ДТП в Ленинградской области, где погибли две спортсменки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:57

2023-09-07T13:57

2023-09-07T13:57

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после в ДТП в Ленинградской области, где погибли две спортсменки, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. По данным властей Ленинградской области, двое детей погибли. По данным ГУМВД, на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача "Скания", гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшемся в попутном направлении легковой автомобиль "Форд", сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. "От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении ведомства.

https://rsport.ria.ru/20230907/trener-1894731291.html

ленинградская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ленинградская область