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В МВД рассказали о пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедистках - РИА Новости, 07.09.2023
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13:57 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/dtp-1894743315.html
В МВД рассказали о пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедистках
В МВД рассказали о пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедистках - РИА Новости, 07.09.2023
В МВД рассказали о пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедистках
Семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после в ДТП в Ленинградской области, где погибли две спортсменки, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:57
2023-09-07T13:57
происшествия
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после в ДТП в Ленинградской области, где погибли две спортсменки, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. По данным властей Ленинградской области, двое детей погибли. По данным ГУМВД, на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача "Скания", гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшемся в попутном направлении легковой автомобиль "Форд", сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. "От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В МВД рассказали о пострадавших в ДТП под Петербургом велосипедистках

После ДТП в Ленобласти госпитализировали семь девочек-велосипедисток и тренера

© Фото : Прокуратура Ленинградской области/TelegramМесто ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Место ДТП на трассе Скандинавия в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Прокуратура Ленинградской области/Telegram
Место ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Семь девочек-велосипедисток и их тренер госпитализированы с травмами после в ДТП в Ленинградской области, где погибли две спортсменки, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что ДТП произошло на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. По предварительным данным, фура по неустановленной причине совершила наезд на группу велосипедистов и машину сопровождения. По данным властей Ленинградской области, двое детей погибли.
По данным ГУМВД, на 59-м километре трассы "Скандинавия" 31-летний водитель тягача "Скания", гражданин одной из стран ближнего зарубежья, по неустановленной причине совершил наезд на двигавшемся в попутном направлении легковой автомобиль "Форд", сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет.
"От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. Еще 7 девочек и их тренер получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении ведомства.
Вячеслав Екимов - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел допуска к тренировке
Вчера, 13:09
 
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