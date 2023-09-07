https://ria.ru/20230907/devochka-1894703403.html
В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки
В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки - РИА Новости, 07.09.2023
В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки
Спасатели нашли двухлетнюю девочку, пропавшую с чабанской стоянки в Туве, сообщил республиканский главк МЧС. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:25
2023-09-07T11:25
2023-09-07T12:07
хорошие новости
происшествия
бай-тайгинский район
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Спасатели нашли двухлетнюю девочку, пропавшую с чабанской стоянки в Туве, сообщил республиканский главк МЧС."По оперативным данным, состояние ребенка удовлетворительное. Информация с места передана по спутниковому телефону. Другие обстоятельства уточняются", — уточнили в ведомстве.Накануне вечером девочка ушла со стоянки пастухов в Бай-Тайгинском районе. Сначала родственники пытались самостоятельно найти ребенка, но затем обратились в полицию. СК возбудил уголовное дело.В поисках участвовали 57 человек, среди них полицейские, сотрудники местных властей, родные девочки.
https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html
бай-тайгинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бай-тайгинский район, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Хорошие новости, Происшествия, Бай-Тайгинский район, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки
В Туве нашли двухлетнюю девочку, пропавшую с чабанской стоянки