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В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки - РИА Новости, 07.09.2023
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Хорошие новости
 
11:25 07.09.2023 (обновлено: 12:07 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/devochka-1894703403.html
В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки
В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки - РИА Новости, 07.09.2023
В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки
Спасатели нашли двухлетнюю девочку, пропавшую с чабанской стоянки в Туве, сообщил республиканский главк МЧС. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:25
2023-09-07T12:07
хорошие новости
происшествия
бай-тайгинский район
владислав ховалыг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Спасатели нашли двухлетнюю девочку, пропавшую с чабанской стоянки в Туве, сообщил республиканский главк МЧС."По оперативным данным, состояние ребенка удовлетворительное. Информация с места передана по спутниковому телефону. Другие обстоятельства уточняются", — уточнили в ведомстве.Накануне вечером девочка ушла со стоянки пастухов в Бай-Тайгинском районе. Сначала родственники пытались самостоятельно найти ребенка, но затем обратились в полицию. СК возбудил уголовное дело.В поисках участвовали 57 человек, среди них полицейские, сотрудники местных властей, родные девочки.
https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html
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происшествия, бай-тайгинский район, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Хорошие новости, Происшествия, Бай-Тайгинский район, Владислав Ховалыг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки

В Туве нашли двухлетнюю девочку, пропавшую с чабанской стоянки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Спасатели нашли двухлетнюю девочку, пропавшую с чабанской стоянки в Туве, сообщил республиканский главк МЧС.
«
"По оперативным данным, состояние ребенка удовлетворительное. Информация с места передана по спутниковому телефону. Другие обстоятельства уточняются", — уточнили в ведомстве.
Накануне вечером девочка ушла со стоянки пастухов в Бай-Тайгинском районе. Сначала родственники пытались самостоятельно найти ребенка, но затем обратились в полицию. СК возбудил уголовное дело.
В поисках участвовали 57 человек, среди них полицейские, сотрудники местных властей, родные девочки.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
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3 сентября, 12:38
 
Хорошие новостиПроисшествияБай-Тайгинский районВладислав ХовалыгМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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