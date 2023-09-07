https://ria.ru/20230907/devochka-1894703403.html

В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки

В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки - РИА Новости, 07.09.2023

В Туве нашли девочку, пропавшую с чабанской стоянки

Спасатели нашли двухлетнюю девочку, пропавшую с чабанской стоянки в Туве, сообщил республиканский главк МЧС. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:25

2023-09-07T11:25

2023-09-07T12:07

хорошие новости

происшествия

бай-тайгинский район

владислав ховалыг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 7 сен — РИА Новости. Спасатели нашли двухлетнюю девочку, пропавшую с чабанской стоянки в Туве, сообщил республиканский главк МЧС."По оперативным данным, состояние ребенка удовлетворительное. Информация с места передана по спутниковому телефону. Другие обстоятельства уточняются", — уточнили в ведомстве.Накануне вечером девочка ушла со стоянки пастухов в Бай-Тайгинском районе. Сначала родственники пытались самостоятельно найти ребенка, но затем обратились в полицию. СК возбудил уголовное дело.В поисках участвовали 57 человек, среди них полицейские, сотрудники местных властей, родные девочки.

https://ria.ru/20230903/malchik-1893920133.html

бай-тайгинский район

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, бай-тайгинский район, владислав ховалыг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)