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Система ДЭГ имеет максимальную степень защиты, заявили в ЦИК - РИА Новости, 07.09.2023
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15:36 07.09.2023 (обновлено: 15:55 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/deg-1894772190.html
Система ДЭГ имеет максимальную степень защиты, заявили в ЦИК
Система ДЭГ имеет максимальную степень защиты, заявили в ЦИК - РИА Новости, 07.09.2023
Система ДЭГ имеет максимальную степень защиты, заявили в ЦИК
Система ДЭГ имеет максимальную степень защиты, никто из "белых хакеров" не смог найти ее уязвимости, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:36
2023-09-07T15:55
единый день голосования в россии
политика
технологии
москва
донецкая народная республика
николай булаев
ростелеком
госдума рф
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Система ДЭГ имеет максимальную степень защиты, никто из "белых хакеров" не смог найти ее уязвимости, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. "Российская система ДЭГ серьезным образом защищена. Контрзащиты информационные - это самое дорогое удовольствие во всей системе. …Мне представляется, что те решения, которые ищут специалисты ПАО "Ростелеком", Минцифры и ЦИК, позволяют свободно утверждать, что система имеет максимальную степень защиты в нынешних технических условиях", - сказал Булаев журналистам. Он напомнил, что 100 "белых хакеров" проводили проверку системы ДЭГ, которая позволила убедиться, что существенных уязвимостей, которые подвергли бы сомнению тайну ДЭГ, не выявилось. Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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единый день голосования в россии, политика, технологии, москва, донецкая народная республика, николай булаев, ростелеком, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Единый день голосования в России, Политика, Технологии, Москва, Донецкая Народная Республика, Николай Булаев, Ростелеком, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Система ДЭГ имеет максимальную степень защиты, заявили в ЦИК

Булаев: система ДЭГ серьезным образом защищена, ее проверили сто "белых хакеров"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДемонстрация процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ
Демонстрация процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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Демонстрация процедуры создания и разделения ключа для ДЭГ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Система ДЭГ имеет максимальную степень защиты, никто из "белых хакеров" не смог найти ее уязвимости, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
«
"Российская система ДЭГ серьезным образом защищена. Контрзащиты информационные - это самое дорогое удовольствие во всей системе. …Мне представляется, что те решения, которые ищут специалисты ПАО "Ростелеком", Минцифры и ЦИК, позволяют свободно утверждать, что система имеет максимальную степень защиты в нынешних технических условиях", - сказал Булаев журналистам.
Председатель избирательной комиссии Московской области Илья Березкин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Илья Березкин: дистанционное голосование гарантирует анонимность
23 августа, 21:42
Он напомнил, что 100 "белых хакеров" проводили проверку системы ДЭГ, которая позволила убедиться, что существенных уязвимостей, которые подвергли бы сомнению тайну ДЭГ, не выявилось.
Ранее сообщалось, что Центризбирком России утвердил проведение ДЭГ в единый день голосования в 24 регионах РФ на федеральной платформе, в 18 из них – впервые, и в Москве на собственной цифровой платформе.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)
21 июля, 11:00
Инфографика
В каких регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ)Посмотреть
 
Единый день голосования в РоссииПолитикаТехнологииМоскваДонецкая Народная РеспубликаНиколай БулаевРостелекомГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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