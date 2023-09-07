Посольство в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС
Посольство в ЮАР назвало ранее представленную купюру БРИКС сувенирной
© Фото : Посольство России в ЮАР/ВКонтактеСувенирная банкнота стран БРИКС, выпущенная Киржачской типографией в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Сувенирная банкнота стран БРИКС, выпущенная Киржачской типографией в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Южно-Африканской Республике опровергло ранее появившуюся в социальных сетях информацию о презентации главой российской дипмиссии в Претории образца банкноты стран-членов БРИКС, говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале посольства.
"Первого сентября в Претории состоялось протокольное мероприятие (ужин), организованное посольством ОАЭ по случаю принятия в состав БРИКС новых членов. В ходе мероприятия одному из участников вечера была преподнесена "сувенирная банкнота стран БРИКС", выпущенная ОАО "Киржачская типография" (г.Владимир) в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Выпуск "сувенирной банкноты стран БРИКС" - это исключительно частная инициатива, не отражающая решений "пятёрки", – говорится в сообщении. Посольство подчеркнуло необходимость проверки работниками СМИ достоверности информации до ее опубликования и порекомендовало обращаться для этого непосредственно в саму дипмиссию.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На прошедшем в августе саммите БРИКС в Йоханнесбурге, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, лидеры стран объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании единой платежной системы. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что члены объединения в следующем году обсудят создание единой расчетной валюты.