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Посольство в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС - РИА Новости, 07.09.2023
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17:08 07.09.2023 (обновлено: 17:15 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/briks-1894802481.html
Посольство в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС
Посольство в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС - РИА Новости, 07.09.2023
Посольство в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС
Посольство РФ в Южно-Африканской Республике опровергло ранее появившуюся в социальных сетях информацию о презентации главой российской дипмиссии в Претории... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:08
2023-09-07T17:15
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Южно-Африканской Республике опровергло ранее появившуюся в социальных сетях информацию о презентации главой российской дипмиссии в Претории образца банкноты стран-членов БРИКС, говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале посольства. "Первого сентября в Претории состоялось протокольное мероприятие (ужин), организованное посольством ОАЭ по случаю принятия в состав БРИКС новых членов. В ходе мероприятия одному из участников вечера была преподнесена "сувенирная банкнота стран БРИКС", выпущенная ОАО "Киржачская типография" (г.Владимир) в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Выпуск "сувенирной банкноты стран БРИКС" - это исключительно частная инициатива, не отражающая решений "пятёрки", – говорится в сообщении. Посольство подчеркнуло необходимость проверки работниками СМИ достоверности информации до ее опубликования и порекомендовало обращаться для этого непосредственно в саму дипмиссию. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На прошедшем в августе саммите БРИКС в Йоханнесбурге, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, лидеры стран объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании единой платежной системы. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что члены объединения в следующем году обсудят создание единой расчетной валюты.
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в мире, россия, брикс, претория, юар
В мире, Россия, БРИКС, Претория, ЮАР
Посольство в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС

Посольство в ЮАР назвало ранее представленную купюру БРИКС сувенирной

© Фото : Посольство России в ЮАР/ВКонтактеСувенирная банкнота стран БРИКС, выпущенная Киржачской типографией в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Сувенирная банкнота стран БРИКС, выпущенная Киржачской типографией в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Посольство России в ЮАР/ВКонтакте
Сувенирная банкнота стран БРИКС, выпущенная Киржачской типографией в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Южно-Африканской Республике опровергло ранее появившуюся в социальных сетях информацию о презентации главой российской дипмиссии в Претории образца банкноты стран-членов БРИКС, говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале посольства.
"Первого сентября в Претории состоялось протокольное мероприятие (ужин), организованное посольством ОАЭ по случаю принятия в состав БРИКС новых членов. В ходе мероприятия одному из участников вечера была преподнесена "сувенирная банкнота стран БРИКС", выпущенная ОАО "Киржачская типография" (г.Владимир) в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Выпуск "сувенирной банкноты стран БРИКС" - это исключительно частная инициатива, не отражающая решений "пятёрки", – говорится в сообщении. Посольство подчеркнуло необходимость проверки работниками СМИ достоверности информации до ее опубликования и порекомендовало обращаться для этого непосредственно в саму дипмиссию.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На прошедшем в августе саммите БРИКС в Йоханнесбурге, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, лидеры стран объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании единой платежной системы. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что члены объединения в следующем году обсудят создание единой расчетной валюты.
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