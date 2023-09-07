https://ria.ru/20230907/briks-1894802481.html

Посольство в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС

Посольство в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС - РИА Новости, 07.09.2023

Посольство в ЮАР опровергло информацию о презентации валюты БРИКС

Посольство РФ в Южно-Африканской Республике опровергло ранее появившуюся в социальных сетях информацию о презентации главой российской дипмиссии в Претории... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:08

2023-09-07T17:08

2023-09-07T17:15

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Посольство РФ в Южно-Африканской Республике опровергло ранее появившуюся в социальных сетях информацию о презентации главой российской дипмиссии в Претории образца банкноты стран-членов БРИКС, говорится в заявлении, размещенном на официальном Telegram-канале посольства. "Первого сентября в Претории состоялось протокольное мероприятие (ужин), организованное посольством ОАЭ по случаю принятия в состав БРИКС новых членов. В ходе мероприятия одному из участников вечера была преподнесена "сувенирная банкнота стран БРИКС", выпущенная ОАО "Киржачская типография" (г.Владимир) в преддверии XV саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Выпуск "сувенирной банкноты стран БРИКС" - это исключительно частная инициатива, не отражающая решений "пятёрки", – говорится в сообщении. Посольство подчеркнуло необходимость проверки работниками СМИ достоверности информации до ее опубликования и порекомендовало обращаться для этого непосредственно в саму дипмиссию. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На прошедшем в августе саммите БРИКС в Йоханнесбурге, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса, лидеры стран объединения поручили министрам финансов изучить вопрос о создании единой платежной системы. А президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что члены объединения в следующем году обсудят создание единой расчетной валюты.

https://ria.ru/20230901/briks-1893548434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, брикс, претория, юар