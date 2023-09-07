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НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки - РИА Новости, 07.09.2023
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11:05 07.09.2023 (обновлено: 13:06 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bpla-1894698095.html
НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки
НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки - РИА Новости, 07.09.2023
НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки
У НАТО нет информации, что инцидент с беспилотником в Румынии был "преднамеренной атакой России", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном заседании РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:05
2023-09-07T13:06
в мире
румыния
нато
йенс столтенберг
россия
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. У НАТО нет информации, что инцидент с беспилотником в Румынии был "преднамеренной атакой России", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента."Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО и с Украиной, следствие продолжается. &lt;…&gt; У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования", — сказал он.Накануне в поступившем в РИА Новости заявлении НАТО об инциденте в Румынии говорилось, что альянс за последний год "значительно увеличил свое присутствие в Черноморском регионе", продолжает внимательно следить за ситуацией в этой стране и поддерживать тесный контакт с Бухарестом. В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников. Глава ведомства подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.В ночь на понедельник в Одесской области объявили воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах в городе Измаиле. Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий.Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях со ссылкой на пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ Минобороны страны сообщило, что вооружение Москвы никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
https://ria.ru/20230906/nato-1894639181.html
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в мире, румыния, нато, йенс столтенберг, россия
В мире, Румыния, НАТО, Йенс Столтенберг, Россия
НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки

Генсек НАТО не считает ЧП с дроном в Румынии следствием намеренной атаки России

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. У НАТО нет информации, что инцидент с беспилотником в Румынии был "преднамеренной атакой России", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.
«
"Власти Румынии проинформировали об обнаружении предполагаемых обломков дрона на границе НАТО и с Украиной, следствие продолжается. <…> У нас нет никакой информации, которая свидетельствовала бы о преднамеренном нападении со стороны России, ждем результатов расследования", — сказал он.
Накануне в поступившем в РИА Новости заявлении НАТО об инциденте в Румынии говорилось, что альянс за последний год "значительно увеличил свое присутствие в Черноморском регионе", продолжает внимательно следить за ситуацией в этой стране и поддерживать тесный контакт с Бухарестом.
В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников. Глава ведомства подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном
6 сентября, 22:01
В ночь на понедельник в Одесской области объявили воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах в городе Измаиле. Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях со ссылкой на пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ Минобороны страны сообщило, что вооружение Москвы никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".
Бухарест - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Министр обороны Румынии рассказал о военной поддержке Украины
5 сентября, 18:14
 
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