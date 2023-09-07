НАТО не считает обломки БПЛА в Румынии следствием российской атаки
Генсек НАТО не считает ЧП с дроном в Румынии следствием намеренной атаки России
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 сен — РИА Новости. У НАТО нет информации, что инцидент с беспилотником в Румынии был "преднамеренной атакой России", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместном заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.
Накануне в поступившем в РИА Новости заявлении НАТО об инциденте в Румынии говорилось, что альянс за последний год "значительно увеличил свое присутствие в Черноморском регионе", продолжает внимательно следить за ситуацией в этой стране и поддерживать тесный контакт с Бухарестом.
В среду румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников. Глава ведомства подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.
В ночь на понедельник в Одесской области объявили воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах в городе Измаиле. Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал в соцсетях со ссылкой на пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ Минобороны страны сообщило, что вооружение Москвы никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии".