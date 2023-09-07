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В Хабаровске открыли первый центр уличного баскетбола - РИА Новости, 07.09.2023
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
13:26 07.09.2023 (обновлено: 13:32 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/basketbol-1894735923.html
В Хабаровске открыли первый центр уличного баскетбола
В Хабаровске открыли первый центр уличного баскетбола - РИА Новости, 07.09.2023
В Хабаровске открыли первый центр уличного баскетбола
Первый центр уличного баскетбола открыли в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:26
2023-09-07T13:32
хабаровский край
михаил дегтярев
хабаровский край
андрей кириленко
хабаровск
спорт
дмитрий конов
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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Первый центр уличного баскетбола открыли в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. "Сегодня вместе с легендарным спортсменом, заслуженным мастером спорта России, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом Европы, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко открыли первый центр уличного баскетбола в Хабаровске", - написал Дегтярев. Площадка с суперсовременным покрытием и трибунами на 400 мест в районе Амурского бульвара появилась при поддержке благотворительного фонда "Кириленко – детям!" и его соблаготворителя Дмитрия Конова, указал губернатор. По данным правительства региона, объем вложенных средств в центр составил 15 миллионов рублей, из них 11 миллионов затрачено на покупку оборудования. "На сегодняшнем открытии состоялось и традиционное первое вбрасывание. Мяч с автографами наших гостей мы передадим в музей спорта... Еще один центр уличного баскетбола совместно с БФ "Кириленко – детям!" сейчас строится в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Хабаровске", - добавил глава региона. Баскетболом в Хабаровском крае занимаются 17 тысяч человек.
https://ria.ru/20230904/khabarovsk-1894023822.html
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михаил дегтярев, хабаровский край, андрей кириленко, хабаровск, спорт, дмитрий конов
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Андрей Кириленко, Хабаровск, Спорт, Дмитрий Конов
В Хабаровске открыли первый центр уличного баскетбола

Дегтярев: в Хабаровске открыли первый центр уличного баскетбола

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского краяГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на открытии первого центра уличного баскетбола в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев на открытии первого центра уличного баскетбола в Хабаровске
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Хабаровского края
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Первый центр уличного баскетбола открыли в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале.
"Сегодня вместе с легендарным спортсменом, заслуженным мастером спорта России, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом Европы, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко открыли первый центр уличного баскетбола в Хабаровске", - написал Дегтярев.
Площадка с суперсовременным покрытием и трибунами на 400 мест в районе Амурского бульвара появилась при поддержке благотворительного фонда "Кириленко – детям!" и его соблаготворителя Дмитрия Конова, указал губернатор.
По данным правительства региона, объем вложенных средств в центр составил 15 миллионов рублей, из них 11 миллионов затрачено на покупку оборудования.
"На сегодняшнем открытии состоялось и традиционное первое вбрасывание. Мяч с автографами наших гостей мы передадим в музей спорта... Еще один центр уличного баскетбола совместно с БФ "Кириленко – детям!" сейчас строится в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Хабаровске", - добавил глава региона.
Баскетболом в Хабаровском крае занимаются 17 тысяч человек.
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Хабаровский крайМихаил ДегтяревХабаровский крайАндрей КириленкоХабаровскСпортДмитрий Конов
 
 
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