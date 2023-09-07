https://ria.ru/20230907/basketbol-1894735923.html

В Хабаровске открыли первый центр уличного баскетбола

В Хабаровске открыли первый центр уличного баскетбола - РИА Новости, 07.09.2023

В Хабаровске открыли первый центр уличного баскетбола

Первый центр уличного баскетбола открыли в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:26

2023-09-07T13:26

2023-09-07T13:32

хабаровский край

михаил дегтярев

хабаровский край

андрей кириленко

хабаровск

спорт

дмитрий конов

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ХАБАРОВСК, 7 сен - РИА Новости. Первый центр уличного баскетбола открыли в Хабаровске, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. "Сегодня вместе с легендарным спортсменом, заслуженным мастером спорта России, бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года, чемпионом Европы, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко открыли первый центр уличного баскетбола в Хабаровске", - написал Дегтярев. Площадка с суперсовременным покрытием и трибунами на 400 мест в районе Амурского бульвара появилась при поддержке благотворительного фонда "Кириленко – детям!" и его соблаготворителя Дмитрия Конова, указал губернатор. По данным правительства региона, объем вложенных средств в центр составил 15 миллионов рублей, из них 11 миллионов затрачено на покупку оборудования. "На сегодняшнем открытии состоялось и традиционное первое вбрасывание. Мяч с автографами наших гостей мы передадим в музей спорта... Еще один центр уличного баскетбола совместно с БФ "Кириленко – детям!" сейчас строится в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина в Хабаровске", - добавил глава региона. Баскетболом в Хабаровском крае занимаются 17 тысяч человек.

https://ria.ru/20230904/khabarovsk-1894023822.html

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михаил дегтярев, хабаровский край, андрей кириленко, хабаровск, спорт, дмитрий конов