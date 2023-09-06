https://ria.ru/20230906/zerno-1894623026.html

Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна

Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна - РИА Новости, 06.09.2023

Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна

Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T19:47

2023-09-06T19:47

2023-09-06T20:26

россия

турция

владимир путин

александр грушко

реджеп тайип эрдоган

оон

сочи

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894626892_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_554b8ff920a18f55166fa3e9d024a2b0.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД Александр Грушко."Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", — сказал дипломат.Как отметил заместитель министра иностранных дел, сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов."Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество", — добавил Грушко.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провели переговоры в Сочи, это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы.Путин отметил, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.Россия в ближайшее время бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.

https://ria.ru/20230906/sdelka-1894512284.html

https://ria.ru/20230905/zerno-1894263797.html

россия

турция

сочи

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, владимир путин, александр грушко, реджеп тайип эрдоган, оон, сочи, экономика, москва, зерновая сделка