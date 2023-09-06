Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна
РФ и Турция достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
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"Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", — сказал дипломат.
Как отметил заместитель министра иностранных дел, сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов.
"Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество", — добавил Грушко.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провели переговоры в Сочи, это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы.
Путин отметил, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.
Россия в ближайшее время бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия всемирной организации, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент неоднократно указывал, что большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.