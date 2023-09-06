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Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна - РИА Новости, 06.09.2023
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19:47 06.09.2023 (обновлено: 20:26 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/zerno-1894623026.html
Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна
Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна - РИА Новости, 06.09.2023
Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна
Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:47
2023-09-06T20:26
россия
турция
владимир путин
александр грушко
реджеп тайип эрдоган
оон
сочи
экономика
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД Александр Грушко."Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", — сказал дипломат.Как отметил заместитель министра иностранных дел, сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов."Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество", — добавил Грушко.Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провели переговоры в Сочи, это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы.Путин отметил, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.Россия в ближайшее время бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.
https://ria.ru/20230906/sdelka-1894512284.html
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россия, турция, владимир путин, александр грушко, реджеп тайип эрдоган, оон, сочи, экономика, москва, зерновая сделка
Россия, Турция, Владимир Путин, Александр Грушко, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Сочи, Экономика, Москва, Зерновая сделка
Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна

РФ и Турция достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия и Турция достигли соглашения о поставке миллиона тонн зерна, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«
"Все принципиальные договоренности достигнуты. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", — сказал дипломат.
Как отметил заместитель министра иностранных дел, сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов.
"Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество", — добавил Грушко.
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В МИД России прокомментировали предложения ООН по зерновой сделке
Вчера, 13:41
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник провели переговоры в Сочи, это была их первая личная встреча после почти годичного перерыва. Главы государств обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки и другие вопросы.
Путин отметил, что Москва будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности. Москва, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельскохозяйственной отрасли.
Россия в ближайшее время бесплатно передаст зерно шести странам Африки, подчеркнул президент. Эрдоган, со своей стороны, выразил готовность участвовать в переработке российского зерна для дальнейших поставок.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия всемирной организации, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Президент неоднократно указывал, что большую часть украинского зерна вывозили на Запад, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.

Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Кремле назвали договоренности по зерну многосторонним процессом
5 сентября, 12:23
 
РоссияТурцияВладимир ПутинАлександр ГрушкоРеджеп Тайип ЭрдоганООНСочиЭкономикаМоскваЗерновая сделка
 
 
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