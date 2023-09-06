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В Казахстане 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 06.09.2023
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09:37 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/yazva-1894450278.html
В Казахстане 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
В Казахстане 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 06.09.2023
В Казахстане 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Пятнадцать человек попали в больницу в Акмолинской области на севере Казахстана в результате вспышки сибирской язвы, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:37
2023-09-06T09:37
происшествия
акмолинская область
казахстан
сибирская язва
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АСТАНА, 6 сен – РИА Новости. Пятнадцать человек попали в больницу в Акмолинской области на севере Казахстана в результате вспышки сибирской язвы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. Вспышка сибирской язвы была зафиксирована в селе Ушкарасу 26 августа, 31 августа в населенном пункте был объявлен карантин. По данным минздрава, заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировкой к месту утилизации мяса больных животных. "В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву… Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение центральной райбольницы города Есиль Есильского района Акмолинской области с диагнозом "сибирская язва". Состояние больных средней степени тяжести, они получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении. В релизе ведомства отмечено, что под медицинским наблюдением находятся 35 контактных лиц. Санитарная служба проводит противоэпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы. Заключительная дезинфекция проведена во всех обследованных очагах, указали в пресс-службе.
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акмолинская область
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происшествия, акмолинская область, казахстан, сибирская язва
Происшествия, Акмолинская область, Казахстан, Сибирская язва
В Казахстане 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

На севере Казахстана 15 человек попали в больницу из-за вспышки сибирской язвы

© Depositphotos.com / LyazaTretyakovaАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Depositphotos.com / LyazaTretyakova
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 6 сен – РИА Новости. Пятнадцать человек попали в больницу в Акмолинской области на севере Казахстана в результате вспышки сибирской язвы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Вспышка сибирской язвы была зафиксирована в селе Ушкарасу 26 августа, 31 августа в населенном пункте был объявлен карантин. По данным минздрава, заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировкой к месту утилизации мяса больных животных.
«
"В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву… Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение центральной райбольницы города Есиль Есильского района Акмолинской области с диагнозом "сибирская язва". Состояние больных средней степени тяжести, они получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении.
В релизе ведомства отмечено, что под медицинским наблюдением находятся 35 контактных лиц.
Санитарная служба проводит противоэпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы. Заключительная дезинфекция проведена во всех обследованных очагах, указали в пресс-службе.
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ПроисшествияАкмолинская областьКазахстанСибирская язва
 
 
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