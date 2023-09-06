https://ria.ru/20230906/yazva-1894450278.html

В Казахстане 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

В Казахстане 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву - РИА Новости, 06.09.2023

В Казахстане 15 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Пятнадцать человек попали в больницу в Акмолинской области на севере Казахстана в результате вспышки сибирской язвы, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:37

2023-09-06T09:37

2023-09-06T09:37

происшествия

акмолинская область

казахстан

сибирская язва

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АСТАНА, 6 сен – РИА Новости. Пятнадцать человек попали в больницу в Акмолинской области на севере Казахстана в результате вспышки сибирской язвы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. Вспышка сибирской язвы была зафиксирована в селе Ушкарасу 26 августа, 31 августа в населенном пункте был объявлен карантин. По данным минздрава, заболевание людей связано с контактом, разделкой, участием в забое, транспортировкой к месту утилизации мяса больных животных. "В Акмолинской области среди населения зарегистрировано 15 случаев заболевания с подозрением на сибирскую язву… Все заболевшие госпитализированы в инфекционное отделение центральной райбольницы города Есиль Есильского района Акмолинской области с диагнозом "сибирская язва". Состояние больных средней степени тяжести, они получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении. В релизе ведомства отмечено, что под медицинским наблюдением находятся 35 контактных лиц. Санитарная служба проводит противоэпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия по локализации очага сибирской язвы. Заключительная дезинфекция проведена во всех обследованных очагах, указали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230901/yazva-1893717791.html

акмолинская область

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, акмолинская область, казахстан, сибирская язва