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Явка на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45 процента - РИА Новости, 06.09.2023
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23:26 06.09.2023
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Явка на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45 процента
Явка на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45 процента - РИА Новости, 06.09.2023
Явка на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45 процента
Явка избирателей на пятый день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:26
2023-09-06T23:26
в мире
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
госдума рф
единый день голосования в россии
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей на пятый день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. Ранее заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская говорила, что жители Луганской Народной Республики активно участвуют в досрочном голосовании. "Результаты явки избирателей на выборах в Луганской Народной Республике по состоянию на 20.00 6 сентября 2023 года - 25,45%", - сказали в избиркоме ЛНР. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
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в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Единый день голосования в России
Явка на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45 процента

На выборах в Народный совет ЛНР на пятый день явка составила 25,45 процента

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкИзбиратель во время досрочного голосования
Избиратель во время досрочного голосования - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Избиратель во время досрочного голосования. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей на пятый день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР.
Ранее заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская говорила, что жители Луганской Народной Республики активно участвуют в досрочном голосовании.
«
"Результаты явки избирателей на выборах в Луганской Народной Республике по состоянию на 20.00 6 сентября 2023 года - 25,45%", - сказали в избиркоме ЛНР.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
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Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФЕдиный день голосования в России
 
 
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