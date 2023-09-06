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Явка на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45 процента

Явка на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45 процента - РИА Новости, 06.09.2023

Явка на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45 процента

Явка избирателей на пятый день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:26

2023-09-06T23:26

2023-09-06T23:26

в мире

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

госдума рф

единый день голосования в россии

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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей на пятый день досрочного голосования на выборах в Народный совет ЛНР составила 25,45%, сообщили РИА Новости в избиркоме ЛНР. Ранее заместитель председателя избиркома ЛНР Марианна Сумская говорила, что жители Луганской Народной Республики активно участвуют в досрочном голосовании. "Результаты явки избирателей на выборах в Луганской Народной Республике по состоянию на 20.00 6 сентября 2023 года - 25,45%", - сказали в избиркоме ЛНР. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области.

луганская народная республика

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донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, госдума рф, единый день голосования в россии