https://ria.ru/20230906/yavka-1894633090.html

На выборах в Херсонскую облдуму проголосовали более половины избирателей

На выборах в Херсонскую облдуму проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 06.09.2023

На выборах в Херсонскую облдуму проголосовали более половины избирателей

Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 50,06% по результатам пятого дня досрочного голосования, сообщила в среду журналистам председатель РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:52

2023-09-06T20:52

2023-09-06T20:52

херсонская область

россия

единый день голосования в россии

голосование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893390463_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_efec88a55dec022f42120cf510a8d9f6.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 50,06% по результатам пятого дня досрочного голосования, сообщила в среду журналистам председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова. "На сегодняшний день явка составила 50,06%, и отдельно по Геническому избирательному округу явка составила почти 19% (18,94% - ред.)", - сказала Захарова. Она отметила, что с участковыми комиссиями выезжают также общественные наблюдатели, а также наблюдатели от политических партий. "Все они фиксируют, что нарушений на участках нет, жалоб в избирательные комиссии также не поступало, и это свидетельствует о том, что наши избирательный процесс легитимен", - заявила Захарова. Она добавила, что в большинстве случаев документом, удостоверяющим личность, который предоставляют избиратели в Херсонской области, являются паспорт гражданина Российской Федерации, то есть большое количество жителей региона уже являются полноценными гражданами и имеют на руках паспорт гражданина России.

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

херсонская область , россия, единый день голосования в россии, голосование