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На выборах в Херсонскую облдуму проголосовали более половины избирателей
На выборах в Херсонскую облдуму проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 06.09.2023
На выборах в Херсонскую облдуму проголосовали более половины избирателей
Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 50,06% по результатам пятого дня досрочного голосования, сообщила в среду журналистам председатель РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:52
2023-09-06T20:52
2023-09-06T20:52
херсонская область
россия
единый день голосования в россии
голосование
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 50,06% по результатам пятого дня досрочного голосования, сообщила в среду журналистам председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова. "На сегодняшний день явка составила 50,06%, и отдельно по Геническому избирательному округу явка составила почти 19% (18,94% - ред.)", - сказала Захарова. Она отметила, что с участковыми комиссиями выезжают также общественные наблюдатели, а также наблюдатели от политических партий. "Все они фиксируют, что нарушений на участках нет, жалоб в избирательные комиссии также не поступало, и это свидетельствует о том, что наши избирательный процесс легитимен", - заявила Захарова. Она добавила, что в большинстве случаев документом, удостоверяющим личность, который предоставляют избиратели в Херсонской области, являются паспорт гражданина Российской Федерации, то есть большое количество жителей региона уже являются полноценными гражданами и имеют на руках паспорт гражданина России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, единый день голосования в россии, голосование
Херсонская область , Россия, Единый день голосования в России, Голосование
На выборах в Херсонскую облдуму проголосовали более половины избирателей
Явка на выборах депутатов Херсонской областной думы составила 50,06 процента