https://ria.ru/20230906/vystavka-1894512566.html

Выставка "Развитие железных дорог в России" останется в Красноярском крае

Выставка "Развитие железных дорог в России" останется в Красноярском крае - РИА Новости, 06.09.2023

Выставка "Развитие железных дорог в России" останется в Красноярском крае

Выставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых" останется в Красноярске и будет "путешествовать" по территориям... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T13:42

2023-09-06T13:42

2023-09-06T14:50

красноярск

россия

красноярский край

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

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КРАСНОЯРСК, 6 сен – РИА Новости. Выставка "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых" останется в Красноярске и будет "путешествовать" по территориям региона, сообщил журналистам председатель наблюдательного совета фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова. В среду состоялось открытие передвижной стендовой выставки "Развитие железных дорог в России под покровительством Императорского дома Романовых". Выставка уже экспонировалась в Тюмени, Омске и Иркутске. После Красноярска проект последует в Читу, Владивосток, Хабаровск и Киров. Организаторы выставки подчеркнули, что благодаря железной дороге Красноярск стал важнейшим узлом Транссиба, а его население увеличилось в два раза. Кроме того, выросли такие города, как Боготол, Ачинск, Канск. Организатором экспозиции выступает ЕСПО при поддержке Института всеобщей истории РАН и ОАО "РЖД". "Мы почти год готовили эту выставку, посвященную железным дорогам, Транссибирской магистрали. Мы привезли и дарим эту выставку региону, и она будет путешествовать по всем учреждениям, учебным заведениям, школам и различным административным единицам", - сказала Громова. По ее словам, в будущем экспозиция может быть размещена стационарно на вокзале.

https://ria.ru/20230906/proekt-1894504814.html

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Варвара Скокшина

красноярск, россия, красноярский край, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, ржд, российская академия наук