https://ria.ru/20230906/vystavka-1894456664.html

Выставка "Освобождение. 1943" открылась в Донецке

Выставка "Освобождение. 1943" открылась в Донецке - РИА Новости, 06.09.2023

Выставка "Освобождение. 1943" открылась в Донецке

Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение" открылась в Донецком республиканском краеведческом музее и Художественном музее "Арт-Донбасс"... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:00

2023-09-06T12:00

2023-09-06T12:00

донецк

донбасс

роман карманов

президентский фонд культурных инициатив

донецкая народная республика

социальный навигатор

освобождение 1943

донской государственный технический университет

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ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Фотографическая выставка мультимедийного проекта "Освобождение" открылась в Донецком республиканском краеведческом музее и Художественном музее "Арт-Донбасс" Донецка. Экспозиция будет демонстрироваться до конца сентября.Это шестая остановка в дорожной карте проекта – ранее он был презентован в музее-панораме "Сталинградская битва", Луганском государственном университете им. Владимира Даля, Донском государственном техническом университете в Ростове-на-Дону, Орловском краеведческом музее, Белгородском государственном университете. Фотовыставки посетили уже свыше 200 тыс. человек, большинство из них – студенты и преподаватели вузов. Также экспонаты проекта об освобождении Донбасса можно увидеть в формате фотолент на сайте РИА Новости и в видеоролике на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре, 4, в Москве.Уникальный мультимедийный проект "Освобождение" посвящен истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков и реализуется агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его основе лежит богатейший фотоархив Совинформбюро 1941-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня".Важной частью цикла является и подкаст из 14 эпизодов, которые публикуются на сайте РИА Новости ежемесячно."Презентация мультимедийного проекта "Освобождение" — очень своевременная, значимая инициатива, – считает генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. — Шестая выставка открывается в Донецке — городе, где правду о событиях Великой Отечественной войны действительно хотят знать. Экспозиции, рассказывающие об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков, уже проходят в ряде регионов, где пользуются заслуженной популярностью у посетителей. Уверен, что и у жителей Донецка выставка найдет живой отклик. О событиях истории авторы рассказывают с помощью самых современных инструментов медиа. В такой форме факты и военные сводки не выглядят скучным учебником, а значит обязательно достигнут своей цели — вызовут большой интерес к истории, прежде всего среди молодёжи"."Военная фотография отличается от всех других жанров повышенной эмоциональной нагрузкой, соприсутствием и сопереживанием происходящим событиям. Это дает возможность зрителю увидеть войну с самых разных сторон, – отметила генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Марина Максимчук. – Фотографы, порой рискуя своей жизнью, донесли до нас подвиг павших и оставшихся в живых, известных и неизвестных солдат, слезы, боль, терпение и торжество человеческого духа. Мы благодарны фронтовым корреспондентам, которые сохранили для будущих поколений память о событиях Великой Отечественной войны, память о героических соотечественниках, освобождавших Донбасс в далеком 1943 году"."8 сентября – памятный день для всех дончан, День освобождения Донбасса, – напомнила директор Художественного музея "Арт-Донбасс" Екатерина Калиниченко. – В торжественный и одновременно скорбный день мы склоняем головы перед памятью тех, кто ценой собственной жизни защитил человечество от фашизма. Память о войне живёт в каждом доме, в сердце каждого, кто пережил эти страшные годы, в сердцах их родных и близких, в каждом могильном холмике со звездой. Память живёт в нашей земле, укрывшей многих безвестных солдат и тех, кого не пощадила война. 41 день продолжались ожесточенные бои Донбасской наступательной операции, в результате которой пал гитлеровский Миус-фронт. Немцы считали его неприступным – 200 километров укреплений из стали, бетона и камня"."Мультимедийный проект "Освобождение.1943", реализуемый РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, актуален как для сохранения уникальных свидетельств доблести и отваги нашего народа, так и в деле патриотического воспитания молодёжи, – продолжила Калиниченко. – Сегодня, по прошествии многих лет, порой недостаёт нужных и верных слов, чтобы выразить благодарность людям, ушедшим на фронт, и героям тыла, трудившимся на полях во имя нашего родного Донбасса. Фотовыставка способна передать состояние того времени, пробудить чувства и эмоции, вызвать переживания. Каждая из фотографий в экспозиции имеет свою историю, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. Всё это необходимо для укрепления связи поколений и формирования национального самосознания. Только тот народ, который знает и чтит свою историю, имеет право и возможность самостоятельно строить своё будущее. Это наша история, будем же чтить память о подвиге наших дедов и прадедов. Слава ветеранам, живущим сегодня среди нас! Вечная память их товарищам, павшим в боях за освобождение Донецкого края!""Бесценные исторические фотографии корреспондентов Совинформбюро переносят нас в 1943 год, в освобождённый Донбасс. Фотовыставка рассказывает об истории героического освобождения региона и позволяет увидеть лица реальных, невыдуманных героев Победы. Мы хотели побудить каждого вспомнить историю своей семьи и, возможно, даже найти близких среди бойцов Красной Армии, партизан или подпольщиков, простых жителей, возродивших впоследствии свой родной, казалось бы, выжженный до неузнаваемости край", – подчеркнул заместитель начальника управления проектов в области образования медиагруппы "Россия сегодня" Геннадий Клюшкин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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