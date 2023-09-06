https://ria.ru/20230906/vpn-1894535292.html

Хинштейн высказался о возможном запрете VPN-сервисов

Хинштейн высказался о возможном запрете VPN-сервисов - РИА Новости, 06.09.2023

Хинштейн высказался о возможном запрете VPN-сервисов

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что запрещать VPN-сервисы нельзя. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:51

2023-09-06T14:51

2023-09-06T14:51

россия

александр хинштейн

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

совет федерации рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что запрещать VPN-сервисы нельзя. Руководителю Роскомнадзора Андрею Липову было направлено обращение с просьбой проверить выполнение VPN-сервисами законодательства России в официальном магазине приложений для системы Android RuStore и при необходимости заблокировать эти сервисы, сообщил РИА Новости зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин. "Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов", - написал депутат в своём телеграм-канале. "Большинство создателей таких сервисов собирают персональные данные и историю активности пользователей, после чего могут их передавать третьим лицам. Важно систематически доносить это до людей. Блокировками эту проблему не решить", - объяснил депутат. Парламентарий отметил, что те, кто пользуется VPN-сервисами, не до конца осознают или не знают о рисках для их цифровой безопасности.

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россия, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф