https://ria.ru/20230906/udar-1894443017.html

"Они сгорят". В США предупредили о следующем ударе России на Украине

"Они сгорят". В США предупредили о следующем ударе России на Украине - РИА Новости, 06.09.2023

"Они сгорят". В США предупредили о следующем ударе России на Украине

Американские танки M1A1 Abrams будут уничтожены так же, как и британские Challenger 2 на Украине, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:05

2023-09-06T09:05

2023-09-06T09:58

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американские танки M1A1 Abrams будут уничтожены так же, как и британские Challenger 2 на Украине, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Эти танки могли бы склонить чашу весов в пользу Украины, но в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит "Абрамс"", — указал эксперт.Обозреватель также отметил, что с момента поставок бронетехники из Соединенного королевства ВСУ усердно старались скрывать передвижения британской техники до недавнего инцидента с уничтожением бронемашины, которое лишило Министерство обороны Великобритании возможности заявлять, что их техника не ликвидировалась в ходе боевых действий.Во вторник в соцсетях появились кадры с дымящимся Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно появлялись новости о поражении немецких танков Leopard.Украинские войска 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений за несколько месяцев наступления, не достигнув своих целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20230906/shag-1894431439.html

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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины, нато, m1 abrams