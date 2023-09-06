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"Они сгорят". В США предупредили о следующем ударе России на Украине
"Они сгорят". В США предупредили о следующем ударе России на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
"Они сгорят". В США предупредили о следующем ударе России на Украине
Американские танки M1A1 Abrams будут уничтожены так же, как и британские Challenger 2 на Украине, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:05
2023-09-06T09:05
2023-09-06T09:58
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Американские танки M1A1 Abrams будут уничтожены так же, как и британские Challenger 2 на Украине, написал военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive."Эти танки могли бы склонить чашу весов в пользу Украины, но в какой-то момент мы, вероятно, увидим видео того, как горит "Абрамс"", — указал эксперт.Обозреватель также отметил, что с момента поставок бронетехники из Соединенного королевства ВСУ усердно старались скрывать передвижения британской техники до недавнего инцидента с уничтожением бронемашины, которое лишило Министерство обороны Великобритании возможности заявлять, что их техника не ликвидировалась в ходе боевых действий.Во вторник в соцсетях появились кадры с дымящимся Challenger 2. Боевую машину уничтожили в районе села Работино на Запорожском направлении. До этого неоднократно появлялись новости о поражении немецких танков Leopard.Украинские войска 4 июня начали продвижение на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружений за несколько месяцев наступления, не достигнув своих целей ни на одном из направлений.
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в мире, украина, великобритания, вооруженные силы украины, нато, m1 abrams
В мире, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, НАТО, M1 Abrams
"Они сгорят". В США предупредили о следующем ударе России на Украине
Эксперт Сучиу предсказал танкам Abrams на Украине судьбу Challenger 2