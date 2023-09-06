Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали предстоящие учения Армении и США - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 06.09.2023 (обновлено: 14:15 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894494918.html
В Кремле прокомментировали предстоящие учения Армении и США
В Кремле прокомментировали предстоящие учения Армении и США - РИА Новости, 06.09.2023
В Кремле прокомментировали предстоящие учения Армении и США
Планы Армении провести совместные учения с США вызывают в Кремле настороженность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:38
2023-09-06T14:15
армения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759291025_0:132:908:643_1920x0_80_0_0_4fb4ac614ec333e02a8350ce0c0ba5a0.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Планы Армении провести совместные учения с США вызывают в Кремле настороженность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", — сказал он.О том, что армянские миротворцы 11-20 сентября проведут учения Eagle Partner — 2023 совместно с американскими подразделениями, сегодня сообщило Минобороны республики. Главной целью маневров заявлено повышение оперативной совместимости и обмен опытом в управлении и связи.Армяно-американские учения пройдут в условиях непростых отношений между Москвой и Ереваном. На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете Repubblica заявил, что Россия якобы сама отдаляется от Южного Кавказа. В Ереване зазвучали критические заявления о миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе.Комментируя ситуацию, Песков подчеркнул, что Москва последовательно играет важную роль в стабилизации обстановки в регионе и не собирается сворачивать свою деятельность.Между Арменией и странами НАТО с декабря 2005 года действует план индивидуального партнерства. Он предполагает периодические консультации по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности и военной доктрины Армении.
https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759291025_13:43:899:708_1920x0_80_0_0_dd79e9d9e66fbd7fcbf80db85b54783f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия
Армения, Россия
В Кремле прокомментировали предстоящие учения Армении и США

Песков: предстоящие учения Армении и США вызывают настороженность

© Фото : Минобороны АрменииАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Минобороны Армении
Армянские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Планы Армении провести совместные учения с США вызывают в Кремле настороженность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", — сказал он.
О том, что армянские миротворцы 11-20 сентября проведут учения Eagle Partner — 2023 совместно с американскими подразделениями, сегодня сообщило Минобороны республики. Главной целью маневров заявлено повышение оперативной совместимости и обмен опытом в управлении и связи.
Армяно-американские учения пройдут в условиях непростых отношений между Москвой и Ереваном. На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете Repubblica заявил, что Россия якобы сама отдаляется от Южного Кавказа. В Ереване зазвучали критические заявления о миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
Комментируя ситуацию, Песков подчеркнул, что Москва последовательно играет важную роль в стабилизации обстановки в регионе и не собирается сворачивать свою деятельность.
Между Арменией и странами НАТО с декабря 2005 года действует план индивидуального партнерства. Он предполагает периодические консультации по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности и военной доктрины Армении.
Российский миротворец на блокпосту № 6 на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В Кремле резко ответили Пашиняну, заявившему об уходе России из региона
Вчера, 12:11
 
АрменияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала