https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894494918.html

В Кремле прокомментировали предстоящие учения Армении и США

В Кремле прокомментировали предстоящие учения Армении и США - РИА Новости, 06.09.2023

В Кремле прокомментировали предстоящие учения Армении и США

Планы Армении провести совместные учения с США вызывают в Кремле настороженность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:38

2023-09-06T12:38

2023-09-06T14:15

армения

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Планы Армении провести совместные учения с США вызывают в Кремле настороженность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Это вызывает настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", — сказал он.О том, что армянские миротворцы 11-20 сентября проведут учения Eagle Partner — 2023 совместно с американскими подразделениями, сегодня сообщило Минобороны республики. Главной целью маневров заявлено повышение оперативной совместимости и обмен опытом в управлении и связи.Армяно-американские учения пройдут в условиях непростых отношений между Москвой и Ереваном. На минувшей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете Repubblica заявил, что Россия якобы сама отдаляется от Южного Кавказа. В Ереване зазвучали критические заявления о миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе.Комментируя ситуацию, Песков подчеркнул, что Москва последовательно играет важную роль в стабилизации обстановки в регионе и не собирается сворачивать свою деятельность.Между Арменией и странами НАТО с декабря 2005 года действует план индивидуального партнерства. Он предполагает периодические консультации по региональной безопасности, разработку стратегии безопасности и военной доктрины Армении.

https://ria.ru/20230905/armeniya-1894260494.html

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