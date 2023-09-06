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Эксперт оценил значение военных учений Армении и США в сентябре - РИА Новости, 06.09.2023
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12:21 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894491069.html
Эксперт оценил значение военных учений Армении и США в сентябре
Эксперт оценил значение военных учений Армении и США в сентябре - РИА Новости, 06.09.2023
Эксперт оценил значение военных учений Армении и США в сентябре
Армяно-американские военные учения, которые пройдут в сентябре в Армении, приобретают иной контекст на фоне кризиса в отношениях между Москвой и Ереваном,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:21
2023-09-06T12:21
армения
россия
ваагн хачатурян
в мире
сша
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ЕРЕВАН, 6 сен – РИА Новости. Армяно-американские военные учения, которые пройдут в сентябре в Армении, приобретают иной контекст на фоне кризиса в отношениях между Москвой и Ереваном, считает руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян. Ранее в пресс-службе минобороны Армении сообщили, что эти учения - уже не первые в этом ряду - пройдут пройдут в сентябре, их цель - повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий. Во вторник президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, назначив его послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия. По словам эксперта, сами учения были запланированы заранее, и поэтому нельзя утверждать, что их специально решили проводить именно сейчас, когда очевиден кризис в армяно-российских отношениях. "Другое дело, что на фоне претензий в адрес РФ со стороны высшего руководства Армении, обвинений в том, что Россия не выполняет свои союзнические обязательства и уходит из региона, что было ошибкой выстраивать систему безопасности полностью на основании союзных отношений с Россией, нынешние учения приобретают совершенно другой контекст, особенно в глазах российской стороны", - сказал Халатян РИА Новости. По его мнению, нынешнее руководство Армении взяло курс на пересмотр союзных отношений с Россией. "Этому в определенной степени способствует и политика самой Москвы, которая исходя из хороших отношений как с Ереваном, так и с Баку не хочет занимать жесткую позицию по фактам агрессии Азербайджана против Армении, что используется властями и прозападными силами для внушения обществу, что союз с Россией себя не оправдал и Армении надо искать новых союзников", - считает эксперт. Он добавил, что в данном случае прозападные силы считают, что сбалансировать систему безопасности Армении должны резкий дрейф в сторону Запада и нормализация отношений с Турцией любой ценой. "Но пока что мы видим со стороны армянских властей определенные шаги, заявления, но окончательного пересмотра или отказа от союзных отношений нет, и здесь очень многое будет зависеть от политики России, как она будет реагировать и на проблему безопасности Армении, в целом и на внутриполитические процессы в Армении", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20230906/ucheniya-1894439985.html
https://ria.ru/20230905/napryazhennost-1894384125.html
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армения, россия, ваагн хачатурян, в мире, сша
Армения, Россия, Ваагн Хачатурян, В мире, США
Эксперт оценил значение военных учений Армении и США в сентябре

Эксперт: учения Армении и США получили иной контекст из-за кризиса с Россией

© Фото : Минобороны АрменииАрмянский военнослужащий
Армянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Минобороны Армении
Армянский военнослужащий. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 сен – РИА Новости. Армяно-американские военные учения, которые пройдут в сентябре в Армении, приобретают иной контекст на фоне кризиса в отношениях между Москвой и Ереваном, считает руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.
Ранее в пресс-службе минобороны Армении сообщили, что эти учения - уже не первые в этом ряду - пройдут пройдут в сентябре, их цель - повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий. Во вторник президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, назначив его послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия.
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По словам эксперта, сами учения были запланированы заранее, и поэтому нельзя утверждать, что их специально решили проводить именно сейчас, когда очевиден кризис в армяно-российских отношениях.
"Другое дело, что на фоне претензий в адрес РФ со стороны высшего руководства Армении, обвинений в том, что Россия не выполняет свои союзнические обязательства и уходит из региона, что было ошибкой выстраивать систему безопасности полностью на основании союзных отношений с Россией, нынешние учения приобретают совершенно другой контекст, особенно в глазах российской стороны", - сказал Халатян РИА Новости.
По его мнению, нынешнее руководство Армении взяло курс на пересмотр союзных отношений с Россией. "Этому в определенной степени способствует и политика самой Москвы, которая исходя из хороших отношений как с Ереваном, так и с Баку не хочет занимать жесткую позицию по фактам агрессии Азербайджана против Армении, что используется властями и прозападными силами для внушения обществу, что союз с Россией себя не оправдал и Армении надо искать новых союзников", - считает эксперт.
Он добавил, что в данном случае прозападные силы считают, что сбалансировать систему безопасности Армении должны резкий дрейф в сторону Запада и нормализация отношений с Турцией любой ценой. "Но пока что мы видим со стороны армянских властей определенные шаги, заявления, но окончательного пересмотра или отказа от союзных отношений нет, и здесь очень многое будет зависеть от политики России, как она будет реагировать и на проблему безопасности Армении, в целом и на внутриполитические процессы в Армении", - сказал эксперт.
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