Эксперт оценил значение военных учений Армении и США в сентябре
Эксперт: учения Армении и США получили иной контекст из-за кризиса с Россией
Армянский военнослужащий. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 сен – РИА Новости. Армяно-американские военные учения, которые пройдут в сентябре в Армении, приобретают иной контекст на фоне кризиса в отношениях между Москвой и Ереваном, считает руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.
Ранее в пресс-службе минобороны Армении сообщили, что эти учения - уже не первые в этом ряду - пройдут пройдут в сентябре, их цель - повышение оперативной совместимости в рамках миротворческих миссий. Во вторник президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал постпреда страны в ОДКБ Виктора Биягова, назначив его послом в Нидерландах и представителем в Организации по запрещению химического оружия.
По словам эксперта, сами учения были запланированы заранее, и поэтому нельзя утверждать, что их специально решили проводить именно сейчас, когда очевиден кризис в армяно-российских отношениях.
"Другое дело, что на фоне претензий в адрес РФ со стороны высшего руководства Армении, обвинений в том, что Россия не выполняет свои союзнические обязательства и уходит из региона, что было ошибкой выстраивать систему безопасности полностью на основании союзных отношений с Россией, нынешние учения приобретают совершенно другой контекст, особенно в глазах российской стороны", - сказал Халатян РИА Новости.
По его мнению, нынешнее руководство Армении взяло курс на пересмотр союзных отношений с Россией. "Этому в определенной степени способствует и политика самой Москвы, которая исходя из хороших отношений как с Ереваном, так и с Баку не хочет занимать жесткую позицию по фактам агрессии Азербайджана против Армении, что используется властями и прозападными силами для внушения обществу, что союз с Россией себя не оправдал и Армении надо искать новых союзников", - считает эксперт.
Он добавил, что в данном случае прозападные силы считают, что сбалансировать систему безопасности Армении должны резкий дрейф в сторону Запада и нормализация отношений с Турцией любой ценой. "Но пока что мы видим со стороны армянских властей определенные шаги, заявления, но окончательного пересмотра или отказа от союзных отношений нет, и здесь очень многое будет зависеть от политики России, как она будет реагировать и на проблему безопасности Армении, в целом и на внутриполитические процессы в Армении", - сказал эксперт.