Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы оружии на российском судне - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/sudno-1894421673.html
В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы оружии на российском судне
В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы оружии на российском судне - РИА Новости, 06.09.2023
В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы оружии на российском судне
Власти ЮАР опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для РФ. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T00:20
2023-09-06T00:20
в мире
юар
россия
сирил рамафоса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148002/29/1480022900_0:0:5473:3080_1920x0_80_0_0_fccdbe38a66a8c4f6e6765fd4e4b7411.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Власти ЮАР опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для РФ. В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Посол США в ЮАР Рубен Бригети, ссылаясь на прибытие судна на базу южноафриканских ВМС Саймонстаун, заявил, что республика якобы поставляет вооружение российской армии. Судно пробыло на базе с 6 по 8 декабря, по словам Бригети, в США уверены, что на него якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего оно вернулось в Россию. Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. Как сообщил МИД ЮАР, посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. В августе независимая комиссия, созданная для расследования таких утверждений, не получила доказательств, подтверждающих поставку оружия. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 3 сентября заявил, что результаты расследования показали отсутствие каких-либо доказательств перевозки оружия для РФ на Lady R. По его словам, в ходе расследования комиссия посетила базу Саймонстаун и получила показания почти 50 человек, также были изучены более 100 документов. "Товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны, которое было заказано компанией Armscor (агентство по закупкам оружия министерства обороны ЮАР - ред.) и ожидалось с 2018 года", - говорится в отчете комиссии. Согласно отчету, доставка оборудования перенеслась из-за пандемии и конфликта на Украине. Отмечается, что ЮАР не имела никакого контроля при выборе судна. "Несмотря на некоторые слухи о том, что на Lady R было погружено какое-то оборудование или оружие, комиссия (по расследованию - ред.) не нашла никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Имеющиеся доказательства лишь подтвердили факт выгрузки и отсутствие загрузки", - указывается в отчете.
https://ria.ru/20230511/oruzhie-1871145792.html
https://ria.ru/20230824/otnosheniya-1892101130.html
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148002/29/1480022900_446:0:5311:3649_1920x0_80_0_0_b7d9e7a0a217f7519b8320bc10d637da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юар, россия, сирил рамафоса
В мире, ЮАР, Россия, Сирил Рамафоса
В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы оружии на российском судне

В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне

© Fotolia / hperryВид на Кейптаун, ЮАР
Вид на Кейптаун, ЮАР - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Fotolia / hperry
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Власти ЮАР опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для РФ.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Посол США в ЮАР Рубен Бригети, ссылаясь на прибытие судна на базу южноафриканских ВМС Саймонстаун, заявил, что республика якобы поставляет вооружение российской армии. Судно пробыло на базе с 6 по 8 декабря, по словам Бригети, в США уверены, что на него якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего оно вернулось в Россию.
Вид города Претория в ЮАР - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
В ЮАР ответили на заявления посла США о поставках оружия Москве
11 мая, 20:01
Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. Как сообщил МИД ЮАР, посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. В августе независимая комиссия, созданная для расследования таких утверждений, не получила доказательств, подтверждающих поставку оружия. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 3 сентября заявил, что результаты расследования показали отсутствие каких-либо доказательств перевозки оружия для РФ на Lady R. По его словам, в ходе расследования комиссия посетила базу Саймонстаун и получила показания почти 50 человек, также были изучены более 100 документов.
"Товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны, которое было заказано компанией Armscor (агентство по закупкам оружия министерства обороны ЮАР - ред.) и ожидалось с 2018 года", - говорится в отчете комиссии.
Согласно отчету, доставка оборудования перенеслась из-за пандемии и конфликта на Украине. Отмечается, что ЮАР не имела никакого контроля при выборе судна.
"Несмотря на некоторые слухи о том, что на Lady R было погружено какое-то оборудование или оружие, комиссия (по расследованию - ред.) не нашла никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Имеющиеся доказательства лишь подтвердили факт выгрузки и отсутствие загрузки", - указывается в отчете.
Вид города Йоханнесбург, ЮАР - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Минфин ЮАР заявил о росте экономического сотрудничества с Россией
24 августа, 22:20
 
В миреЮАРРоссияСирил Рамафоса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала