В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы оружии на российском судне
В ЮАР опубликовали доклад по делу о якобы перевозке оружия на российском судне
Вид на Кейптаун, ЮАР. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Власти ЮАР опубликовали официальный доклад независимой комиссии по делу о российском судне Lady R, на котором якобы перевозили оружие для РФ.
В декабре 2022 года российское судно Lady R пришвартовывалось в ЮАР. Посол США в ЮАР Рубен Бригети, ссылаясь на прибытие судна на базу южноафриканских ВМС Саймонстаун, заявил, что республика якобы поставляет вооружение российской армии. Судно пробыло на базе с 6 по 8 декабря, по словам Бригети, в США уверены, что на него якобы "грузили оружие и боеприпасы", после чего оно вернулось в Россию.
Власти ЮАР заявили, что утверждения Бригети не содержат никаких доказательств. Как сообщил МИД ЮАР, посол США после официального протеста со стороны ведомства признал, что перешел черту, и извинился. В августе независимая комиссия, созданная для расследования таких утверждений, не получила доказательств, подтверждающих поставку оружия. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 3 сентября заявил, что результаты расследования показали отсутствие каких-либо доказательств перевозки оружия для РФ на Lady R. По его словам, в ходе расследования комиссия посетила базу Саймонстаун и получила показания почти 50 человек, также были изучены более 100 документов.
"Товары, доставленные судном Lady R в город Саймонстаун, представляли собой оборудование, запрошенное Южноафриканскими национальными силами обороны, которое было заказано компанией Armscor (агентство по закупкам оружия министерства обороны ЮАР - ред.) и ожидалось с 2018 года", - говорится в отчете комиссии.
Согласно отчету, доставка оборудования перенеслась из-за пандемии и конфликта на Украине. Отмечается, что ЮАР не имела никакого контроля при выборе судна.
"Несмотря на некоторые слухи о том, что на Lady R было погружено какое-то оборудование или оружие, комиссия (по расследованию - ред.) не нашла никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Имеющиеся доказательства лишь подтвердили факт выгрузки и отсутствие загрузки", - указывается в отчете.