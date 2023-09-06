https://ria.ru/20230906/sputniki-1894584712.html
Минцифры проработает решения для борьбы с попытками заглушить спутники
Минцифры проработает решения для борьбы с попытками заглушить спутники - РИА Новости, 06.09.2023
Минцифры проработает решения для борьбы с попытками заглушить спутники
Минцифры совместно с другими ведомствами принимают решения, чтобы противодействовать попыткам украинской стороны препятствовать распространению телерадиосигнала РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T17:15
2023-09-06T17:15
2023-09-06T17:15
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минцифры совместно с другими ведомствами принимают решения, чтобы противодействовать попыткам украинской стороны препятствовать распространению телерадиосигнала на территории РФ, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев журналистам. "Для нас сейчас, наверное, более актуально, что украинская сторона пытается глушить прием на наших спутниках. Там не вопрос защиты сейчас актуальный, а вопрос попытки противодействовать распространению телерадиосигнала на нашей территории, на наших спутниках", - сказал Шадаев. Он также добавил, что "министерство работает. Все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства". Шадаев уточнил, что "глушат просто наш космический аппарат, транспондеры, которые обеспечивают распространение". "Они пытаются со своей территории создать помехи для их работы", - сказал министр.
https://ria.ru/20230412/sputniki-1864641181.html
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максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), космос - риа наука
Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Космос - РИА Наука
Минцифры проработает решения для борьбы с попытками заглушить спутники
Минцифры проработает решения для борьбы с попытками заглушить спутники России
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минцифры совместно с другими ведомствами принимают решения, чтобы противодействовать попыткам украинской стороны препятствовать распространению телерадиосигнала на территории РФ, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев журналистам.
"Для нас сейчас, наверное, более актуально, что украинская сторона пытается глушить прием на наших спутниках. Там не вопрос защиты сейчас актуальный, а вопрос попытки противодействовать распространению телерадиосигнала на нашей территории, на наших спутниках", - сказал Шадаев.
Он также добавил, что "министерство работает. Все решения приняты, они находятся в контуре другого ведомства".
Шадаев уточнил, что "глушат просто наш космический аппарат, транспондеры, которые обеспечивают распространение". "Они пытаются со своей территории создать помехи для их работы", - сказал министр.
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