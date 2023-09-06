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Украинский генерал назвал обстановку на восточном участке фронта сложной - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:24 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894460388.html
Украинский генерал назвал обстановку на восточном участке фронта сложной
Украинский генерал назвал обстановку на восточном участке фронта сложной - РИА Новости, 06.09.2023
Украинский генерал назвал обстановку на восточном участке фронта сложной
Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной обстановку на восточном участке фронта, отметив непрекращающееся... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:24
2023-09-06T10:24
специальная военная операция на украине
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной обстановку на восточном участке фронта, отметив непрекращающееся стремление российской стороны освободить всю территорию Донбасса. Слова Сырского приводит телеграм-канал сухопутных войск Украины"Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР – ред.)", - заявил Сырский. По словам Сырского, на артемовском направлении продолжаются ожесточенные бои. "В таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, которые возникают с его стороны. Именно решению этих вопросов была посвящена моя работа в воинских частях оперативно-тактического управления Лиман и Соледар", - добавил Сырский. Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Пи этом, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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украина, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский генерал назвал обстановку на восточном участке фронта сложной

Украинский генерал Сырский назвал обстановку на восточном участке фронта сложной

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский назвал сложной обстановку на восточном участке фронта, отметив непрекращающееся стремление российской стороны освободить всю территорию Донбасса. Слова Сырского приводит телеграм-канал сухопутных войск Украины
"Оперативная обстановка на восточных направлениях остается сложной. Противник не оставляет свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР – ред.)", - заявил Сырский.
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По словам Сырского, на артемовском направлении продолжаются ожесточенные бои.
"В таких непростых условиях необходимо принимать мгновенные и правильные решения, реагируя на изменения в характере действий противника и угрозы, которые возникают с его стороны. Именно решению этих вопросов была посвящена моя работа в воинских частях оперативно-тактического управления Лиман и Соледар", - добавил Сырский.
Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
По данным Минобороны РФ на начало сентября, с начала контрнаступления ВСУ потеряли более 66 тысяч человек и 7,6 тысячи единиц вооружения, включая немецкие танки Leopard, французские AMX и американские БМП Bradley. Появились сообщения о первом уничтоженном британском танке Challenger 2. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а США начали поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Пи этом, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:10
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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