https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894436330.html

Эксперт рассказал, как Киев пытается предотвратить прорыв под Купянском

Эксперт рассказал, как Киев пытается предотвратить прорыв под Купянском - РИА Новости, 06.09.2023

Эксперт рассказал, как Киев пытается предотвратить прорыв под Купянском

Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T07:32

2023-09-06T07:32

2023-09-06T07:32

специальная военная операция на украине

киев

харьковская область

луганская народная республика

андрей марочко

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей линии обороны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районы населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства с целью недопущения прорыва своих оборонительных позиций на этом участке", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что фиксируется также установка минных заграждений по направлению к населенным пунктам Ковшаровка и Сеньково.

https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894432269.html

киев

харьковская область

луганская народная республика

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киев, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность