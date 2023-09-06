https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894436330.html
Эксперт рассказал, как Киев пытается предотвратить прорыв под Купянском
Эксперт рассказал, как Киев пытается предотвратить прорыв под Купянском - РИА Новости, 06.09.2023
Эксперт рассказал, как Киев пытается предотвратить прорыв под Купянском
Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:32
2023-09-06T07:32
2023-09-06T07:32
специальная военная операция на украине
киев
харьковская область
луганская народная республика
андрей марочко
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Украинское командование перебрасывает дополнительные силы в районы Песчаного, Берестового и Стельмаховки в Харьковской области, чтобы не допустить прорыва своей линии обороны, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районы населенных пунктов Песчаное, Берестовое и Стельмаховка украинское командование в спешном порядке перебрасывает дополнительные силы и средства с целью недопущения прорыва своих оборонительных позиций на этом участке", - сообщил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочко отметил, что фиксируется также установка минных заграждений по направлению к населенным пунктам Ковшаровка и Сеньково.
https://ria.ru/20230906/spetsoperatsiya-1894432269.html
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киев, харьковская область, луганская народная республика, андрей марочко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Безопасность
Эксперт рассказал, как Киев пытается предотвратить прорыв под Купянском
Марочко: Киев спешно пытается не допустить прорыва на Купянском направлении