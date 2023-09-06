https://ria.ru/20230906/smertnost-1894620882.html
Власти Дагестана сообщили о снижении младенческой смертности в регионе
Власти Дагестана сообщили о снижении младенческой смертности в регионе - РИА Новости, 06.09.2023
Власти Дагестана сообщили о снижении младенческой смертности в регионе
Показатель младенческой смертности в Дагестане за семь месяцев 2023 года снизился более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:36
2023-09-06T19:36
2023-09-06T19:50
общество
здоровье - общество
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МАХАЧКАЛА, 6 сен - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в Дагестане за семь месяцев 2023 года снизился более чем в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов. "По сведениям премьера-министра, за семь месяцев 2023 года (в Дагестане) умерло 102 ребенка в возрасте до одного года, за такой же период в 2022 году – 165 младенцев", - говорится в релизе пресс-службы правительства региона по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий в сфере здравоохранения. Среди причин, позволивших изменить ситуацию к лучшему, были обозначены принятые меры по повышению ранней выявляемости заболеваний у детей, а также по повышению уровня квалификации врачей и медперсонала.
https://ria.ru/20230822/smertnost-1891610446.html
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общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Власти Дагестана сообщили о снижении младенческой смертности в регионе
В Дагестане заявили о значительном снижении младенческой смертности в регионе