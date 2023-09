https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html

Россия строит троянского коня

Мировые СМИ с подачи New York Times усердно обсуждают тему возможной встречи президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Тон публикаций тревожен."Шокирующая новость для США и стран Европы", — сокрушается New York Times. Сотрудничество России и КНДР "развернет ситуацию на Украине на 180 градусов", — волнуется The Guardian. Washington Post обильно цитирует выступление координатора Совета по нацбезопасности США: " <…> КНДР продолжает рассматривать возможность военного снабжения военных операций России на Украине, — полагает Джон Кирби. — По условиям возможных соглашений (КНДР и России) Россия может получить значительное количество разных видов вооружений, которые российские военные смогут использовать на Украине".Северная Корея не раз опровергала вбросы американцев о поставках оружия России. МИД России назвал их клеветой и абсурдом. Однако всем очевидно, что запасы вооружений там действительно скопились огромные: последний раз страна воевала 70 лет назад, но все это время совершенствовала свою оборону.Важно понимать, что подавляющая часть северокорейских запасов — это советские снаряды и ракеты, которые как родные могут совмещаться с российскими системами вооружений. Дешево, сердито, надежно — и все это на фоне изрядного опустошения западных арсеналов, которые явно не были рассчитаны на то, что украинцы будут полтора года стрелять в белый свет как в копеечку.Западные СМИ напоминают, что этим летом Северную Корею посетил министр обороны Сергей Шойгу. Он привез Ким Чен Ыну письмо от Путина и ознакомился с последними достижениями КНДР в области ракетостроения. Они оказались очень большими.Позавчера Шойгу подтвердил, что не исключает возможности совместных военных учений с КНДР: "Мы обсуждаем со всеми. Почему нет. Они же соседи. <…> Мы же проводим с нашими китайскими коллегами не просто учения — у нас совместное патрулирование". Чтобы понять, отчего так встревожились наши западные контрагенты, достаточно взглянуть на карту мира. Северная Корея самой природой заточена, чтобы быть мощным рубежом обороны России и Китая от американской агрессии с военных баз в Южной Корее и Японии.Это классический троянский конь прямо под боком у потенциальных противников — закрытая страна, в чьем распоряжении находится не то третья, не то четвертая по численности армия мира — всего около полутора миллионов военнослужащих.Военные КНДР замотивированны, наверное, лучше всех в мире — жизнь каждый день напоминает им и их семьям, кто их главный враг. Прибавьте к этому изрядный запас старых вооружений, беспрерывное производство новых и впечатляющий набор межконтинентальных баллистических ракет, способных нанести серьезный урон даже самому технологически продвинутому агрессору.При этом отношения наших стран искренни и доброжелательны. Ким Чен Ын полностью поддержал действия Путина на Украине. Лидеры встречались в 2019 году во Владивостоке. Сегодня между нашими странами вырисовываются контуры неформального военного альянса, где огромная армия КНДР удачно сочетается с новейшими военными технологиями России, предприятия ВПК дополняют друг друга, а российские военные готовы щедро делиться боевым опытом в противостоянии НАТО на Украине.Понятно, почему заскучали и нахохлились англосаксонские ястребы. Против такого лома у них нет приема. Отдельная неприятность в том, что они просто не понимают, что происходит между Россией и КНДР.Каждый раз их попытки "отменить" и бойкотировать страну приводят ровно к противоположному результату. Во-первых, такие страны сплачиваются перед лицом общего врага и начинают развивать сотрудничество, невзирая ни на какие идейные разногласия. Ким Чен Ыну совершенно все равно, разделяет ли Россия идеи чучхе. Россию, в свою очередь, не волнует углеродная нейтральность корейцев. Наличие совершенно конкретного общего врага цементирует такие отношения лучше любых формальных договоров. Союзники буквально отстреливаются спина к спине.Во-вторых, бойкот оборачивается тем, что страны получают возможность решать свои задачи в совершенно непубличном режиме, не отчитываясь перед мировым сообществом и не кланяясь коллективному Западу. Соответственно, и никаких рычагов воздействия на эти отношения у Запада не остается.Формально режим санкций против КНДР продолжает действовать — в 2011 году Россия и Китай, как члены Совбеза ООН, этот режим поддержали. В реальности Северная Корея бесперебойно снабжается из Китая и успешно дружит с Россией в области оборонки. То есть старые институты не работают, страны под санкциями создают свои собственные, работающие.Меняется все — вплоть до средств связи. Лидеры государств, как в добрые старые времена, обмениваются письмами, избегают полетов и передвигаются на поездах и автомобилях. Да, старомодно, зато безопасно и совершенно непрозрачно для западных "партнеров"."Отменив" Северную Корею еще десятилетия назад, американцы понимают сегодня, что вообще не представляют, что в этой стране делается, как она функционирует и какую реально опасность для них представляет. Сколько лет кормили мирового обывателя глупостями про то, как корейские лидеры лично расстреливают из пулеметов провинившихся сотрудников. Сколько было напридумано мемов — кстати, все они сочинялись южнокорейскими хипстерами в редакциях Сеула.Сочинили из мемов целую страну. Ухохочешься просто. А теперь в Вашингтоне осознают, что за это время КНДР превратилась в мощнейшую военную державу (армия ее по численности примерно равна американской) и эта держава крайне недружественно посматривает на американцев. С этим надо что-то делать, а что? А тут еще Пхеньян задружился с Москвой — шеф, все пропало!Пока пресс-секретарь российского президента не подтверждает встречу Путина и Ким Чен Ына. Но даже возможность ее повергла Запад в форменную панику. Значит, верным путем идем, товарищи.

