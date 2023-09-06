https://ria.ru/20230906/rossiya-1894393228.html
Россия строит троянского коня
Россия строит троянского коня - РИА Новости, 06.09.2023
Россия строит троянского коня
Мировые СМИ с подачи New York Times усердно обсуждают тему возможной встречи президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Тон публикаций тревожен. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T08:00
2023-09-06T08:00
2023-09-06T08:05
аналитика
ким чен ын
кндр (северная корея)
россия
китай
сергей шойгу
нато
оон
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/155315/43/1553154311_0:186:2877:1805_1920x0_80_0_0_db92ae6829037da0d1c064eaa8b76283.jpg
Мировые СМИ с подачи New York Times усердно обсуждают тему возможной встречи президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Тон публикаций тревожен."Шокирующая новость для США и стран Европы", — сокрушается New York Times. Сотрудничество России и КНДР "развернет ситуацию на Украине на 180 градусов", — волнуется The Guardian. Washington Post обильно цитирует выступление координатора Совета по нацбезопасности США: " <…> КНДР продолжает рассматривать возможность военного снабжения военных операций России на Украине, — полагает Джон Кирби. — По условиям возможных соглашений (КНДР и России) Россия может получить значительное количество разных видов вооружений, которые российские военные смогут использовать на Украине".Северная Корея не раз опровергала вбросы американцев о поставках оружия России. МИД России назвал их клеветой и абсурдом. Однако всем очевидно, что запасы вооружений там действительно скопились огромные: последний раз страна воевала 70 лет назад, но все это время совершенствовала свою оборону.Важно понимать, что подавляющая часть северокорейских запасов — это советские снаряды и ракеты, которые как родные могут совмещаться с российскими системами вооружений. Дешево, сердито, надежно — и все это на фоне изрядного опустошения западных арсеналов, которые явно не были рассчитаны на то, что украинцы будут полтора года стрелять в белый свет как в копеечку.Западные СМИ напоминают, что этим летом Северную Корею посетил министр обороны Сергей Шойгу. Он привез Ким Чен Ыну письмо от Путина и ознакомился с последними достижениями КНДР в области ракетостроения. Они оказались очень большими.Позавчера Шойгу подтвердил, что не исключает возможности совместных военных учений с КНДР: "Мы обсуждаем со всеми. Почему нет. Они же соседи. <…> Мы же проводим с нашими китайскими коллегами не просто учения — у нас совместное патрулирование". Чтобы понять, отчего так встревожились наши западные контрагенты, достаточно взглянуть на карту мира. Северная Корея самой природой заточена, чтобы быть мощным рубежом обороны России и Китая от американской агрессии с военных баз в Южной Корее и Японии.Это классический троянский конь прямо под боком у потенциальных противников — закрытая страна, в чьем распоряжении находится не то третья, не то четвертая по численности армия мира — всего около полутора миллионов военнослужащих.Военные КНДР замотивированны, наверное, лучше всех в мире — жизнь каждый день напоминает им и их семьям, кто их главный враг. Прибавьте к этому изрядный запас старых вооружений, беспрерывное производство новых и впечатляющий набор межконтинентальных баллистических ракет, способных нанести серьезный урон даже самому технологически продвинутому агрессору.При этом отношения наших стран искренни и доброжелательны. Ким Чен Ын полностью поддержал действия Путина на Украине. Лидеры встречались в 2019 году во Владивостоке. Сегодня между нашими странами вырисовываются контуры неформального военного альянса, где огромная армия КНДР удачно сочетается с новейшими военными технологиями России, предприятия ВПК дополняют друг друга, а российские военные готовы щедро делиться боевым опытом в противостоянии НАТО на Украине.Понятно, почему заскучали и нахохлились англосаксонские ястребы. Против такого лома у них нет приема. Отдельная неприятность в том, что они просто не понимают, что происходит между Россией и КНДР.Каждый раз их попытки "отменить" и бойкотировать страну приводят ровно к противоположному результату. Во-первых, такие страны сплачиваются перед лицом общего врага и начинают развивать сотрудничество, невзирая ни на какие идейные разногласия. Ким Чен Ыну совершенно все равно, разделяет ли Россия идеи чучхе. Россию, в свою очередь, не волнует углеродная нейтральность корейцев. Наличие совершенно конкретного общего врага цементирует такие отношения лучше любых формальных договоров. Союзники буквально отстреливаются спина к спине.Во-вторых, бойкот оборачивается тем, что страны получают возможность решать свои задачи в совершенно непубличном режиме, не отчитываясь перед мировым сообществом и не кланяясь коллективному Западу. Соответственно, и никаких рычагов воздействия на эти отношения у Запада не остается.Формально режим санкций против КНДР продолжает действовать — в 2011 году Россия и Китай, как члены Совбеза ООН, этот режим поддержали. В реальности Северная Корея бесперебойно снабжается из Китая и успешно дружит с Россией в области оборонки. То есть старые институты не работают, страны под санкциями создают свои собственные, работающие.Меняется все — вплоть до средств связи. Лидеры государств, как в добрые старые времена, обмениваются письмами, избегают полетов и передвигаются на поездах и автомобилях. Да, старомодно, зато безопасно и совершенно непрозрачно для западных "партнеров"."Отменив" Северную Корею еще десятилетия назад, американцы понимают сегодня, что вообще не представляют, что в этой стране делается, как она функционирует и какую реально опасность для них представляет. Сколько лет кормили мирового обывателя глупостями про то, как корейские лидеры лично расстреливают из пулеметов провинившихся сотрудников. Сколько было напридумано мемов — кстати, все они сочинялись южнокорейскими хипстерами в редакциях Сеула.Сочинили из мемов целую страну. Ухохочешься просто. А теперь в Вашингтоне осознают, что за это время КНДР превратилась в мощнейшую военную державу (армия ее по численности примерно равна американской) и эта держава крайне недружественно посматривает на американцев. С этим надо что-то делать, а что? А тут еще Пхеньян задружился с Москвой — шеф, все пропало!Пока пресс-секретарь российского президента не подтверждает встречу Путина и Ким Чен Ына. Но даже возможность ее повергла Запад в форменную панику. Значит, верным путем идем, товарищи.
https://ria.ru/20230904/vstrecha-1894190618.html
https://ria.ru/20230905/vstrecha-1894260895.html
https://ria.ru/20230905/sanktsii-1894274188.html
https://ria.ru/20230905/ssha-1894206274.html
https://ria.ru/20230905/bayden-1894205820.html
https://ria.ru/20230801/vizit-1887465806.html
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Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/155315/43/1553154311_87:0:2816:2047_1920x0_80_0_0_4f730dc20f70c32a23ce18fb193e4816.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
аналитика, ким чен ын, кндр (северная корея), россия, китай, сергей шойгу, нато, оон, джон кирби
Аналитика, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Россия, Китай, Сергей Шойгу, НАТО, ООН, Джон Кирби
Мировые СМИ с подачи New York Times усердно обсуждают тему возможной встречи президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Тон публикаций тревожен.
"Шокирующая новость для США
и стран Европы", — сокрушается
New York Times. Сотрудничество России и КНДР "развернет ситуацию на Украине
на 180 градусов", — волнуется
The Guardian.
СМИ: лидер КНДР намерен встретиться с Путиным в России
Washington Post обильно цитирует выступление координатора Совета по нацбезопасности США: " <…> КНДР продолжает рассматривать возможность военного снабжения военных операций России на Украине, — полагает Джон Кирби
. — По условиям возможных соглашений (КНДР и России) Россия может получить значительное количество разных видов вооружений, которые российские военные смогут использовать на Украине".
Северная Корея не раз опровергала вбросы американцев о поставках оружия России. МИД России назвал их клеветой и абсурдом. Однако всем очевидно, что запасы вооружений там действительно скопились огромные: последний раз страна воевала 70 лет назад, но все это время совершенствовала свою оборону.
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Ким Чен Ына
Важно понимать, что подавляющая часть северокорейских запасов — это советские снаряды и ракеты, которые как родные могут совмещаться с российскими системами вооружений. Дешево, сердито, надежно — и все это на фоне изрядного опустошения западных арсеналов, которые явно не были рассчитаны на то, что украинцы будут полтора года стрелять в белый свет как в копеечку.
Западные СМИ напоминают, что этим летом Северную Корею посетил министр обороны Сергей Шойгу
. Он привез Ким Чен Ыну письмо от Путина и ознакомился с последними достижениями КНДР в области ракетостроения. Они оказались очень большими.
Позавчера Шойгу подтвердил
, что не исключает возможности совместных военных учений с КНДР: "Мы обсуждаем со всеми. Почему нет. Они же соседи. <…> Мы же проводим с нашими китайскими коллегами не просто учения — у нас совместное патрулирование".
В Сеуле высказались о возможных военных учениях России и КНДР
Чтобы понять, отчего так встревожились наши западные контрагенты, достаточно взглянуть на карту мира. Северная Корея самой природой заточена, чтобы быть мощным рубежом обороны России и Китая
от американской агрессии с военных баз в Южной Корее
и Японии
.
Это классический троянский конь прямо под боком у потенциальных противников — закрытая страна, в чьем распоряжении находится не то третья, не то четвертая по численности армия мира — всего около полутора миллионов военнослужащих.
Военные КНДР замотивированны, наверное, лучше всех в мире — жизнь каждый день напоминает им и их семьям, кто их главный враг. Прибавьте к этому изрядный запас старых вооружений, беспрерывное производство новых и впечатляющий набор межконтинентальных баллистических ракет, способных нанести серьезный урон даже самому технологически продвинутому агрессору.
В США ожидают переговоров России и КНДР по оружию
При этом отношения наших стран искренни и доброжелательны. Ким Чен Ын полностью поддержал действия Путина на Украине. Лидеры встречались в 2019 году во Владивостоке
. Сегодня между нашими странами вырисовываются контуры неформального военного альянса, где огромная армия КНДР удачно сочетается с новейшими военными технологиями России, предприятия ВПК дополняют друг друга, а российские военные готовы щедро делиться боевым опытом в противостоянии НАТО
на Украине.
Понятно, почему заскучали и нахохлились англосаксонские ястребы. Против такого лома у них нет приема. Отдельная неприятность в том, что они просто не понимают, что происходит между Россией и КНДР.
Каждый раз их попытки "отменить" и бойкотировать страну приводят ровно к противоположному результату. Во-первых, такие страны сплачиваются перед лицом общего врага и начинают развивать сотрудничество, невзирая ни на какие идейные разногласия. Ким Чен Ыну совершенно все равно, разделяет ли Россия идеи чучхе. Россию, в свою очередь, не волнует углеродная нейтральность корейцев. Наличие совершенно конкретного общего врага цементирует такие отношения лучше любых формальных договоров. Союзники буквально отстреливаются спина к спине.
Байден проигнорировал вопросы журналистов о поездке Ким Чен Ына в Россию
Во-вторых, бойкот оборачивается тем, что страны получают возможность решать свои задачи в совершенно непубличном режиме, не отчитываясь перед мировым сообществом и не кланяясь коллективному Западу. Соответственно, и никаких рычагов воздействия на эти отношения у Запада не остается.
Формально режим санкций против КНДР продолжает действовать — в 2011 году Россия и Китай, как члены Совбеза ООН
, этот режим поддержали. В реальности Северная Корея бесперебойно снабжается из Китая и успешно дружит с Россией в области оборонки. То есть старые институты не работают, страны под санкциями создают свои собственные, работающие.
Меняется все — вплоть до средств связи. Лидеры государств, как в добрые старые времена, обмениваются письмами, избегают полетов и передвигаются на поездах и автомобилях. Да, старомодно, зато безопасно и совершенно непрозрачно для западных "партнеров".
Визит Шойгу в КНДР напугал США по десяти причинам
"Отменив" Северную Корею еще десятилетия назад, американцы понимают сегодня, что вообще не представляют, что в этой стране делается, как она функционирует и какую реально опасность для них представляет. Сколько лет кормили мирового обывателя глупостями про то, как корейские лидеры лично расстреливают из пулеметов провинившихся сотрудников. Сколько было напридумано мемов — кстати, все они сочинялись южнокорейскими хипстерами в редакциях Сеула
.
Сочинили из мемов целую страну. Ухохочешься просто. А теперь в Вашингтоне
осознают, что за это время КНДР превратилась в мощнейшую военную державу (армия ее по численности примерно равна американской) и эта держава крайне недружественно посматривает на американцев. С этим надо что-то делать, а что? А тут еще Пхеньян
задружился с Москвой
— шеф, все пропало!
Пока пресс-секретарь российского президента не подтверждает встречу Путина и Ким Чен Ына. Но даже возможность ее повергла Запад в форменную панику. Значит, верным путем идем, товарищи.