https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html

Шойгу не исключил вероятности проведения учений России и КНДР

Шойгу не исключил вероятности проведения учений России и КНДР - РИА Новости, 04.09.2023

Шойгу не исключил вероятности проведения учений России и КНДР

Министр обороны Сергей Шойгу не исключил в будущем проведения совместных учений России и КНДР. РИА Новости, 04.09.2023

2023-09-04T17:09

2023-09-04T17:09

2023-09-04T17:39

россия

кндр (северная корея)

в мире

сергей шойгу

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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу не исключил в будущем проведения совместных учений России и КНДР."Мы обсуждаем со всеми. Почему нет. Они же соседи... Мы же проводим с нашими китайскими коллегами не просто учения - у нас совместное патрулирование", - сказал Шойгу журналистам на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20230903/pusk-1893914001.html

россия

кндр (северная корея)

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, кндр (северная корея), в мире, сергей шойгу