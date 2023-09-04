https://ria.ru/20230904/ucheniya-1894138814.html
Шойгу не исключил вероятности проведения учений России и КНДР
Шойгу не исключил вероятности проведения учений России и КНДР - РИА Новости, 04.09.2023
Шойгу не исключил вероятности проведения учений России и КНДР
Министр обороны Сергей Шойгу не исключил в будущем проведения совместных учений России и КНДР. РИА Новости, 04.09.2023
2023-09-04T17:09
2023-09-04T17:09
2023-09-04T17:39
россия
кндр (северная корея)
в мире
сергей шойгу
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СОЧИ, 4 сен - РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу не исключил в будущем проведения совместных учений России и КНДР."Мы обсуждаем со всеми. Почему нет. Они же соседи... Мы же проводим с нашими китайскими коллегами не просто учения - у нас совместное патрулирование", - сказал Шойгу журналистам на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20230903/pusk-1893914001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), в мире, сергей шойгу
Россия, КНДР (Северная Корея), В мире, Сергей Шойгу
Шойгу не исключил вероятности проведения учений России и КНДР
Шойгу: Россия и КНДР соседи, совместные военные учения вероятны